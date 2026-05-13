Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: зубодробительный экшен в духе «Никто» с Бобом Оденкёрком; «Лики смерти» — хоррор о последователях самой жуткой и запрещенной серии фильмов XX века; хакерский триллер о политике, ставшем заложником собственного пентхауса, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Пентхаус-1
Нормал
Хейтер
Лики смерти
Первая
Питомник

Пентхаус-1 / PH-1



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссёр: Марк Кассен
В ролях: Сара Адина, Ребекка Амзаллаг, Тейлор Бишиотти, Дэниел Брошу, Барбара Браунелл и другие.

Перспективный политик оказывается в заложниках в собственном пентхаусе. Анонимный хакер не требует денег, он жаждет полностью разрушить его жизнь. Герою остаётся лишь наблюдать, как журналисты безжалостно уничтожают его карьеру.

Нормал / Normal



Страна: США
Жанр: боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссёр: Бен Уитли
В ролях: Боб Оденкёрк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди и другие.

Получив должность шерифа, Улисс приезжает в спальный городок Нормал. Вскоре после ограбления банка он берёт след преступной группировки, в заговоре которой замешана вся окраина. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить иллюзию спокойствия этого местечка.

Хейтер



Страна: Россия
Жанр: триллер, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4
Режиссёр: Максим Боев
В ролях: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксёнова, Александр Самойленко и другие.

Неуловимый хейтер, скрывающийся под маской, ведёт разрушительную игру. Жертвами его провокаций становятся самые разные люди — от публичных фигур до обычных пользователей. Сетевая травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим актом агрессии, становится ясно, что разоблачение может обернуться неожиданными последствиями для всех.

Лики смерти / Faces of Death



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссёр: Дэниэл Голдхабер
В ролях: Натаниэл Вулси, Дэйкер Монтгомери, Чарли XCX, Барби Феррейра, Жермен Фаулер и другие.

Модератор видеохостинга обнаруживает группу пользователей, воспроизводящих на видео убийства из франшизы «Лики смерти». Девушке предстоит выяснить, реальны ли записи или всё это лишь правдоподобная постановка.

Первая



Страна: Россия
Жанр: драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1
Режиссёр: Аня Харичева
В ролях: Олег Савостюк, Ирина Новиченко, Александра Флоринская, Катя Круглова, Виталий Щербина и другие.

У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это всё, что осталось от родителей. А ещё у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.

Питомник / Kenneled



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,8
Режиссёр: Джей Берлесон
В ролях: Джек Райан Бекнер, Дэн Каттс, Эмили Фергюсон, Джоэтт Уотерс, Брайан Руни и другие.

Фрилансер и художник Уокер увяз в собственной неопределённости. Его отношения с амбициозной Кайли рушатся, и всё, что ему нужно, — это финансовая стабильность. Ради этого он соглашается на прибыльную, но странную работу — выгул собаки. Однажды в уединённом особняке он встречает Дуга — человека, который живёт полностью как собака. Поначалу Уокер испытывает отвращение к заказчику, но вскоре уговаривает себя в том, что это просто очередной заказ.
