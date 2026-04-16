Новинки кино и сериалов, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: долгожданное продолжение «Легенды об Аанге»; новый сезон «Эйфории» с Зендаей и Сидни Суини; бодихоррор о жажде красоты, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
СодержаниеКино
• Осада: первый архангел
• Отклонение
• Она танцует
• Напоминание о нём
• Легенда об Аанге: Последний маг воздуха
Сериалы
• Эйфория (3 сезон)
• Комиссар Рекс: Перезапуск (1 сезон)
• У Марго проблемы с деньгами (1 сезон)
Кино
Осада: Первый архангел / The Siege: Archangel One
• Страна: Венгрия
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёр: Марк Г. Лакатос
• В ролях: Ньютали Норберт, Риана Эмма Балла, Бернадетт Беттина Ач, Тамаш Тарчи, Яно Варга и другие.
Действие происходит за десять лет до событий первой «Осады». Главный сотрудник гражданской гвардии преследует опасного серийного убийцу, прежде чем его родной город погрузится в хаос.
Отклонение / Slanted
• Страна: США
• Жанр: ужасы, фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Эми Ван
• В ролях: Ширли Чэнь, Маккенна Грейс, Элейн Хендрикс, Майтреи Рамакришнан, Меган Хэйес и другие.
Джоун Хуан, неуверенная в себе старшеклассница из Китая, мечтает стать королевой выпускного. Но чтобы достичь своей цели, она решается лечь под нож хирурга-экспериментатора.
Она танцует
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5
• Режиссёр: Оксана Дегтярёва
• В ролях: Анастасия Волынская, Евгений Сыркин, Наиль Абдрахманов, Антон Рогачёв, Ростислав Бершауэр и другие.
Для Ольги танец — больше чем работа. Это способ общения с миром и людьми. События картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий, и в жизни Ольги появляется несколько мужчин, каждый из которых становится её мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все её попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу до встречи с человеком вне танцевального мира, но ради которого она делает свой самый важный выбор.
Напоминание о нём / Reminders of Him
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Ванесса Касвиль
• В ролях: Майка Монро, Тайрик Уизерс, Брэдли Уитфорд, Дженнифер Робертсон, Лорен Грэм и другие.
История о материнстве, прощении и силе любви, способной исцелить даже разбитое сердце.
Легенда об Аанге: Последний маг воздуха / The Legend of Aang: The Last Airbender
• Страна: США
• Жанр: фэнтези, приключения, анимация
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёры: Стив Ан, Уильям Мата, Лорен Монтгомери
• В ролях: Стивен Ян, Дэйв Батиста, Ке Хюи Куан, Джессика Маттен, Тайка Вайтити и другие.
Аанг, аватар и последний маг воздуха, узнаёт о древней силе, которая может спасти его культуру от исчезновения. Вместе с давними друзьями Аанг отправляется в далёкое путешествие, чтобы отыскать силу и опередить тех, кто хочет использовать её в злых целях.
Сериалы
Эйфория / Euphoria (3 сезон)
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8,2
• Режиссёры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл
• В ролях: Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие.
• Доступно серий: 1 из 8 (финал — 31 мая)
17-летняя Ру Беннетт, вернувшаяся из рехаба, опять берётся за старые привычки, вещества и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды на возвращение светлой жизни.
Комиссар Рекс: Перезапуск / Rex: Vienna Calling (1 сезон)
• Страна: Австрия
• Жанр: детектив, криминал
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёры: Эстер Раух, Андреас Коприва
• В ролях: Максимилиан Брюкнер, Фердинанд Зеебахер, Дорис Гольпашин, Альфред Дорфер, Мари Бурхард и другие.
• Доступно серий: 2 из 6
Самая известная в мире собака-сыщик возвращается к расследованиям: Рекс вместе с детективом Максом Штайнером раскрывает самые сложные дела в Вене. Благодаря своим острым инстинктам и поразительному интеллекту Рекс быстро находит зацепки, а когда дело доходит до критической ситуации, пес всегда готов поддержать Макса.
У Марго проблемы с деньгами / Margo’s Got Money Troubles (1 сезон)
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёры: Дирбла Уолш, Кейт Херрон, Элис Сибрайт
• В ролях: Эль Фаннинг, Ник Офферман, Мишель Пфайффер, Николь Кидман, Майкл Воркай и другие.
• Доступно серий: 3 из 8 (финал — 20 мая)
Двадцатилетняя Марго Милле всеми силами пытается найти своё место в жизни. Её мать работает официанткой, а отец-рестлер покинул семью. Девушка поступает в колледж, однако внезапная беременность вносит свои коррективы в планы твердо встать на ноги. Несмотря на порицания окружающих, Марго оставляет ребёнка. Финансовые сложности молодой матери-одиночки заставляют принять помощь от отца, с которым та давно не в ладу. Между тем внезапно возникший родственник предлагает дочери завести аккаунт на OnlyFans.