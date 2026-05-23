Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: звезду «Бората» Сашу Барона Коэна в новой комедии положений; самый необычный конец света с Мэри Элизабет Уинстэд; паранормальный хоррор о злом духе в квартире Сеула, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Оно. Первое пришествие
• Дамы вперёд
• 1159
• Через тернии к звёздам
• Крушение мира
• Паранормальное явление: Сеул
Оно. Первое пришествие / Diabolic
• Страна: Австралия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Дэниэл Дж. Филлипс
• В ролях: Элизабет Каллен, Джон Харлан Ким, Миа Чаллис, Женевьева Муи, Робин Голдсуорти и другие.
Из-за проведения пугающего обряда Элиз изгнали из мормонской общины. С тех пор прошло десять лет, жизнь идёт своим чередом, но девушку преследуют провалы в памяти, жестокие приступы безумия и параноидальные мысли. Врачи не в силах помочь, и она соглашается на ритуал церковного очищения. Однако вместо исцеления Элиз впускает в мир древнее зло, которое жаждет овладеть её плотью.
Дамы вперёд / Ladies First
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёры: Теа Шеррок
• В ролях: Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк, Ричард Э. Грант, Эмили Мортимер, Чарльз Дэнс и другие.
Дэмиен — высокомерный и харизматичный ловелас. Власть, деньги, связи... У него есть всё, чтобы заполучить желаемое, но только на одну ночь. Но однажды он оказывается в параллельной вселенной, где правят женщины.
1159
• Страна: Россия
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Владимир Бухаров
• В ролях: Александр Дзюба, Влада Ермолаева, Алина Ефремова, Антон Евтюхов, Антон Хавари и другие.
1980 год. Лейтенант милиции Задворский живёт и работает в небольшом городке. По состоянию здоровья он вынужден завязать с профессией и уехать в Москву. Спустя время Задворский узнаёт о серийном убийце, который орудует в его родном городе. Маска клоуна и надпись 1159 на запястьях жертв — единственное, что известно о маньяке. Теперь бывший лейтенант хочет найти преступника, но попадает в его смертельную ловушку.
Через тернии к звёздам / Xing He Ru Meng / Per Aspera Ad Astra
• Страна: Китай
• Жанр: фантастика, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Хань Янь
• В ролях: Дилан Ван, Виктория Сун, Цзу Фэн, Ло Хайцюн, Тони Ван и другие.
В будущем межзвёздные полёты стали доступны всем. Для сохранения разума на время путешествий экипаж погружают в анабиоз и подключают к системе виртуальных сновидений. Однажды в процессе колонизаторской миссии для проведения плановой проверки пробуждается местный техник, который становится свидетелем аварии и глобального сбоя. Пока программа не сделала идиотами весь экипаж, ему нужно разбудить капитана, но сделать это можно только, проникнув в её сон.
Крушение мира / Rich Flu
• Страна: Испания, Чили, США
• Жанр: фантастика, драма, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия
• В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой и другие.
Самые влиятельные люди мира один за другим умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Землю охватывает хаос, в котором привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому на руку устроить такой конец света.
Паранормальное явление: Сеул / Homkaem / Homecam
• Страна: Южная Корея
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: О Сэ-Ху
• В ролях: Юн Сэ-а, Квон Хёк, Рима Тхань Ви, Юн Бёль-ха, Ким Джон-тхэ и другие.
Мать с дочерью подозревают, что рядом с ними в квартире завелась зловещая сущность. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает в помещении видеокамеры.