Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: фантастический триллер со звездой «От заката до рассвета» Харви Кейтелем, постапокалиптический хоррор в период пандемии, трогательную драму о войне и исцелении, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Необычное ограбление / No Ordinary Heist
• Страна: Ирландия, Великобритания, США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Колин МакАйвор
• В ролях: Эдди Марсан, Ианна Хардвик, Мишель Фэйрли, Ева Бертистл, Андреа Ирвин и другие.
В основу фильма легло реальное ограбление Northern Bank в 2004 году. Под угрозой смерти собственных семей двое враждующих сотрудников банка вынуждены провернуть крупнейшее ограбление в истории Ирландии.
Целитель / The Healer
• Страна: Италия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8,1
• Режиссёр: Джузеппе Карлео
• В ролях: Мазиар Фирузи, Марилу Пипитоне, Винченцо Амато, Алексей Барон, Серена Бароне и другие.
Терзаемый призраками войны, беспокойный дух Джованни находит утешение в мудрости пожилой дамы, которая раскрывает ему его необыкновенный дар: способность призывать дух погибшего и исцелять больных.
Царевна-лягушка 2
• Страна: Россия
• Жанр: приключения, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
• Режиссёр: Александр Амиров
• В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко и другие.
Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает Василису. Чтобы спасти суженую, Иван и его сестра Варя отправляются в компании друзей ко вратам волшебного Тмутараканского царства. Там их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, что сильнее самых тёмных чар.
Код смерти / Hard Matter / Kill Code
• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Джастин Прайс
• В ролях: Харви Кейтель, Тайриз Гибсон, Франци Шисслер, Фрэнк Грилло, Джейкоб Артист, Виктория Пейдж Уоткинс и другие.
Мир будущего охвачен преступностью и коррупцией. Корпорация, жаждущая абсолютной власти, надевает на преступников смертельные часы. Чтобы обрести свободу, заключённые должны убивать друг друга. И лишь один из них сможет бросить вызов правилам и сокрушить систему изнутри.
Некрополис / Necropolis
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,3
• Режиссёр: Одра Берри
• В ролях: Ноэль Гульеми, Скотт Своуп, Дэвид Сандерс, Эрик Мартинес, Эмбер Миллер и другие.
Бывший солдат и сирота идут по миру, уничтоженному пандемией, в Зону Р — место, с которым связана их единственная надежда. На каждом шагу — мародёры, страх смерти и правительственные агенты, что жаждут заполучить нечто, от чего зависит больше, чем жизни самих беглецов, — судьба всего человечества.
Побег из плена / Yong wu zhi di / Escape from the Outland
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Шэнь Ао
• В ролях: Сяо Ян, Ци Си, Саймон Ям, Чжэн Кай, Фати Ануар Гхэммэм и другие.
Журналист, врач и инженер отправляются на ремонт радиостанции в пригороде, однако ситуация выходит из-под контроля. Троицу, долго избегавшую атак террористов, берут в заложники, к числу которых вскоре присоединяется бизнесмен. Теперь их путь к спасению преграждают пустыня, беспрецедентные массовые убийства и торговля людьми.