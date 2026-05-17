Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: экшен о спасении родственной души; боевую комедию со звездой серии «Криминальный город» Ма Дон Соком; психоделический инди-хоррор о мрачном сознании коматозников, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Враг внутри
• Гранд тур
• Убежище в аду
• Есть только МиГ
• Безумный криминал
• Экзофория
Враг внутри / An Enemy Within
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Джон Майкл Кеннеди
• В ролях: Уильям Моусли, Патрик Балади, Тристан Геммилл, Александр Линкольн, Кейт Иситт и другие.
Молодой Калеб Уингейт женится на девушке из очень богатой, влиятельной и властной семьи с мрачным прошлым. Во время пышной свадьбы в викторианском стиле с ним связывается таинственный киллер по прозвищу Волк. Убийца ставит жениха перед жестоким психологическим выбором: он должен сам решить, кто из гостей останется в живых, а кто умрёт до того, как вынесут свадебный торт.
Гранд тур / Grand Tour
• Страна: Франция, Италия, Португалия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Мигел Гомиш
• В ролях: Гонсалу Ваддингтон, Криштина Алфайате, Тереза Мадруга, Жани Зау, Клаудиу да Силва и другие.
Бирма, январь 1917 года. Госслужащий Британской империи Эдвард семь лет не видел Молли, свою невесту. Однако в ожидании свадьбы он внезапно решает сбежать до приезда будущей супруги. Эдвард отправляется в путешествие по Азии и предаётся меланхоличным рассуждениям о сути бытия. Но твёрдо решившая выйти замуж Молли едет за ним, а её телеграммы попадают к сбежавшему жениху, где бы он ни был.
Убежище в аду / Hell’s Haven
• Страна: Бразилия
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Аллан Риггс
• В ролях: Роберто Риос, Аллан Риггс, Арлисон Гомес, Роберт Малкольм Камминг, Айседора Марки и другие.
Спустя годы после потери дочери бывший военный Филлипс получает задание: спасти семнадцатилетнюю Аманду. Во время этой смертельно опасной операции между ними неожиданно зарождаются крепкие отношения, словно девушка и есть его родная дочь.
Есть только МиГ
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, военный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
• Режиссёр: Александр Жигалкин
• В ролях: Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова и другие.
1944 год. После госпиталя из-за проблем со здоровьем нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и лётчик Иван Поливанов узнаёт об этом в самый неподходящий момент.
Безумный криминал / Chuang qian ming yue, guang! / Moonlight Madness
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссёры: Ду Сяоюй, Вэй Цзячэн
• В ролях: Ма Дон Сок, Крис Филлипс, Фу Цзин, Цзо Линфэн, Сун Сяобао и другие.
Тайная встреча с любовницей оборачивается для адвоката сущим кошмаром. Вместо девушки в номере отеля тот находит труп мужчины, придавленный оконной рамой. Решив спрятать тело, он делает только хуже — одна ложь провоцирует другую, и ситуация выходит из-под контроля.
Экзофория / Exophoria
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Керри Макартур
• В ролях: Кейт Уэбб, Ивонн Жозин Сифчук, Райан Нойфельд, Джейд Смит, Марти Агабоб и другие.
Врач, получившая последний шанс спасти карьеру, погружается в галлюцинации двух подростков, впавших в кому. Теперь ей предстоит не только посмотреть в глаза их страхам, но и встретиться лицом к лицу с призраками собственного прошлого.