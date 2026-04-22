Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: убойный экшен в духе «Рейда»; фэнтезийное приключение в затерянных гробницах; криминальную драму о киллере, возненавидевшем насилие, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Затерянные в джунглях
• Штурм
• Большая земля
• Моцзинь: Охотники за легендами
• Соседки по комнате
• Устал убивать: автобиография киллера
Затерянные в джунглях / River of Blood
• Страна: Дания, Великобритания, Таиланд
• Жанр: триллер, боевик
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссёр: Ховард Дж. Форд
• В ролях: Джозеф Миллсон, Сара Александра Маркс, Луис Джеймс, Элла Старбак, Дэвид Уэйман и другие.
Группа молодых людей решает совместно провести отпуск и отправляется в приключение по непроходимым джунглям. Ребята нанимают гида для поездки на байдарках по тропическим рекам. Парни настроены решительно и, не желая откладывать выезд, выдвигаются в поход до наступления темноты. Поначалу все наслаждаются новыми впечатлениями и удивительной природой, но после первой ночёвки проводник исчезает бесследно. В поисках пропавшего группа невольно забредает на территорию местного племени каннибалов. И теперь отпуск мечты превращается в сущий ад.
Штурм / The Raid / 突襲
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,0
• Режиссёры: Цзясин Ань, Донг Вэй
• В ролях: Шаньшань Чуньюй, Гун Хунцзя, Чжихун Сунь, Син Ян, А Ися и другие.
Когда рейд по борьбе с наркотрафиком проваливается, офицер Чэнь Фэй остаётся наедине со своей напарницей, которая работает под прикрытием. Последняя жертва даёт важнейшие улики, которые помогут в ликвидации международной сети незаконного оборота наркотиков раз и навсегда.
Большая земля
• Страна: Россия
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссёр: Юлия Трофимова
• В ролях: Анастасия Куимова, Артём Быстров, Платон Герасимов, Евгений Харитонов, Владислав Ветров и другие.
Молодая мать Марфа в момент жизненного кризиса возвращается в родной дом на отдалённом маяке. Одновременно с ней у острова появляется кит — существо, символическое для этих мест и мистически связанное с судьбой девушки. Дом и маяк являются для Марфы одновременно и местом силы, и источником глубокой травмы детства. Когда на остров вслед за Марфой и её сыном приезжают сводный брат Илья и муж Олег, разворачивающиеся события заставляют предотвратить трагедию в настоящем.
Моцзинь: Охотники за легендами / The Legend Hunters
• Страна: Китай
• Жанр: приключения, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссёры: Ли Ифань, Саймон Уэст
• В ролях: Чжан Ханьюй, Жян У, Селина Зейд, Мики Колтес, Эррол Тротман-Хэйвуд и другие.
Команда авантюристов отправляется на поиски древней гробницы. Их опасная экспедиция проходит через цепь загадок, смертельных ловушек и следов давно исчезнувшей цивилизации. И чем ближе герои подходят к разгадке, тем больше путешествие превращается в рискованное столкновение с легендами, которые лучше не тревожить.
Соседки по комнате / Roommates
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Чендлер Левак
• В ролях: Сэди Сэндлер, Хлоя Ист, Эйдан Лангфорд, Наташа Лионн, Ник Кролл и другие.
Две первокурсницы колледжа с противоположными характерами решают поселиться в одной комнате. Одна — наивная и неопытная, другая — стильная и уверенная в себе. Новая дружба перерастает в скрытую враждебность и череду курьёзных конфликтов на фоне трудностей студенческой жизни.
Устал убивать: автобиография киллера / Ammazzare stanca
• Страна: Италия, Германия
• Жанр: криминал, драма
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Даниэле Викари
• В ролях: Габриэль Монтези, Винисио Маркиони, Селена Карамацца, Андреа Фуорто, Томас Трабакки и другие.
Италия, 1970-е годы. Антонио, сын босса мафии, после множества убийств осознаёт, что устал от такой жизни: кровь начинает вызывать у него физическое отвращение. Его тело восстаёт против насилия раньше, чем совесть, но это ставит под угрозу его жизнь и жизни его близких. Постепенно его ненависть к отцу становится всё сильнее, и Антонио решается поставить точку в кровавом ремесле.