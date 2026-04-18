Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: Кифера Сазерленда против картеля; Марка Уолберга в комедии от режиссёра «Тупой и ещё тупее»; новую версию культового зомби-хоррора «Ночь живых мертвецов», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание
• Шары вверх
• Братья под огнём
• Пастбища богов
• Месть
• Красавица
• Ночь живых мертвецов 2.0
Шары вверх / Balls Up
• Страна: США
• Жанр: комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Питер Фаррелли
• В ролях: Марк Уолберг, Пол Уолтер Хаузер, Бенджамин Брэтт, Даниэла Мелшиор, Молли Шеннон и другие.
Маркетологи Брэд и Элайджа идут на отчаянный шаг: спонсировать провокационное мероприятие на чемпионате мира. Но в Бразилии их безрассудное поведение вызывает международный скандал, и вся карьера идёт под откос. Парни лишаются работы и обзаводятся врагами среди фанатов, политиков и местного криминалитета. Выход один: быстрее покинуть страну, пытаясь сохранить карьеру и свою жизнь.
Братья под огнём / Brothers Under Fire
• Страна: Колумбия, США, Великобритания
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 8,1
• Режиссёр: Джастин Чадвик
• В ролях: Кифер Сазерленд, Эштон Сандерс, Солли Маклауд, Томми Мартинес, Омар Чапарро и другие.
Эскадрилья под командованием капитана Джордана Райта следует в Мексику на свадьбу одного из боевых товарищей. Торжество прерывается нападением жестокого картеля. Пока Райт спасает выживших, его отряд вступает в ожесточённое противостояние с бандитами. Чтобы выстоять перед натиском противника, на помощь стягивается вся королевская рать.
Пастбища богов
• Страна: Россия
• Жанр: триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6
• Режиссёр: Анар Аббасов
• В ролях: Антон Филипенко, Данила Якушев, Анна Виллер, Надежда Иванова, Сухраб Хайлобеков и другие.
Успешный москвич Олег, переживший личную утрату, погружается в депрессию. На помощь приходит друг и деловой партнёр Игорь, который везёт Олега на Памир подальше от проблем и воспоминаний. По официальной версии приятели собираются поохотиться на диких козерогов, но на самом деле их желанный трофей — снежный барс, занесённый в Красную книгу. Местный проводник Санджар оказывается перед сложным выбором: помочь москвичам или защитить родные горы от жестоких гостей. Атмосфера накаляется, и охота грозит обернуться кровавой бойней.
Месть / Venganza
• Страна: Испания
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёр: Родриго Вальдес
• В ролях: Омар Чапарро, Алехандро Шпитцер, Паола Нуньес, Наталья Солиан, Луис Альберти и другие.
Бывший солдат спецназа Карлос Эстрада жаждет отомстить за жестокое убийство жены. По иронии судьбы он становится миллионером и использует состояние, чтобы собрать настоящую армию для поиска виновных.
Красавица
• Страна: Россия
• Жанр: приключения, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
• Режиссёр: Антон Богданов
• В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие.
1941 год, Ленинград. После тяжёлой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники доблестно спасают зверей от голодной смерти, и особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица. Поначалу Коля воспринимает службу как недоразумение и мечтает снова вернуться на фронт, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознаёт всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он вместе со смотрителями зоосада сохраняет тепло человеческих душ и дарит надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
Ночь живых мертвецов 2.0 / Night of the Living Dead
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Кристофер Рэй
• В ролях: Вивика А. Фокс, Бриттани Андервуд, Эва Сеха, Джаред Кон, Джон Мак и другие.
1985 год, Рождество. Спустя полтора года после событий на складе «Юнида» в Луисвилле, штат Кентукки, происходит новая утечка токсина «Триоксин 2-4-5». Теперь тень ужаса падает на жителей маленького городка в Пенсильвании. Чтобы выжить, им придётся сразиться с армией восставших мертвецов.