Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте криминальный экшен со звездой культового «Достучаться до небес»; новую роль блистательной Анджелины Джоли; чёрную комедию о внеземных антидепрессантах, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Прикоснись ко мне
• На охоте
• Дева карьерного озера
• Кутюр
• Сыроежки
• До мурашек
• Агентура
Прикоснись ко мне / Touch Me
• Страна: США
• Жанр: фантастика, комедия
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Эддисон Хайман
• В ролях: Оливия Тейлор Дадли, Лу Тэйлор Пуччи, Джордан Джаварис, Марлин Форте, Пэйджет Брюстер и другие.
Миллениалы Джоуи и Крейг страдают от детских травм и не знают, как справляться с этой жизнью. Но когда бывший парень Джоуи приглашает их в свой особняк в пустыне, всё резко меняется. Оказывается, он является представителем внеземной расы и предлагает паре забыть тревогу и депрессию весьма неординарным способом. Однако спасательный круг инопланетянина оказывается камнем, что тянет в бездну безумия и крови.
На охоте / On the Hunt
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Джаред Кон
• В ролях: Никки Уилан, Кэм Жиганд, Тиль Швайгер, Роберт ЛаСардо, Тимоти В. Мёрфи и другие.
Когда закон остаётся в стороне, в игру вступает профессионал. Бывший солдат прокладывает кровавый путь сквозь мрачные улочки города в поисках пропавшей дочери. С каждой минутой врагов становится всё больше. Но они не знают одного: она — не добыча. Она — охотник.
Дева карьерного озера / La Virgen de la Tosquera / The Virgin of the Quarry Lake
• Страна: США
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Лаура Касабе
• В ролях: Долорес Оливерио, Изабель Брекемонте, Кандела Флорес, Фернанда Эчеваррия, Агустин Соса и другие.
2001 год, Аргентина. Пока страну накрывает экономический кризис, юную Нати больше беспокоит 30-летняя Сильвия, которая, кажется, положила глаз на её парня. Чем больше времени они проводят вместе, тем сильнее растёт ревность Нати.
Кутюр / Coutures
• Страна: Франция, США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Алис Винокур
• В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье и другие.
Нью-йоркский режиссёр Максин прилетает в Париж на съёмки фильма о Неделе высокой моды. Она окунается в череду новых знакомых с их жизненными историями, далёкими от мира гламура. Её оператором оказывается красивый и притягательный Антон. Профессионализм быстро перетекает в полный взаимного влечения союз.
Сыроежки
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3
• Режиссёр: Александр Галибин
• В ролях: Сандра Вострецова, Александр Галибин, Алисия Разумовская, Ирина Савицкова, Инга Сметанина и другие.
Ане 20 лет. После очередной ссоры с мамой она обнаруживает в своём тайном убежище загадочного незнакомца. Чужак открывает девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни, но далеко не все приняли её дружбу со взрослым мужчиной. Когда выясняется, что Аня не единственная, кому странный гость дарит подарки и рассказывает истории, и ещё и её подруге, отношения между девочками резко меняются.
До мурашек / Jitters
• Страна: Великобритания
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссёр: Марк Заммит
• В ролях: Джесс Импаззи, Ричард Вискер, Инька Авони, Адриан Палмер, Бу Миллер и другие.
Детектив Коллимор берётся за расследование загадочной смерти Тиффани. Детали дела приводят его к искусственному интеллекту, который вычисляет реальные страхи жертв.
Агентура / Humint
• Страна: Корея
• Жанр: боевик, криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Рю Сын-ван
• В ролях: Чо Ин-сон, Пак Чон-мин, Пак Хэ-джун, Щин Сэ-гён, Чон Ю-джин и другие.
Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотиками, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу и теперь действует куда осторожнее. Тем временем из Северной Кореи прибывает агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с мафией.