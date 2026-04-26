Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новые приключения нестареющего Джеки Чана; холодную и жестокую месть Миллы Йовович; жуткий хоррор-альманах, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Золотой мальчик / Golden Boy
• Страна: Гонконг
• Жанр: спорт, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Вай-Кун Чан
• В ролях: Луис Чхён, Эрик Цан, Роса Мария Веласко, Лам Сует, Томми Чу и другие.
Десять лет тюремного заключения миновали, пока бывший боксёр смог впервые увидеть своего сына. Путь на ринг — единственный способ забыть о прошлом. Не ради пояса, а ради сына, чтобы пацан им гордился.
Мститель / Protector
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Адриан Грюнберг
• В ролях: Милла Йовович, Д.Б. Суини, Мэттью Модайн, Майкл Сталь-Дэвид, Дон Харви и другие.
Спецагент Никки приходит в себя на заброшенном заводе. Её дочь похищена, в груди торчит нож, а на пути стоят лучшие головорезы влиятельного криминального синдиката. Так начинается её путь мести, и назад дороги нет, пока девочка не будет в безопасности.
Картины дружеских связей
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2
• Режиссёр: Соня Райзман
• В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Соня Райзман, Руслан Братов, Гоша Токаев и другие.
Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы проводить Сашу, надолго покидающего Москву.
Восстание машины / Attack of the Machine
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёры: Джон Микель Кабальеро, Лекси Финдарл Тривундза, Ник Тривундза
• В ролях: Джеймс Хейворд Бринкли, Пол Хаапаниеми, Бенедикт Мазурек, Адам Кинтеро, Мануэла Веллес и другие.
Калейдоскоп судеб на краю вселенной объединяет мужественного пилота-отступника, учёных с ожившим прошлым и человека, отцом которого стал искусственный интеллект. Героям предстоит выжить и понять, где та грань между реальностью, верой и симуляцией.
Операция «Панда». Дикая миссия / Panda Plan 2: The Magical Trible
• Страна: Канада
• Жанр: приключения, боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Дерек Хуэй
• В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Мэн Фенг, Кэ Да и другие.
Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести Сюсю — умилительную панду — в новый вольер. Но путь преграждает банда, а Джеки падает со скалы. Очнувшись в окружении первобытного племени, он готов на всё, чтобы спасти пушистого друга. Но для начала нужно помочь дикарям решить немало проблем.
Проклятые / The Cursed / Gory: A Horror Tale
• Страна: Корея
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,0
• Режиссёр: Хон Вон-ги
• В ролях: Ю Джэ-мён, Мун Чхэ-вон, Со Ён-хи, Вон Хён-джун, Сола и другие.
Старик, который пытается навредить священному дереву-хранителю деревни; помешанная на красоте офисная воровка; полицейский-одиночка; мать, заключающая сделки с призраками ради дочери; студентка в поисках хайпа с криповыми видео в заброшках. Судьбы этих героев, казалось бы, никак не связаны друг с другом, сплетаются в один жуткий клубок.