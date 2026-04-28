Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: остросюжетный триллер с Шарлиз Терон; абсурдную комедию о невезучем преступнике; хоррор, основанный на цикле популярного аниме, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Фабула
• Вершина
• Счастлив, когда ты нет
• Окулус
• Хроники призраков: Фильм
Фабула / Fabula
• Страна: Нидерланды, Бельгия, Германия
• Жанр: фэнтези, комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Михиль Тен Хорн
• В ролях: Федя ван Хейт, Сезгин Гюлеч, Мишель Кербош, Давид Кросс, Георг Фридрих и другие.
Жизнь мелкого преступника из провинциального городка не ладится: жена и дочь не уважают, а друзья лишь насмехаются над ним. Пытаясь спасти сорванную сделку и собственную шкуру, Йос отчаянно ищет причину своего жуткого невезения и ответ на вопрос: кто или что меня наказывает?!
Вершина / Apex
• Страна: Канада, Австралия, США, Исландия
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Бальтасар Кормакур
• В ролях: Тэрон Эджертон, Шарлиз Терон, Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси, Бесси Холлэнд и другие.
Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется на сплав по бурной реке Австралии. Но главной опасностью женщины оказывается не природа, а человек: в глуши Саша становится целью отморозка, который жаждет охоты на людей.
Счастлив, когда ты нет
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
• Режиссёр: Игорь Марченко
• В ролях: Александра Бортич, Гоша Токаев, Соня Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец и другие.
Евгений и Евгения — сложны по характеру и полны личных неурядиц. Он любит невесту лучшего друга, она спит с начальником. Однажды владельцы одинаковых имён случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной... антипатией, что не мешает им оказаться в одной постели. После этого всё становится ещё сложнее. Теперь им нужно понять: как быть счастливым с тем, кто всё время тебя бесит?
Окулус / Oculus
• Страна: США
• Жанр: фантастика, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Уилфред Ла Саль
• В ролях: Уилфред Ла Саль, Джек Карузо, Пенелопа Кэтрин Голден, Раша Робинсон, Джеки Альберико и другие.
После гибели мужа и сына Зиа Лейни оказывается в загадочном загробном измерении Окулуса, где перерождается в Королеву таинственных вершителей. В этом искажённом мире она пытается принять свою новую сущность, справиться с болью утраты и найти ответы. Одержимая жаждой мести к виновникам трагедии, Зиа идёт сквозь реальность и иллюзии, где каждое решение может стоить жизни.
Хроники призраков: Фильм / Yurei Hodo: The Movie
• Страна: Япония
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Ёдзи Унно
• В ролях: Ёдзи Унно, Мая Минео, Асуко Тагава, Кен Такамак и другие.
Фильм основан на цикле популярных аниме и комиксов. Унно и Мае поручено расследовать паранормальные явления в доме клиента. На месте они сталкиваются с начинающими «идолами духов» Момоко Сакурамочи и Ноно Цукихикари. Вскоре необычной парочке предстоит ввязаться в самое тёмное, кошмарное и сложное дело в истории «Хроник призраков».