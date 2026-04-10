Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: высокооцененный блокбастер с Райаном Гослингом; дерзких грабителей банка Аарона Тейлора-Джонсона («28 лет спустя») и Сэма Уортингтона («Аватар»); создание временного парадокса и то, что из этого вышло; российский блокбастер по знаменитой сказке Пушкина, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Ограбить Лондон
• Проект «Конец Света»
• Снайпер: без флага
• День рождения Сидни Люмета
• Парадокс Алисы
• Сказка о царе Салтане
Ограбить Лондон / Fuze
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал, детектив
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Дэвид Макензи
• В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уортингтон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Роу, Люк Мейбли и другие.
В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны. В ходе эвакуации жителей банк остался без охраны — крупнейший в Великобритании. Внутри — крупная партия алмазов, которую команда первоклассных взломщиков намерена присвоить себе.
Проект «Конец света» / Проект «Аве Мария» / Project Hail Mary
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер
• Рейтинг IMDb: 8,4
• В ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Кен Люн, Лайонел Бойс, Милана Вайнтруб и другие
По сюжету, школьный учитель Райленд Грейс, потерявший память, приходит в себя на космическом корабле в одиночестве рядом с двумя трупами. Двигаясь к системе Тау Кита, астронавт вспоминает, что ему предстоит спасти человечество от вымирания. В этом ему помогает инопланетянин, общающийся посредством музыки. В основу ленты лег одноименный научно-фантастический роман Энди Вейера, автора «Марсианина».
Снайпер: Без флага / Sniper: No Nation
• Страна: США
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссёр: Тревор Калверли
• В ролях: Том Беренджер, Джош Бренер, Чед Майкл, Коллинз Тукс, Тад Лунгу и другие.
Элитный снайпер Брэндон Беккет объявлен террористом. Вместе с отцом он намерен выйти из тени ради невыполнимого задания. Вдвоём Беккеты противостоят коррупции, чтобы предотвратить войну и беззаконие.
День рождения Сидни Люмета
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
• Режиссёр: Рауль Гейдаров
• В ролях: Артём Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук, Казбек Багаев, Артем Федотов и другие.
17-летний Дато мечтает уехать в Санкт-Петербург и стать режиссёром, но бабушка хочет, чтобы он стал бурильщиком. Своим планом Дато поделился с матерью во время телефонного разговора. Внезапно, после восьми лет тюрьмы, она появляется на пороге дома.
Парадокс Алисы / Peripheral
• Страна: США
• Жанр: фантастика
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Уильям Брук
• В ролях: Гвитиан Эванс, Джессика Кинси, Джеффри Киссун, Байрон Конзи, Джун Но и другие.
Двое физиков делают открытие, которое позволяет переместиться на 15 минут в прошлое. Неудачные эксперименты со временем порождают парадокс. Вселенная расщепляется на множество миров, один из которых забрасывает к ним таинственную сущность, которая ставит под угрозу не только сам проект, но и судьбы всего человечества.
Сказка о царе Салтане
• Страна: Россия
• Жанр: фэнтези, семейный, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2
• Режиссёр: Сарик Андреасян
• В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев и другие.
Царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую деревенскую Аннушку. Та выходит замуж за царя и рожает ему сына. Её алчным сёстрам и мачехе посчастливилось жить при царском дворце. Желая большего, они закручивают интригу вокруг супругов.