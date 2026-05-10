Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: яростную драму со звездой «Гладиатора» Расселом Кроу; вампирский экшен о войне с нечистью; российский фолк-хоррор «Граница», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Вампиры бархатного зала / Vampires of the Velvet Lounge
• Страна: США
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Адам Шерман
• В ролях: Мена Сувари, Дичен Лакман, Сара Дюмон, Тимоти В. Мерфи, Уилл Редмонд и другие.
Глубоко на юге США, в укромном абсент-баре таится смертельная тайна: графиня Элизабет Батори и её гламурный клан вампиров. Упыри охотятся на одиноких людей через приложения для знакомств, соблазняют и заманивают в смертельную ловушку, чтобы сохранить молодость. Но однажды Элизабет назначает встречу не простому смертному, а охотнику на вампиров.
Я — значит ястреб / H Is for Hawk
• Страна: США, Великобритания, Сингапур
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Филлипа Лоутроп
• В ролях: Клэр Фой, Брендан Глисон, Линдси Дункан, Имоджен Дафти, Дениз Гоф и другие.
Внезапная смерть отца выбивает почву из-под ног Хелен. Стараясь подавить горечь утраты, она покупает дикого ястреба по кличке Мейбл. Но появление в её жизни гордой и непокорной птицы приводит к неожиданным последствиям.
Бой со зверем / Beast
• Страна: США
• Жанр: спорт, драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Дэниэл Макферсон
• В ролях: Рассел Кроу, Брен Фостер, Моджиан Ариа, Люк Хемсворт и другие.
Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата. На помощь приходит старый тренер Сэмми, готовый подготовить бывшего воспитанника к самой жестокой схватке с действующим чемпионом Ксавьером Грау. Доведённый до предела, Пэттон понимает: на кону стоит не только его жизнь, но и наследие.
Граница
• Страна: Россия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Дмитрий Давыдов
• В ролях: Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова, Ева Кузьменко и другие.
Отец и дочь уединяются в глухой чаще, подальше от людской суеты. Однажды дочь приносит в дом странную добычу, после чего с семейством начинают происходить события, выходящие за грань понимания.
Необычайно умные создания / Remarkably Bright Creatures
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,9
• Режиссёр: Оливия Ньюман
• В ролях: Альфред Молина, Дэн Пэйн, Джоан Чэнь, Колм Мини, Бет Грант и другие.
Пожилая вдова Това работает ночной уборщицей в океанариуме. Там она заводит необычную дружбу с Марцеллом — гигантским тихоокеанским осьминогом, который обладает выдающимся интеллектом и помогает ей раскрыть давнюю тайну исчезновения сына.
Поцелуй вампира / The Kiss of a Vampire
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,3
• Режиссёр: Ричард Дженсен
• В ролях: Ричард Дженсен, Сапорах Боннетте, Эмма Хейли Дженсен, Сабрина Стедман, Майкл В. Джордан и другие.
После красивой свадьбы Фредерика и Кэрол уезжают с мужем в тихий городок, надеясь начать новую жизнь. Однако семейная идиллия вскоре обращается в кошмар. На новом месте один за другим гибнут люди, а забота супруга приобретает зловещий оттенок. Вскоре Кэрол узнаёт, что её мужу уже больше тысячи лет, и он не просто вампир, а хозяин этих мест, который хочет овладеть ею на веки вечные.