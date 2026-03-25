Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте сразу несколько остросюжетных криминальных экшенов, сай-фай хоррор об идеальной жизни в изоляции, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Мехикали / Mexicali
• Страна: США
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Люк Лафонтейн
• В ролях: Брен Фостер, Таня Рэймонд, Плутарко Аса, Кристофер Ван Варенберг, Луис Мэндилор и другие
Бывший боец Джо ведёт тихую жизнь в Мексике со своей девушкой. Чтобы содержать ферму и поддержать местных рабочих, Джо участвует в подпольных схватках. Но мирная жизнь заканчивается, когда ему приходится с боем защищать себя и своего друга Марко от возникшей угрозы.
Охотник и охотница / Hunting Grounds
• Страна: Канада
• Жанр: боевик, триллер• Режиссёр: Дерек Бранс
• Рейтинг IMDb: 4,7
• В ролях: Эмили Алатало, Тим Розон, Джон МакЛарен, Милтон Барнс, Райан Бейнбридж и другие
Хлоя Марвино сбегает с детьми в лес от головорезов мужа-мафиози. Отбиться от бандитов ей помогает странный отшельник Джейк. Но вскоре Хлоя понимает, что спаситель представляет для неё куда большую опасность, чем группа самых отъявленных наёмников.
Бойня Снайперов / Sniper: Fierce Battle
• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Ян Бо
• В ролях: Юань Фуфу, Вэй Лу, Темур Мамисашвили, А Икиа, Ван Цао и другие
Группа безопасников раскрывает схему торговли людьми. Заложники на воле, а команда получает новое задание: сопроводить двойного агента для сбора улик против могущественного преступного синдиката.
Баллистика / Взрывоопасная / Ballistic
• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Джереми Раш
• В ролях: Дженнифер Карпентер, Лихи Корновски, Джонатан Охайе, Лара Макдоннел, Кристиан Слоун и другие
Недалёкое будущее. Спецагент приходит в себя, а программа, сделавшая её тело идеальным оружием, выходит из-под контроля и начинает охотиться за ней. Постепенно границы между приказом и волей стираются, а реальность всё больше кажется фикцией.
Дзета / Zeta
• Страна: Испания
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Денни Де Ла Торре
• В ролях: Марио Касас, Мариэла Гаррига, Луис Саэра, Нора Навас, Алехандро Вергара и другие
В разных уголках планеты почти одновременно погибают четверо бывших разведчиков. Все они были связаны с секретной миссией в Колумбии 35-летней давности. Но был и пятый шпион, которому удалось выжить. Испанский агент идёт по пятам коллеги, но его усилия не остаются незамеченными: колумбийские власти привлекают к делу девушку-агента Альфу, которая знает куда больше деталей по делу.
Мутация / The Cure
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Нэнси Леопарди
• В ролях: Эшли Грин, Дэвид Дастмалчян, Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Тайлер Лоуренс Грэй и другие
Элли страдает редкой болезнью и вынуждена изолироваться от окружающего мира. Несмотря на отрыв от общества, жизнь её роскошна благодаря состоятельным родителям. Но появление новой подруги заставляет её усомниться: может, идеальный дом — это тюрьма, а любовь родственников скрывает чудовищный секрет, который страшнее любого диагноза?