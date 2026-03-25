Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте сразу несколько остросюжетных криминальных экшенов, сай-фай хоррор об идеальной жизни в изоляции, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Мехикали
• Охотник и охотница
• Бойня Снайперов
• Баллистика
• Дзета
• Мутация

Мехикали / Mexicali



• Страна: США
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Люк Лафонтейн
• В ролях: Брен Фостер, Таня Рэймонд, Плутарко Аса, Кристофер Ван Варенберг, Луис Мэндилор и другие

Бывший боец Джо ведёт тихую жизнь в Мексике со своей девушкой. Чтобы содержать ферму и поддержать местных рабочих, Джо участвует в подпольных схватках. Но мирная жизнь заканчивается, когда ему приходится с боем защищать себя и своего друга Марко от возникшей угрозы.

Охотник и охотница / Hunting Grounds



• Страна: Канада
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Дерек Бранс
• В ролях: Эмили Алатало, Тим Розон, Джон МакЛарен, Милтон Барнс, Райан Бейнбридж и другие

Хлоя Марвино сбегает с детьми в лес от головорезов мужа-мафиози. Отбиться от бандитов ей помогает странный отшельник Джейк. Но вскоре Хлоя понимает, что спаситель представляет для неё куда большую опасность, чем группа самых отъявленных наёмников.

Бойня Снайперов / Sniper: Fierce Battle



• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Ян Бо
• В ролях: Юань Фуфу, Вэй Лу, Темур Мамисашвили, А Икиа, Ван Цао и другие

Группа безопасников раскрывает схему торговли людьми. Заложники на воле, а команда получает новое задание: сопроводить двойного агента для сбора улик против могущественного преступного синдиката.

Баллистика / Взрывоопасная / Ballistic



• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Джереми Раш
В ролях: Дженнифер Карпентер, Лихи Корновски, Джонатан Охайе, Лара Макдоннел, Кристиан Слоун и другие

Недалёкое будущее. Спецагент приходит в себя, а программа, сделавшая её тело идеальным оружием, выходит из-под контроля и начинает охотиться за ней. Постепенно границы между приказом и волей стираются, а реальность всё больше кажется фикцией.

Дзета / Zeta



• Страна: Испания
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Денни Де Ла Торре
• В ролях: Марио Касас, Мариэла Гаррига, Луис Саэра, Нора Навас, Алехандро Вергара и другие

В разных уголках планеты почти одновременно погибают четверо бывших разведчиков. Все они были связаны с секретной миссией в Колумбии 35-летней давности. Но был и пятый шпион, которому удалось выжить. Испанский агент идёт по пятам коллеги, но его усилия не остаются незамеченными: колумбийские власти привлекают к делу девушку-агента Альфу, которая знает куда больше деталей по делу.

Мутация / The Cure



• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Нэнси Леопарди
• В ролях: Эшли Грин, Дэвид Дастмалчян, Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Тайлер Лоуренс Грэй и другие

Элли страдает редкой болезнью и вынуждена изолироваться от окружающего мира. Несмотря на отрыв от общества, жизнь её роскошна благодаря состоятельным родителям. Но появление новой подруги заставляет её усомниться: может, идеальный дом — это тюрьма, а любовь родственников скрывает чудовищный секрет, который страшнее любого диагноза?
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+469
Alex82
Да ну нах …, наконец-то… После обновления приложения, видео перестали вылетать, Аллилуйя!🙌
час назад в 13:51
Mers
+5428
Mers
Вы обновили приложение?😳
Да ладно!?!
36 минут назад
Mers
+5428
Mers Mers
Тест фото:
34 минуты назад
Mers
+5428
Mers Mers
Мдэ… фото не грузится и через раз всплывает кнопка назад. Теперь нужно заходить в комментарии, выходить из них, и только после этого она опять появляется. Доломали поломанное🥴
30 минут назад
