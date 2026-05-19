Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: продолжение величайшей битвы — «Мортал Комбат 2»; сиквел долгожданной комедии «Дьявол носит Prada 2»; новую хоррор-интерпретацию «Мумии» от создателей «Заклятия», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• На посошок
• Дьявол носит Prada 2
• Человек, который рисовал деньги
• Гэри
• Мортал Комбат 2
• Мумия
На посошок / Le città di pianura / Last One for the Road
• Страна: Германия, Италия
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 7.2
• Режиссёр: Франческо Соссаи
• В ролях: Филиппо Скотти, Серджо Романо, Пьерпаоло Каповилла, Роберто Читран, Андреа Пеннакки и другие.
Двое друзей отправляются в алкотур по окрестностям Венеции. В пути они вспоминают лихую молодость, предаются ностальгии и болтают по душам. Однажды они знакомятся с молодым застенчивым студентом-архитектором и решают научить его веселиться так, чтобы было о чём рассказать.
Дьявол носит Prada 2 / The Devil Wears Prada 2
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Дэвид Фрэнкел
• В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Джастин Теру и другие.
Редактор модного журнала Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.
Человек, который рисовал деньги / L’affaire Bojarski / The Money Maker
• Страна: Франция
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссёр: Жан-Поль Саломе
• В ролях: Реда Катеб, Сара Жиродо, Бастьен Буйон, Пьер Лоттен, Кантен Дольмер и другие.
1950-е. Польский эмигрант Ян Боярский переживает кризис — гениальному инженеру запрещено получать патенты на свои многочисленные изобретения на территории Франции. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это так, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живёт двойной жизнью, его семья ни о чём не догадывается, а по его следу идёт опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого он видит только по почерку его «работ».
Гэри / Gary
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Кристофер Сторер
• В ролях: Эбон Мосс-Бакрак, Марин Ирланд, Джон Бернтал, Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и другие.
События происходят до начала основного сюжета сериала «Медведь». Ричард «Ричи» Джеримович и Майкл «Майки» Берзатто едут в командировку в город Гэри, штат Индиана. Сюжет разворачивается до того, как Кармен «Карми» Берзатто вынужден покинуть мир высокой кухни. Впереди у него спасение семейной закусочной, воспоминания о трагической смерти брата, сложное воссоединение с семьей и суровые реалии управления малым бизнесом. Эта история раскрывает крепкую дружбу Ричи и Майки, а также освещает одно из их важных совместных приключений.
Мортал Комбат 2 / Mortal Kombat 2
• Страна: США
• Жанр: боевик, фэнтези, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёр: Саймон МакКуойд
• В ролях: Льюис Тан, Карл Урбан, Луди Линь, Мехкад Брукс, Макс Хуан и другие.
Продолжение перезапуска 2021 года и четвёртый полноценный фильм по одноимённой серии культовых файтингов. Отряд бойцов Земного Царства пополняется звездой боевиков Джонни Кейджем. Вместе им предстоит свергнуть тёмного правителя Шао Кана. Однако, чтобы добраться до него, героям предстоит выстоять в «Смертельной битве».
Мумия / The Mummy / Lee Cronin’s The Mummy
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Ли Кронен
• В ролях: Джек Рейнор, Лайя Коста, Билли Рой, Мэй Каламави, Вероника Фалькон и другие.
Журналист Чарли Кэннон живёт с женой Лариссой и двумя детьми. Однажды дочь бесследно исчезает, а следователи лишь разводят руками. Спустя восемь лет девочка неожиданно возвращается домой, однако её появление не приносит долгожданного облегчения: вместе с надеждой в жизнь семьи приходит новая тревога, и вскоре становится ясно, что прошлое ещё не отпустило их.