Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новый триллер от создателя «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэма Рэйми; криминальную комедию с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли; триквел экшена «Шальная пуля», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Шальная пуля 3
• Наследник
• Король слоновой кости
• Соседи напротив
• На помощь!
• Прыгуны
Шальная пуля 3 / Balle perdue 3 / Lost Bullet 3
• Страна: Франция
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Гийом Пьерре
• В ролях: Николя Дювошель, Жерар Ланвен, Паскаль Арбийо, Джули Тедеско, Энни Серра и другие
Гениальный автомеханик Лино продолжает шествие против криминальной группировки, мстя за наставника Чараса. Для финальной схватки он создаёт уникальный бронебойный автомобиль, способный пережить самую экстремальную гонку.
Наследник / How to Make a Killing
• Страна: США, Великобритания, Франция
• Жанр: триллер, комедия
• Рейтинг IMDb:
• Режиссёр: Джон Паттон Форд
• В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик и другие
Виллы, особняки, частные самолёты, личные острова — состояние клана миллиардеров Редфеллоу огромно. Всё это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрёкся от него при рождении. Однако очередь на наследство уже заняли семь избалованных богачей. Чтобы ускорить процесс, Беккету придётся «спилить» несколько ветвей семейного древа — и сделать это так дерзко, изобретательно и незаметно.
Король слоновой кости / King Ivory
• Страна: США
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Джон Своб
• В ролях: Джеймс Бэдж Дейл, Бен Фостер, Майкл Мэндо, Рори Кокрейн, Ричи Костер и другие
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о масштабном расследовании торговли фентанилом, известным на улицах как «Король Айвори». В Оклахоме, пока полицейский Лейн Уэст пытается выследить картель «777», лидер группировки заправляет делами прямо за решёткой.
Соседи напротив / The Couple Across the Street
• Страна: Канада
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb:
• Режиссёр: Аджали Наяр
• В ролях: Пресли Аллард, Эллен Дэвид, Бретт Геддес, Уильям Макдональд, Дженни Рейвен и другие
Когда семья Эми ищет убежища у соседей, увлечённых подготовкой к апокалипсису, она начинает подозревать, что у хозяев дома опасные намерения. Но скоро тревожная мать поймёт, что настоящая угроза была гораздо ближе, чем она предполагала.
На помощь! / Send Help
• Страна: США
• Жанр: триллер, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссёр: Сэм Рэйми
• В ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Эдилл Исмаил, Завьер Сэмюэл, Крис Пэн и другие
Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса-тирана. На грани нервного срыва девушка готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только босс и его подчинённая Линда.
Прыгуны / Hoppers
• Страна: США
• Жанр: фантастика, семейный, анимация
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссёр: Дэниел Чонг
• В ролях: Эшли Грин, Дэвид Дастмалчян, Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Тайлер Лоуренс Грэй и другие
Учёные научились помещать человеческое сознание в роботов, которых не отличить от настоящих животных. Это позволяет людям общаться с фауной «на одном языке». Так Мейбл получает тело робо-бобра и отправляется исследовать новый мир.