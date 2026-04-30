Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: оккультный экшен-хоррор со звездой «Гарри Поттера» от «русского Тарантино» Кирилла Соколова; спортивную драму в духе «Формулы 1»; криминальный боевик о копе под прикрытием, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Кумиры
• Они придут за тобой
• Врата
• Расплата за прошлое
• Рожденный из грязи
Кумиры / Idols
• Страна: Италия, Испания, Великобритания
• Жанр: драма, спорт
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Мэтт Уайткросс
• В ролях: Энрике Арсе, Симоне Бальдассерони, Надаль Бин, Алессандра Каррильо, Оскар Касас и другие.
Горячий и молодой мотогонщик получает шанс выступить в Moto2, но вынужден тренироваться со своим отцом, бывшим гонщиком с тёмным прошлым. Пока парень преследует свои мечты, неожиданный роман бросает вызов его стремлению к вершинам.
Они придут за тобой / They Will Kill You
• Страна: Южная Африка, США, Канада
• Жанр: комедия, боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Кирилл Соколов
• В ролях: Зази Битц, Патриша Аркетт, Майхала Херролд, Пэтэрсон Джозеф, Том Фелтон и другие.
Азия Ривз, молодая женщина, откликается на вакансию домработницы в роскошном особняке. Работа кажется идеальной: дорогие апартаменты, богатые жильцы. Но вскоре она начинает замечать странное поведение обитателей и пропажу персонала. Постепенно Азия понимает, что попала в тайное общество. Местные жители скрывают мрачные тайны, и за фасадом их благополучной жизни скрывается нечто зловещее, возможно, оккультное или нечто ещё более ужасное. Теперь ей предстоит биться за свою жизнь в смертельной ловушке, из которой почти невозможно выбраться.
Врата / The Gates
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Джон Барр
• В ролях: Мэйсон Гудинг, Элджи Смит, Кит Пауэрс, Джеймс Ван Дер Бик, Брэд Лелэнд и другие.
Поездка троих друзей превращается в ад, когда они становятся свидетелями убийства в закрытом городке. Их начинают преследовать враждебные местные жители, и друзья оказываются в западне.
Расплата за прошлое (Старый пёс) / Bleed for Past (Lao gou)
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Цзян Сяотун
• В ролях: Цзян У, Лю Ите, Бао Бэйэр, Ху Цзычэн, Лю Итун и другие.
Дун Цзы, работающий под прикрытием, получает опасное задание: подобраться к влиятельному главарю банды, который мечтает оставить преступный мир позади. Но операция быстро выходит из-под контроля, превращаясь в безумное и напряжённое противостояние между полицией и бандитами, где за грубым юмором и хаосом скрывается смертельно опасная игра.
Рожденный из грязи / Глиняная кукла / Mudborn / Ni wa wa
• Страна: Тайвань
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Се Мэнцзю
• В ролях: Тони Ян, Сесилия Чой, Дерек Цан, Трейси Чжоу, Пафф Го и другие.
Сотрудник игровой компании, работающий над новым VR-хоррором, случайно приносит домой сломанную глиняную куклу. Неожиданно его беременная жена, реставратор культурных реликвий, становится одержима идеей восстановить куклу. По мере того как в доме начинают происходить странные вещи, состояние девушки ухудшается, а супруг, доведённый до отчаяния, обращается за помощью к медиуму.