Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: жестокое противостояние «Карателя» против криминального мира и собственных галлюцинаций; комедийную драму от автора «11 друзей Оушена» Стивена Содерберга; хоррор о схватке детектива и оборотня, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Глобальный катаклизм
Ночная смена
Каратель: последнее убийство
Кристоферы
Долина тени
Вой в ночи

Глобальный катаклизм / Jälkeemme vedenpaisumus / After Us, the Flood



Страна: Финляндия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссёр: Арто Халонен
В ролях: Элиас Вестерберг, Линнеа Лейно, Каспери Кола, Туомас Нильссон, Петтери Сумманен и другие.

Учёный Хенрик вместе с другом Сакари находят источник чистой бесконечной энергии. Открытие попадает в руки алчной корпорации, и научный прорыв становится катастрофой для всего человечества. Чтобы остановить разрушительный катаклизм, Хенрик и Сакари отправляются в прошлое. Но и там всё идёт наперекосяк, и миссия по спасению Земли оказывается на грани срыва.

Ночная смена / Героиня / Heldin



Страна: Германия, Швейцария
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссёр: Петра Бьондина Вольпе
В ролях: Леони Бенеш, Соня Рьесен, Алиреза Байрам, Сэльма Ямал Алдин, Маргерита Шох и другие.

В основу сюжета легла книга Мадлен Кальвелаж «Наша профессия — не проблема, проблема в обстоятельствах». Флория Линд, медсестра в недоукомплектованном отделении больницы, сквозь суматоху и постоянную нагрузку заботливо ухаживает за пациентами. Но однажды высокий стресс ломает девушку, и та совершает крайне серьёзную ошибку.

Каратель: последнее убийство / The Punisher: One Last Kill



Страна: США
Жанр: боевик, триллер, криминал
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссёр: Рейнальдо Маркус Грин
В ролях: Джон Бернтал, Джудит Лайт, Дебора Энн Уолл, Джейсон Р. Мур, Келли Баррет и другие.

Фрэнк Касл по прозвищу «Каратель» хочет позабыть о мести и начать жизнь с нуля. Но демоны прошлого затягивают его обратно в круговорот жестокости и насилия. Преследуемый галлюцинациями, он вновь идёт по тропе войны с преступностью. В этом ему пытается помочь близкий друг — Кёртис Хойл, бывший разведчик ВМС США. Теперь руководитель терапевтической группы, Хойл стал для Касла не только другом, но и моральным наставником, которого некоторые считают лишь плодом воображения Фрэнка.

Кристоферы / The Christophers



Страна: США, Великобритания
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 7,0
Режиссёр: Стивен Содерберг
В ролях: Иэн Маккеллен, Микейла Коул, Дмитрий Прокопьев, Джессика Ганнинг, Джеймс Корден и другие.

Барнаби и его сестра Салли — дети некогда знаменитого пожилого художника Джулиана Склара. Втайне от отца они нанимают молодую художницу Лори Батлер, чтобы та дописала незаконченные картины Джулиана, которые после его смерти перейдут детям по наследству и позволят им заработать.

Долина тени / Valley of the Shadow



Страна: США
Жанр: боевик, вестерн
Рейтинг IMDb: 8,8
Режиссёр: Том Уайтус
В ролях: Натан Тодаро, Джеймс Эдвард Холли, Логан Вэнс, Адам Джонс, Мелисса О. Боуэн и другие.

Маньяк, выдающий себя за преподобного, уничтожает две семьи в Колорадо. Выжившие члены семей объединяют усилия, чтобы выследить преступника и по законам Дикого Запада устроить душегубу самосуд.

Вой в ночи / Night of the Howling



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссёр: Мэтт Яайссле
В ролях: Хантер Нино, Томми Белэр, Джим «Банни» Бундшу, Саммер Дафф, Аманда Фостер и другие.

Таинственный серийный убийца орудует на улицах города. Извращённых жертв находят в период полнолуния, и детектив Уитлок считает, что маньяк — никто иной, как настоящий оборотень. Когда трупов становится слишком много, детектив решает лично сразиться с чудовищем.
