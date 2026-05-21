Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: Джек Райан вновь расследует преступный заговор в экшене «Призрачная война»; музыкальный хоррор от студии A24 с Энн Хэтэуэй; фантастический боевик о людях-мутантах со сверхспособностями, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Великое пробуждение
Джек Райан: призрачная война
Проект «Суперсила». Армия мутантов
Последняя неделя лета
Специалист: месть
Мать Мария

Великое пробуждение / A Great Awakening



Страна: США
Жанр: драма, история
Рейтинг IMDb: 7,0
Режиссёр: Джошуа Энк
В ролях: Джон Пол Снид, Джонатан Блэр, Дж.Т. Шеффер, Райан Джеймисон Хипп, Карсон Буркетт и другие.

На фоне становления новой нации разворачивается вдохновляющая история необычной дружбы выдающихся личностей — харизматичного проповедника Джорджа Уайтфилда и прагматичного мыслителя Бенджамина Франклина. Их союз, полный противоречий и взаимного уважения, меняет не только их судьбы, но и ход истории. Это драматическое повествование о вере, идеях и силе человеческих отношений в эпоху великих перемен.

Джек Райан: призрачная война / Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War



Страна: США
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссёр: Эндрю Берштейн
В ролях: Джон Красински, Сиенна Миллер, Маккенна Бриджер, Халид Лэйт, Уэнделл Пирс и другие.

Бывший оперативник ЦРУ Джек Райан воссоединяется со своими коллегами из управления: отставным начальником его отдела Джеймсом Гриром и ныне частным оперативником Майком Новембером. Они расследуют масштабный заговор, сталкиваясь с предательством и противостоя врагу, который всегда на пару шагов впереди.

Проект «Суперсила». Армия мутантов / Ji su bo sha / Speed Fight



Страна: Китай
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссёр: Луо Гуаньчжун
В ролях: Хань Цунцун, Джон До, Ду Ихэн, Фу Мяо, Хэ Юйцзюнь и другие.

Размеренная жизнь Линь Нянь рушится, когда на её след выходит человек, связанный с опасными генетическими экспериментами. Девушка встречает загадочного Шэнь Юя и новых союзников, рядом с которыми ей предстоит узнать правду, которая изменит всё.

Последняя неделя лета / L’ultima settimana di settembre



Страна: Италия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссёр: Джанни Де Бласси
В ролях: Диего Абатантуоно, Бьяджо Вендитти, Дебора Боккуни, Дан Бордуз, Моника Контини и другие.

В день своего рождения стареющий вдовец Пьетро Ринальди хочет преподнести себе необычный подарок — свести счёты с жизнью. Однако планы приходится отложить из-за трагической гибели дочери. На его плечи ложится забота о внуке, с которым Пьетро никогда не общался. Сквозь несогласия и компромиссы двум поколениям предстоит узнать друг друга и пережить тяжесть утраты.

Специалист: месть / Dhurandhar: The Revenge



Страна: Индия
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 8,4
Режиссёр: Адитья Дхар
В ролях: Ранвир Сингх, Акшай Кханна, Санджай Датт, Арджун Рампал, Мадхаван и другие.

Начало 2000-х годов. Спецагент под прикрытием проникает в самое сердце криминального мира, чтобы уничтожить врага изнутри.

Мать Мария / Mother Mary



Страна: США, Великобритания, Германия, Финляндия
Жанр: ужасы, музыка
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссёр: Дэвид Лоури
В ролях: Энн Хэтэуэй, Микейла Коул, Хантер Шафер, Афина Фриззелл, Кайя Гербер и другие.

Давно затаенные раны вскрываются, когда культовая поп-звезда Мать Мария воссоединяется со своей бывшей лучшей подругой и художницей по костюмам Сэм Ансельм накануне своего возвращения на сцену.
