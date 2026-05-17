Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: экшен о спасении родственной души; боевую комедию со звездой серии «Криминальный город» Ма Дон Соком; психоделический инди-хоррор о мрачном сознании коматозников, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Враг внутри
Гранд тур
Убежище в аду
Есть только МиГ
Безумный криминал
Экзофория

Враг внутри / An Enemy Within



Страна: США, Великобритания
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 4,5
Режиссёр: Джон Майкл Кеннеди
В ролях: Уильям Моусли, Патрик Балади, Тристан Геммилл, Александр Линкольн, Кейт Иситт и другие.

Молодой Калеб Уингейт женится на девушке из очень богатой, влиятельной и властной семьи с мрачным прошлым. Во время пышной свадьбы в викторианском стиле с ним связывается таинственный киллер по прозвищу Волк. Убийца ставит жениха перед жестоким психологическим выбором: он должен сам решить, кто из гостей останется в живых, а кто умрёт до того, как вынесут свадебный торт.

Гранд тур / Grand Tour



Страна: Франция, Италия, Португалия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссёр: Мигел Гомиш
В ролях: Гонсалу Ваддингтон, Криштина Алфайате, Тереза Мадруга, Жани Зау, Клаудиу да Силва и другие.

Бирма, январь 1917 года. Госслужащий Британской империи Эдвард семь лет не видел Молли, свою невесту. Однако в ожидании свадьбы он внезапно решает сбежать до приезда будущей супруги. Эдвард отправляется в путешествие по Азии и предаётся меланхоличным рассуждениям о сути бытия. Но твёрдо решившая выйти замуж Молли едет за ним, а её телеграммы попадают к сбежавшему жениху, где бы он ни был.

Убежище в аду / Hell’s Haven



Страна: Бразилия
Жанр: боевик, драма
Рейтинг IMDb: 7,3
Режиссёр: Аллан Риггс
В ролях: Роберто Риос, Аллан Риггс, Арлисон Гомес, Роберт Малкольм Камминг, Айседора Марки и другие.

Спустя годы после потери дочери бывший военный Филлипс получает задание: спасти семнадцатилетнюю Аманду. Во время этой смертельно опасной операции между ними неожиданно зарождаются крепкие отношения, словно девушка и есть его родная дочь.

Есть только МиГ



Страна: Россия
Жанр: комедия, военный
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
Режиссёр: Александр Жигалкин
В ролях: Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова и другие.

1944 год. После госпиталя из-за проблем со здоровьем нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и лётчик Иван Поливанов узнаёт об этом в самый неподходящий момент.

Безумный криминал / Chuang qian ming yue, guang! / Moonlight Madness



Страна: Китай
Жанр: боевик, комедия
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссёры: Ду Сяоюй, Вэй Цзячэн
В ролях: Ма Дон Сок, Крис Филлипс, Фу Цзин, Цзо Линфэн, Сун Сяобао и другие.

Тайная встреча с любовницей оборачивается для адвоката сущим кошмаром. Вместо девушки в номере отеля тот находит труп мужчины, придавленный оконной рамой. Решив спрятать тело, он делает только хуже — одна ложь провоцирует другую, и ситуация выходит из-под контроля.

Экзофория / Exophoria



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссёр: Керри Макартур
В ролях: Кейт Уэбб, Ивонн Жозин Сифчук, Райан Нойфельд, Джейд Смит, Марти Агабоб и другие.

Врач, получившая последний шанс спасти карьеру, погружается в галлюцинации двух подростков, впавших в кому. Теперь ей предстоит не только посмотреть в глаза их страхам, но и встретиться лицом к лицу с призраками собственного прошлого.
