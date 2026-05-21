Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: Джек Райан вновь расследует преступный заговор в экшене «Призрачная война»; музыкальный хоррор от студии A24 с Энн Хэтэуэй; фантастический боевик о людях-мутантах со сверхспособностями, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Великое пробуждение
• Джек Райан: призрачная война
• Проект «Суперсила». Армия мутантов
• Последняя неделя лета
• Специалист: месть
• Мать Мария
Великое пробуждение / A Great Awakening
• Страна: США
• Жанр: драма, история
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссёр: Джошуа Энк
• В ролях: Джон Пол Снид, Джонатан Блэр, Дж.Т. Шеффер, Райан Джеймисон Хипп, Карсон Буркетт и другие.
На фоне становления новой нации разворачивается вдохновляющая история необычной дружбы выдающихся личностей — харизматичного проповедника Джорджа Уайтфилда и прагматичного мыслителя Бенджамина Франклина. Их союз, полный противоречий и взаимного уважения, меняет не только их судьбы, но и ход истории. Это драматическое повествование о вере, идеях и силе человеческих отношений в эпоху великих перемен.
Джек Райан: призрачная война / Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
• Страна: США
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Эндрю Берштейн
• В ролях: Джон Красински, Сиенна Миллер, Маккенна Бриджер, Халид Лэйт, Уэнделл Пирс и другие.
Бывший оперативник ЦРУ Джек Райан воссоединяется со своими коллегами из управления: отставным начальником его отдела Джеймсом Гриром и ныне частным оперативником Майком Новембером. Они расследуют масштабный заговор, сталкиваясь с предательством и противостоя врагу, который всегда на пару шагов впереди.
Проект «Суперсила». Армия мутантов / Ji su bo sha / Speed Fight
• Страна: Китай
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Луо Гуаньчжун
• В ролях: Хань Цунцун, Джон До, Ду Ихэн, Фу Мяо, Хэ Юйцзюнь и другие.
Размеренная жизнь Линь Нянь рушится, когда на её след выходит человек, связанный с опасными генетическими экспериментами. Девушка встречает загадочного Шэнь Юя и новых союзников, рядом с которыми ей предстоит узнать правду, которая изменит всё.
Последняя неделя лета / L’ultima settimana di settembre
• Страна: Италия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Джанни Де Бласси
• В ролях: Диего Абатантуоно, Бьяджо Вендитти, Дебора Боккуни, Дан Бордуз, Моника Контини и другие.
В день своего рождения стареющий вдовец Пьетро Ринальди хочет преподнести себе необычный подарок — свести счёты с жизнью. Однако планы приходится отложить из-за трагической гибели дочери. На его плечи ложится забота о внуке, с которым Пьетро никогда не общался. Сквозь несогласия и компромиссы двум поколениям предстоит узнать друг друга и пережить тяжесть утраты.
Специалист: месть / Dhurandhar: The Revenge
• Страна: Индия
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 8,4
• Режиссёр: Адитья Дхар
• В ролях: Ранвир Сингх, Акшай Кханна, Санджай Датт, Арджун Рампал, Мадхаван и другие.
Начало 2000-х годов. Спецагент под прикрытием проникает в самое сердце криминального мира, чтобы уничтожить врага изнутри.
Мать Мария / Mother Mary
• Страна: США, Великобритания, Германия, Финляндия
• Жанр: ужасы, музыка
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёр: Дэвид Лоури
• В ролях: Энн Хэтэуэй, Микейла Коул, Хантер Шафер, Афина Фриззелл, Кайя Гербер и другие.
Давно затаенные раны вскрываются, когда культовая поп-звезда Мать Мария воссоединяется со своей бывшей лучшей подругой и художницей по костюмам Сэм Ансельм накануне своего возвращения на сцену.