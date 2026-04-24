Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: аудиохоррор от студии A24; противостояние братьев по обе стороны баррикад закона; российскую драму о семье и чести, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Пункт назначения. Новая кровь
• Удары
• Малыш
• На обочине жизни
• Полутон
Пункт назначения. Новая кровь / The Deceased
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Адхе Дхармастрия
• В ролях: Сафира Рату Софья, Рукман Росади, Нова Элиза, Димас Адитья, Альци Маркерс и другие.
Семья, переживающая потерю близкого, сталкивается с чередой мистических и страшных событий, которые меняют их жизнь. С каждым новым инцидентом напряжение нарастает, а непреодолимый ужас приносит не только разрушение, но и новое осмысление родственных взаимоотношений.
Удары / Налёты / Golpes
• Страна: Испания
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Рафаэль Кобо
• В ролях: Кристина Алькасар, Луис Тосар, Хесус Карроса, Карлос Бернардино, Кристалино и другие.
1980-е годы, Испания. Мигели только что вышел на свободу и решает вновь собрать свою старую банду дерзких грабителей. Он хочет расплатиться с давними долгами и восстановить утраченную честь. Однако старший брат Сабино, теперь полицейский, назначенный на это дело, знает все приёмы Мигели. Между семьёй и преступлением разворачивается история о том, как далеко человек готов зайти ради справедливости и своих принципов.
Малыш
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссёр: Андрей Симонов
• В ролях: Глеб Калюжный, Иван Алексеев, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец и другие.
2022 год. 18-летний Тима мечтает стать рэпером и обрести славу, но сталкивается с суровым испытанием. Известие о том, что его мать оказалась в осаждённом городе и перестала выходить на связь, заставляет его оставить музыку и присоединиться к штурмовому отряду добровольцем. Переживая все ужасы военного конфликта, инфантильный подросток стремительно обретает дух мужественного воина.
На обочине жизни / Tow
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Стэфани Лэйн
• В ролях: Роуз Бирн, Саймон Рекс, Октавия Спенсер, Бекки Энн Бейкер, Ариана Дебоуз и другие.
Для Аманды старая машина — не просто транспорт, а единственный дом на улицах Сиэтла. Эвакуация машины и абсурдный счёт на 21 000 долларов превращают её жизнь в борьбу «маленького человека» против бездушной бюрократии. Оказавшись под открытым небом, женщина вступает в изнурительную юридическую битву, чтобы вернуть своё имущество и людское достоинство.
Полутон / The Undertone
• Страна: Канада
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Иан Туасон
• В ролях: Нина Кири, Адам ДиМарко, Мишель Дюке, Кеана Бастидас, Джефф Юн и другие.
Мать Иви уже давно не приходит в себя. Единственной отдушиной для девушки является паранормальный подкаст «Полутон», который она ведёт вместе с приятелем Джастином. Однажды Джастин анонимно получает десять аудиофайлов, на которых записана молодая пара. Чем дальше они слушают записи, тем больше Иви замечает, как её дом наполняется тревогой.