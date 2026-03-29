Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: бюрократическую прогулку по чистилищу в духе Уэса Андерсона; команду убийственных красоток во главе с Умой Турман; российский блокбастер «Буратино», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Баварский филиал загробного мира / Филиал / Zweigstelle
• Страна: Германия
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Джулиус Грим
• В ролях: Нюнг Хонг, Сара Махита, Хайнц-Йозеф Браун, Джулиан Гутманн, Рик Каванян и другие
Четверо друзей отправляются на отдых в Альпы, но по дороге погибают в автокатастрофе. Очутившись в загадочном месте, которое оказывается баварской администрацией загробной жизни, почивших ждут все стандартные бюрократические процедуры. В этом учреждении чудаковатые офисные служащие решают судьбы умерших, исходя из их убеждений. Но есть проблемка: все четверо ни во что особо не верят и никаких конкретных убеждений не придерживаются, что ставит местное руководство в тупик.
Смертельно прекрасна / Pretty Lethal
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Вики Джуинсон
• В ролях: Ума Турман, Айрис Апатоу, Лана Кондор, Мэдди Зиглер, Лидия Леонард и другие
По пути на важное выступление у группы танцовщиц глохнет машина, и девушки идут за помощью в захолустное поместье. Но вскоре все понимают, что стали мишенью для вооружённых преступников. Чтобы выжить, им придётся использовать свой талант как смертельное оружие, превратив балетную выучку в боевые навыки.
Четыре тигра / 4 Tigers
• Страна: Таиланд
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Кхом Конгкиат Хомсири
• В ролях: Суколлават Канарот, Марио Маурер, Пае Арак Аморнсупасири, Пахин Кхамвилайсак, Машанноад Сувалмас и другие
Вторая мировая война. Авторитарный фельдмаршал Лерт пытается уничтожить бандитские группировки, чтобы найти украденное золото Японии. Против него встают четыре харизматичных бандита с неординарными способностями.
Буратино
• Страна: Россия
• Жанр: семейный, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
• Режиссёр: Игорь Волошин
• В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн и другие
У папы Карло в руках древний волшебный ключик. Теперь он может исполнить любое желание, но хочет только одного — сынишку. Однако волшебство идёт не по плану, и у мастера появляется добрый, умный и весёлый деревянный мальчик по прозвищу Буратино. Карло души не чает в мальчугане, но Буратино знает, что отличается от других детей. Так он отправляется в путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший сын и самый настоящий мальчик.
Всё, что осталось / Ally baqi mink / All That’s Left of You
• Страна: Германия, Греция, Саудовская Аравия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8,0
• Режиссёр: Шерин Дабис
• В ролях: Шерин Дабис, Мохаммад Бакри, Салех Бакри, Адам Бакри, Мария Зрейк и другие
Палестинский подросток Нур втянут в протест на Западном берегу, где сталкивается с израильскими солдатами. Его мать Ханан начинает рассказывать сыну историю трёх поколений семьи, полную лишений и насилия. Кульминацией становится трагедия, связанная с участием Нура, после чего семейная история приобретает неожиданный, болезненный, но исполненный достоинства и надежды поворот.
GOAT: Мечтай по-крупному / GOAT
• Страна: США, Япония, Бразилия
• Жанр: боевик, анимация
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёры: Тайри Диллихей, Адам Розетт
• В ролях: Калеб Маклафлин, Гэбриэл Юнион, Ник Кролл, Никола Кохлан, Дэвид Харбор и другие
Козёл Уилл Харрис получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе — игре для самых брутальных и крепких животных. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе затесался рогатый дохлик, но Уилл намерен изменить спорт и мнение о себе раз и навсегда.