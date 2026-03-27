Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
В этой подборке вы найдёте: новый триллер от создателя «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэма Рэйми; криминальную комедию с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли; триквел экшена «Шальная пуля», а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Шальная пуля 3
• Наследник
• Король слоновой кости
• Соседи напротив
• На помощь!
• Прыгуны

Шальная пуля 3 / Balle perdue 3 / Lost Bullet 3



• Страна: Франция
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Гийом Пьерре
• В ролях: Николя Дювошель, Жерар Ланвен, Паскаль Арбийо, Джули Тедеско, Энни Серра и другие

Гениальный автомеханик Лино продолжает шествие против криминальной группировки, мстя за наставника Чараса. Для финальной схватки он создаёт уникальный бронебойный автомобиль, способный пережить самую экстремальную гонку.

Наследник / How to Make a Killing



• Страна: США, Великобритания, Франция
• Жанр: триллер, комедия
• Рейтинг IMDb
• Режиссёр: Джон Паттон Форд
• В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик и другие

Виллы, особняки, частные самолёты, личные острова — состояние клана миллиардеров Редфеллоу огромно. Всё это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрёкся от него при рождении. Однако очередь на наследство уже заняли семь избалованных богачей. Чтобы ускорить процесс, Беккету придётся «спилить» несколько ветвей семейного древа — и сделать это так дерзко, изобретательно и незаметно.

Король слоновой кости / King Ivory



• Страна: США
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Джон Своб
• В ролях: Джеймс Бэдж Дейл, Бен Фостер, Майкл Мэндо, Рори Кокрейн, Ричи Костер и другие

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о масштабном расследовании торговли фентанилом, известным на улицах как «Король Айвори». В Оклахоме, пока полицейский Лейн Уэст пытается выследить картель «777», лидер группировки заправляет делами прямо за решёткой.

Соседи напротив / The Couple Across the Street



• Страна: Канада
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb:
• Режиссёр: Аджали Наяр
• В ролях: Пресли Аллард, Эллен Дэвид, Бретт Геддес, Уильям Макдональд, Дженни Рейвен и другие

Когда семья Эми ищет убежища у соседей, увлечённых подготовкой к апокалипсису, она начинает подозревать, что у хозяев дома опасные намерения. Но скоро тревожная мать поймёт, что настоящая угроза была гораздо ближе, чем она предполагала.

На помощь! / Send Help



• Страна: США
• Жанр: триллер, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссёр: Сэм Рэйми
• В ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Эдилл Исмаил, Завьер Сэмюэл, Крис Пэн и другие

Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса-тирана. На грани нервного срыва девушка готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только босс и его подчинённая Линда.

Прыгуны / Hoppers



• Страна: США
• Жанр: фантастика, семейный, анимация
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссёр: Дэниел Чонг
• В ролях: Эшли Грин, Дэвид Дастмалчян, Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Тайлер Лоуренс Грэй и другие

Учёные научились помещать человеческое сознание в роботов, которых не отличить от настоящих животных. Это позволяет людям общаться с фауной «на одном языке». Так Мейбл получает тело робо-бобра и отправляется исследовать новый мир.
