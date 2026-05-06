Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: Джуда Лоу и Пола Дано в политическом триллере о становлении Владимира Путина; фэнтезийное приключение о повелителе времени; хоррор о вирусе ярости, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Грязная работа
• Запретный плод
• Космос засыпает
• Волшебные часы и заклинатель времени
• Кремлёвский волшебник
• Зуд!
Грязная работа / Dirty Hands
• Страна: США
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 4,2
• Режиссёр: Кевин Интердонато
• В ролях: Харриет Д’Анджело, Питер Добсон, Роберт Даджмьюзик, Кевин Интердонато, Николас Ларрабуре и другие.
Ричи берётся помочь непутёвому брату его на опасное дело, но одна роковая ошибка превращает криминальную сделку в смертельную ловушку. В хаосе погонь и перестрелок им придётся решить, что сильнее: кровное родство или взаимные претензии.
Запретный плод / Forbidden Fruits
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссёр: Мередит Эллоуэй
• В ролях: Лили Рейнхарт, Виктория Педретти, Александра Шипп, Лола Тун, Гэбриэл Юнион и другие.
Днём Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные обряды. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл становится сомнительным. Напряжение между соперницами стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые тёмные стороны.
Космос засыпает
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
• Режиссёр: Антон Мамыкин
• В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова, Сергей Занин и другие.
Паша — одарённый студент-ракетостроитель, планирующий связать свою жизнь с космосом, — переехал из небольшого северного посёлка Шойна в Петербург. Дома остались родители и брат Илюша, мечтающий однажды пойти по стопам старшего брата. Но когда у Паши появляется шанс выиграть грант на стажировку за границей, с родных краёв приходит тревожная весть — дом, в котором живёт его семья, буквально утопает в песках.
Волшебные часы и заклинатель времени / Gato Galactico e o Feitiço do Tempo
• Страна: Бразилия
• Жанр: фэнтези, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссёр: Родриго За
• В ролях: Роналду де Азеведо, Адриано Арбул, Габриэла Цивински, Блота Филхо, Дэниел Инфантини и другие.
Рони дарят часы — магический артефакт его дедушки. Однако для их работы нужна батарейка, за которой он следует в заколдованный Кронополис, где призрак времени крадёт души детей. Вместе с друзьями Рони решает победить злодея и спасти жителей деревушки.
Кремлёвский волшебник / The Wizard of the Kremlin / Le mage du Kremlin
• Страна: США, Франция
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 4,2
• Режиссёр: Оливье Ассайс
• В ролях: Пол Дано, Джуд Лоу, Алисия Викандер, Том Стёрридж, Джеффри Райт и другие.
Начало 90-х, Россия. Страна балансирует между свободой и хаосом на фоне распада СССР. В этой напряжённой обстановке молодой Вадим Баранов становится пиарщиком перспективного офицера ФСБ Владимира Путина: формирует имидж будущего президента, страны и власти. Лишь женщина по имени Ксения не поддаётся контролю политтехнолога.
Зуд! / Itch!
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Бари Канг
• В ролях: Тим Эндрюс, Даррел Боуман, Гэбриел Картер, Моника Де Оливейра, Карл Джей Грассо и другие.
Из-за вспышки неизвестного вируса люди начали раздирать друг друга до смерти. Незнакомцы укрылись в магазине, где паника распространяется быстрее, чем инфекция.