Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: комедийный триллер с Киану Ривзом и Кэмерон Диас; продолжение кровавого слэшера с Самарой Уивинг и Элайджей Вудом; новые приключения водопроводчика Марио и его друзей, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Хищный рывок
• Последствия
• Мангул
• Я иду искать 2
• Супер Марио: Галактическое кино
• Вернуть воспоминания
Хищный рывок / Thrash
• Страна: США, Австралия
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссёр: Томми Виркола
• В ролях: Фиби Дайневор, Джимон Хонсу, Уитни Пик, Коста Д’Анджело, Мэтью Нэйбл и другие.
Ураган и наводнение повергли в хаос небольшой прибрежный городок, но настоящая опасность не видна на поверхности воды. Кровожадные акулы превращают затопленные улицы в свою охотничью арену.
Последствия / Outcome
• Страна: США
• Жанр: триллер, комедия
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссёр: Джона Хилл
• В ролях: Киану Ривз, Кэмерон Диас, Джона Хилл, Мэтт Бомер, Дэвид Спейд и другие.
Риф Хоук уже пять лет в алкогольной завязке. Он берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Но когда его адвокат сообщает, что кто-то шантажирует его сомнительным видеороликом, жизнь идёт под откос. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.
Мангул
• Страна: Россия
• Жанр: триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,0
• Режиссёр: Иван Шерстников
• В ролях: Владимир Верёвочкин, Валерия Припасникова, Андрей Скабара, Сергей Киселев и другие.
Капитан Олег Мангул взялся расследовать загадочное исчезновение студентов, но очень скоро понимает: в странном городке что-то не так. Странные свидетели, тревожные видения и следы, уходящие в горы, не поддаются общепринятой логике. Мангул оказывается в ловушке, на грани реальности и вымысла, а его собственное прошлое отзывается эхом в настоящем дне.
Я иду искать 2 / Ready or Not 2: Here i Come
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт
• В ролях: Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар, Дэвид Кроненберг, Шон Хэтоси и другие.
Едва пережив нападение семьи Ле Домас, Грейс понимает: кровавая игра выходит на новый, ещё более жестокий уровень. Вместе с сестрой Фэйт у неё есть последний шанс завладеть Высшим креслом Совета, который управляет всем миром. Вот только за властью охотятся ещё четыре враждующие семьи.
Супер Марио: Галактическое кино / The Super Mario Galaxy Movie
• Страна: США, Япония
• Жанр: фэнтези, анимация, семейный
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик, Пьер Ледюк
• В ролях: Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Бенни Сэфди, Бри Ларсон и другие.
После победы над Боузером и спасения Бруклина водопроводчик Марио сталкивается со злобным альянсом Варио и Боузера-младшего. Теперь вместе с друзьями и дракончиком Йоши он должен помешать злодейским планам по завоеванию всего мира.
Вернуть воспоминания / Recollection
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёр: Кейден Бутера
• В ролях: Рослин Грир, Фальк Хеншель, Сезар Гарсия Гомес, Эрик Робертс, Гэри Грэм и другие.
В прекрасном мире будущего технологии позволяют стирать самые болезненные воспоминания людей. Но однажды всё то, о чём мечтала забыть Кейт, возвращается и открывает ужасную правду о прошлом и компании, ответственной за происходящее.