Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: клаустрофобный триллер о забытых воспоминаниях; комедийный экшен про поиск древнего артефакта; лавкрафтианский хоррор о древнем зле, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Кали
• В холодном свете
• Мой парень, манекен
• Охота за амброй
• В ловушке
• Демон
Кали / Kali
• Страна: Франция
• Жанр: триллер, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссёр: Жюльен Сери
• В ролях: Сабрина Уазани, Оливия Коте, Филипп Бас, Тиагу Фрагозу, Матью Ларду и другие.
Бывшая сотрудница спецназа Лиза с позывным Кали узнаёт о смерти мужа, который ввязался в коррупционный скандал. По пути в Бразилию ей предстоит вспомнить былые навыки, чтобы совершить акт холодной мести над всеми причастными к преступлению.
В холодном свете / In Cold Light
• Страна: Канада
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Максим Жиру
• В ролях: Майка Монро, Аллан Хоуко, Трой Коцур, Джесси Ирвинг, Хелен Хан и другие.
После выхода из тюрьмы Ава пытается затеряться в маленьком канадском городке. Её мрачное и болезненное прошлое связано с гибелью брата и криминальными кругами. Стремление к спокойной жизни нарушают те, кто не простил. Неизвестный киллер начинает охоту, и Ава понимает: чтобы выжить, ей придётся вернуться в мир насилия и предательства. Вскоре становится ясно, что брат девушки мог быть вовсе не тем, за кого себя выдавал.
Мой парень, манекен
• Страна: Россия
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Дмитрий Николенко
• В ролях: Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро, Сергей Соцердотский, Камиль Ларин и другие.
Художница Вика оформляет этнографическую лавку в одном из уфимских торговых центров. Её внимание привлекает артефакт из сарматских преданий — древняя маска. Надев её на стоящий в зале манекен, Вика становится свидетельницей мистических событий. Манекен оживает, принимая облик Радмира — сына хозяина лавки, исчезнувшего без следа год назад. Для всех людей Радмир остаётся лишь вешалкой для одежды, и лишь Вика способна видеть в нём человека. Их странное знакомство перерастает в доверительные и нежные отношения, и они объединяются, чтобы разгадать тайну проклятия.
Охота за амброй / Truy Tim Long Dien Huong / Chase for Amber
• Страна: Вьетнам
• Жанр: боевик, комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Дуонг Мин Чиен
• В ролях: Куанг Туан, Ма Ран Ду, Хоанг Мин Трам, Нгуйен Тхао, Доан Куок Дам и другие.
Проведение крупного фестиваля оборачивается кражей древнего артефакта. Братья Там и Туан вместе с друзьями отправляются в захватывающее и одновременно весёлое приключение, где им предстоит сразиться с безжалостными бандами рыбаков и столкнуться с бесчисленными опасностями.
В ловушке / Prisonnière
• Страна: Франция
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Валентин Винсент
• В ролях: Мелани Бернье, Франсуа-Доминик Блен, Оливье Кабассус и другие.
Очнувшись после страшной аварии в разбитом автомобиле посреди туннеля, молодая женщина понимает, что ничего не помнит и не узнаёт сидящего рядом мужчину. Чтобы спастись от надвигающегося пожара, она должна выбраться из стальной ловушки. Однако все старания напрасны. И пока к ней обрывками возвращается память, на свет выходит другая, куда более шокирующая история.
Демон / The Daemon / The DÆMON
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёры: Мэтт Девино, Дэвид Майкл Йох
• В ролях: Нил Арноут, Марио Даггетт, Оливия Дэй, Блейк Эллис, Сара Флетчер, Адриана Изабель и другие.
После самоубийства отца Том едет в его дом на берегу озера, где его настигают не только призраки прошлого, но и древнее зло со дна озера.