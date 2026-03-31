Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: хоррор по культовой видеоигре Mortuary Assistant; реверсивный триллер про ирландских налётчиц; убойный экшен о криминальном любовном треугольнике, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Майк и Ник и Ник и Элис
• Союз
• Гуантанамера
• Взлом на миллион
• Золотой дубль
• Вскрытие демона
Майк и Ник и Ник и Элис / Mike & Nick & Nick & Alice
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Бен-Дэвид Грабински
• В ролях: Винс Вон, Джеймс Марсден, Эйса Гонсалес, Кит Дэвид, Стивен Рут и другие
Пара преступников — Майк и Ник — оказывается втянута в события одной безумной ночи вместе с Элис, к которой оба испытывают чувства. Ситуация осложняется появлением двойника Ника из будущего с машиной времени. Теперь им нужно разобраться в отношениях, пережить разборки с мафией и выстоять среди непредсказуемых обстоятельств, которые становятся всё опаснее.
Союз / Aontas
• Страна: Ирландия
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,9
• Режиссёр: Дэмиан Макканн
• В ролях: Кэрри Кроули, Брид Бреннан, Ева-Джейн Гаффни, Шон Т. О’Миллэй, Маркус Лэмб и другие
В ирландской глубинке три женщины совершают налёт на кредитный союз. Но ограбление идёт не по плану. Сюжет фильма показан в обратном порядке, шаг за шагом раскрывая причины и начало истории.
Гуантанамера
• Страна: Россия
• Жанр: боевик, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6
• Режиссёр: Сергей Мокрицкий
• В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте и другие
Экстремального тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу на глубоководные съёмки. Даша не подозревает, что её заманили на Остров Свободы ради поисков пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории.
Взлом на миллион / Wardriver
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссёр: Ребекка Томас
• В ролях: Дэйн ДеХаан, Саша Калле, Мамуду Ати, Джеффри Донован, Уильям Белло и другие
Коул виртуозно грабит банки, сидя в машине с ноутбуком и взламывая сети на ходу. Однажды его навыки замечает криминальный авторитет Оскар и поручает взломать аккаунт Сары — молодой и состоятельной девушки. Цель — миллион долларов. Но вскоре Коул понимает, что адвокат, связанный с мафией, использует Сару в своих целях. Чтобы защитить девушку, Коул вступает в опасную игру, полную обмана, интриг и предательств.
Золотой дубль
• Страна: Россия
• Жанр: драма, спорт
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
• Режиссёр: Мгер Мкртчян
• В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие
Легендарный бомбардир «Спартака» Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: завоевать «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Но команда не принимает нового тренера, а соперники готовы на всё ради победы.
Вскрытие демона / Mortuary Assistant
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссёр: Джереми Кипп
• В ролях: Уилла Холланд, Пол Спаркс, Марк Стегер, Кина Фергюсон, Шелли Гибсон и другие
Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается ассистентом патологоанатома на ночную смену в морге River Fields. В первый же день она вскрывает тело, в которое вселился демон. Теперь злобная сущность охотится за её душой. Чтобы пережить ночь, Ребекке придётся раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника и пройти все круги ада.