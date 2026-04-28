Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: остросюжетный триллер с Шарлиз Терон; абсурдную комедию о невезучем преступнике; хоррор, основанный на цикле популярного аниме, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Фабула
Вершина
Счастлив, когда ты нет
Окулус
Хроники призраков: Фильм

Фабула / Fabula



Страна: Нидерланды, Бельгия, Германия
Жанр: фэнтези, комедия, криминал
Рейтинг IMDb: 6,4
Режиссёр: Михиль Тен Хорн
В ролях: Федя ван Хейт, Сезгин Гюлеч, Мишель Кербош, Давид Кросс, Георг Фридрих и другие.

Жизнь мелкого преступника из провинциального городка не ладится: жена и дочь не уважают, а друзья лишь насмехаются над ним. Пытаясь спасти сорванную сделку и собственную шкуру, Йос отчаянно ищет причину своего жуткого невезения и ответ на вопрос: кто или что меня наказывает?!

Вершина / Apex



Страна: Канада, Австралия, США, Исландия
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссёр: Бальтасар Кормакур
В ролях: Тэрон Эджертон, Шарлиз Терон, Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси, Бесси Холлэнд и другие.

Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется на сплав по бурной реке Австралии. Но главной опасностью женщины оказывается не природа, а человек: в глуши Саша становится целью отморозка, который жаждет охоты на людей.

Счастлив, когда ты нет



Страна: Россия
Жанр: комедия, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
Режиссёр: Игорь Марченко
В ролях: Александра Бортич, Гоша Токаев, Соня Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец и другие.

Евгений и Евгения — сложны по характеру и полны личных неурядиц. Он любит невесту лучшего друга, она спит с начальником. Однажды владельцы одинаковых имён случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной... антипатией, что не мешает им оказаться в одной постели. После этого всё становится ещё сложнее. Теперь им нужно понять: как быть счастливым с тем, кто всё время тебя бесит?

Окулус / Oculus



Страна: США
Жанр: фантастика, ужасы
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссёр: Уилфред Ла Саль
В ролях: Уилфред Ла Саль, Джек Карузо, Пенелопа Кэтрин Голден, Раша Робинсон, Джеки Альберико и другие.

После гибели мужа и сына Зиа Лейни оказывается в загадочном загробном измерении Окулуса, где перерождается в Королеву таинственных вершителей. В этом искажённом мире она пытается принять свою новую сущность, справиться с болью утраты и найти ответы. Одержимая жаждой мести к виновникам трагедии, Зиа идёт сквозь реальность и иллюзии, где каждое решение может стоить жизни.

Хроники призраков: Фильм / Yurei Hodo: The Movie



Страна: Япония
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: нет данных
Режиссёр: Ёдзи Унно
В ролях: Ёдзи Унно, Мая Минео, Асуко Тагава, Кен Такамак и другие.

Фильм основан на цикле популярных аниме и комиксов. Унно и Мае поручено расследовать паранормальные явления в доме клиента. На месте они сталкиваются с начинающими «идолами духов» Момоко Сакурамочи и Ноно Цукихикари. Вскоре необычной парочке предстоит ввязаться в самое тёмное, кошмарное и сложное дело в истории «Хроник призраков».
