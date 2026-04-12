Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: оккультный хоррор от авторов «Семь» и «Орудия»; фэнтезийную драму о мести викинга; смертельное чаепитие во имя любви и верности, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Калевала: первый викинг
• Мусорщик
• Кто-то должен умереть
• Убийца-психопат
• Сладость
• На периферии
Калевала: Первый викинг / Kalevala: Kullervon tarina
• Страна: Финляндия
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Антти Йокинен
• В ролях: Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула, Ронья Куоппамяки, Олли Рахконен и другие.
Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Там он встречает последних из рода воинов-предков. Выясняется, что клан, который его вырастил, и был причиной гибели близких мальчика. Теперь единственный путь, который у него остаётся, — путь мести.
Мусорщик / Wasteman
• Страна: Великобритания
• Жанр: триллер, криминал, драма
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссёр: Кол Макау
• В ролях: Том Блайт, Дэвид Джонссон, Алекс Хэсселл, Корин Сильва и другие.
Тейлор провёл долгие годы за решёткой и теперь находится в шаге от условно-досрочного освобождения. Ещё немного — и он снова встретит сына и начнёт новую жизнь. Но когда в камеру подселяют харизматичного агрессора Ди, дела Тейлора принимают опасный оборот.
Кто-то должен умереть
• Страна: Россия
• Жанр: триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3
• Режиссёр: Евгений Григорьев
• В ролях: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Денис Прытков, Валентин Самохин и другие.
Две семейные пары отдыхают в загородном доме. Внезапно тёплая и дружеская атмосфера сгущается — одна из женщин знает страшную тайну и решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в смертельную игру. Чтобы выжить, они должны доказать свою любовь и преданность.
Убийца-психопат / Psycho Killer
• Страна: Франция, Германия, США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Гэвин Полон
• В ролях: Датчесс Каэтано, Малкольм Макдауэлл, Джорджина Кэмпбелл, Логан Миллер, Джеймс Роджерс и другие.
Маньяк в маске едет по дорогам США, оставляя за собой длинный кровавый след и дорожку из мёртвых тел. В районе Небраски он случайно сталкивается с полицейским, чья жена становится свидетелем жестокой расправы. Теперь вместе с копами ей предстоит выследить убийцу, прежде чем разверзнутся врата в ад.
Сладость / Sweetness
• Страна: Канада
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Эмма Хагинс
• В ролях: Кейт Халлетт, Герман Тёммерос, Ая Фурукава, Джастин Чатвин, Аманда Бругел и другие.
16-летняя Райли обожает Пейтона — лидера поп-группы Floorplan. В своё время его тексты помогли пережить многое. После концерта кумир чуть не сбивает преданную фанатку машиной, пока списывался с дилером. Когда девушка понимает, что Пэйтон лгал и что он завязал не по-настоящему, она решает протянуть ему руку помощи. Пока отец-полицейский в отъезде, Райли приковывает звезду наручниками к кровати, чтобы избавить его от пагубной зависимости.
На периферии / Peripheral
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Сулейман Тахир
• В ролях: Д’Киа Андерсон, Лиам Джеймс Коллинз, Даллас Харт, Том Дженкинс, Андрия Б. Лэнгстон и другие.
Муж Саши пропал вскоре после того, как они переехали в новый город. Но после его возвращения начали происходить необъяснимые события.