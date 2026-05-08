Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: блокбастер «Вот это драма» от студии A24 с Зендеей и Робертом Паттинсоном; комедийный хоррор о богатстве на пороге конца света; фантастический экшен о побеге из виртуальной тюрьмы, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• В Каракасе наступит ночь
• Она танцует
• Немая кукушка
• Ловушка 2039
• Выходные на краю света
• Вот это драма!
В Каракасе наступит ночь / Aun es de noche en Caracas / It Would Be Night in Caracas
• Страна: Мексика
• Жанр: боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёры: Мариана Рондон, Марите Угас
• В ролях: Борис Шеманн, Леонардо Агилар, Шадай Агилера, Белкис Альвилларес, Моисес Ангола и другие.
На фоне госпереворота и экономического кризиса в Венесуэле жизнь Аделаиды превращается в кошмар. После смерти матери жильё героини захватывают повстанцы. Оставшись без близких и крыши над головой, она вынуждена выживать на улице, где вспыхивает анархия.
Она танцует / She Dances
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Рик Гомес
• В ролях: Итан Хоук, Стив Зан, Розмари ДеУитт, Сонекуа Мартин-Грин, Винн Эверетт и другие.
В основу фильма легла история актёра Стива Зана и его дочери Одри в мире соревновательных танцев. Джейсон — одинокий отец, который пытается наладить отношения со своей дочерью-подростком Клэр. Когда Клэр и её подруга получают шанс выступить на региональном танцевальном конкурсе, Джейсон берётся сопровождать девочек.
Немая кукушка
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссёр: Рауф Кубаев
• В ролях: Илсаф Назипов, Саида Мухаметзянова, Эльдар Гатауллин, Зульфат Хаким и другие.
1939 год, Карелия. Идёт советско-финская война. Молодой боец Зариф, родом из Татарстана, оказался на фронте. Тоскуя по возлюбленной Кашифе, он напевает песню на родном языке. Однажды в заснеженном лесу Зариф попадает под прицел Зиятдина — неуловимого финского снайпера. Но в самый последний момент знакомая мелодия спасает Зарифу жизнь.
Ловушка 2039 / Blanète B / Planet B
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссёр: Од Леа Рапен
• В ролях: Адель Экзаркопулос, Сухейла Якуб, Элиан Умугире, Индия Хэйр, Поль Борепер и другие.
2039 год. Экологический кризис грозит уничтожить всё человечество. После провала антиправительственной акции экоактивистку Джулию и её соратников бросают в секретную виртуальную тюрьму — райский остров-ловушку, где проводят изощрённые эксперименты с психикой. Чтобы вырваться в реальность и спасти своих друзей, Джулии предстоит взломать неприступную систему безопасности программы.
Выходные на краю света / Weekend at the End of the World
• Страна: США
• Жанр: ужасы, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Жилль Клабин
• В ролях: Тройан Беллисарио, Суджата Дэй, Клей Эллиотт, Кэмерон Файф, Джимми Гайдиш и другие.
Лучшие друзья Карл и Майлз получают шанс стать богатыми. Такая возможность даётся раз в жизни, но есть один неприятный нюанс — скоро конец света.
Вот это драма! / The Drama
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссёр: Кристофер Боргли
• В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс и другие.
Чарли и Эмма любят друг друга и со дня на день поженятся. Место свадьбы выбрано, гости приглашены, до церемонии осталось несколько дней. Но одно невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт о возлюбленной то, что предпочёл бы не знать. Теперь на пути к счастливому браку их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.