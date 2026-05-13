Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: зубодробительный экшен в духе «Никто» с Бобом Оденкёрком; «Лики смерти» — хоррор о последователях самой жуткой и запрещенной серии фильмов XX века; хакерский триллер о политике, ставшем заложником собственного пентхауса, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Пентхаус-1
• Нормал
• Хейтер
• Лики смерти
• Первая
• Питомник
Пентхаус-1 / PH-1
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Марк Кассен
• В ролях: Сара Адина, Ребекка Амзаллаг, Тейлор Бишиотти, Дэниел Брошу, Барбара Браунелл и другие.
Перспективный политик оказывается в заложниках в собственном пентхаусе. Анонимный хакер не требует денег, он жаждет полностью разрушить его жизнь. Герою остаётся лишь наблюдать, как журналисты безжалостно уничтожают его карьеру.
Нормал / Normal
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Бен Уитли
• В ролях: Боб Оденкёрк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди и другие.
Получив должность шерифа, Улисс приезжает в спальный городок Нормал. Вскоре после ограбления банка он берёт след преступной группировки, в заговоре которой замешана вся окраина. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить иллюзию спокойствия этого местечка.
Хейтер
• Страна: Россия
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4
• Режиссёр: Максим Боев
• В ролях: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксёнова, Александр Самойленко и другие.
Неуловимый хейтер, скрывающийся под маской, ведёт разрушительную игру. Жертвами его провокаций становятся самые разные люди — от публичных фигур до обычных пользователей. Сетевая травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим актом агрессии, становится ясно, что разоблачение может обернуться неожиданными последствиями для всех.
Лики смерти / Faces of Death
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Дэниэл Голдхабер
• В ролях: Натаниэл Вулси, Дэйкер Монтгомери, Чарли XCX, Барби Феррейра, Жермен Фаулер и другие.
Модератор видеохостинга обнаруживает группу пользователей, воспроизводящих на видео убийства из франшизы «Лики смерти». Девушке предстоит выяснить, реальны ли записи или всё это лишь правдоподобная постановка.
Первая
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1
• Режиссёр: Аня Харичева
• В ролях: Олег Савостюк, Ирина Новиченко, Александра Флоринская, Катя Круглова, Виталий Щербина и другие.
У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это всё, что осталось от родителей. А ещё у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.
Питомник / Kenneled
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссёр: Джей Берлесон
• В ролях: Джек Райан Бекнер, Дэн Каттс, Эмили Фергюсон, Джоэтт Уотерс, Брайан Руни и другие.
Фрилансер и художник Уокер увяз в собственной неопределённости. Его отношения с амбициозной Кайли рушатся, и всё, что ему нужно, — это финансовая стабильность. Ради этого он соглашается на прибыльную, но странную работу — выгул собаки. Однажды в уединённом особняке он встречает Дуга — человека, который живёт полностью как собака. Поначалу Уокер испытывает отвращение к заказчику, но вскоре уговаривает себя в том, что это просто очередной заказ.