Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: экшен о бывшем бойце, вставшем на скользкую дорожку криминала; исторический боевик с Беном Кингсли; инди-хоррор о затаившемся на десятилетия зле, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Повелитель пустыни / Desert Warrior
• Страна: Саудовская Аравия
• Жанр: боевик, драма, история
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссёр: Руперт Уайатт
• В ролях: Энтони Маки, Аийша Харт, Бен Кингсли, Шарлто Копли, Геза Рёриг и другие.
Аравия, VII век. Арабская принцесса Хинд отказывается стать наложницей безжалостного императора, и разгорается масштабный конфликт. Девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого складывают легенды.
Выбросить всё / Alt Skal Bort / Everything Must Go Away
• Страна: Норвегия
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Ариль Остин Оммундсен
• В ролях: Силджи Саломонсен, Томас Альф Ларсен, Торбьорн Эриксен, Лив Бернхофт Оса, Билли Эсти и другие.
После смерти известного композитора его дети собираются в доме, чтобы собрать вещи и подготовить дом к продаже. Но каждая коробка с письмами, кассетами и старыми поделками возвращает их к воспоминаниям, о которых никто давно не говорил вслух. Постепенно предметы из прошлого поднимают болезненные темы, старые обиды, погасшие мечты и вопрос: что делать с наследием отца.
Фальшивые деньги / Великое ограбление / The Counterfeit
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг: нет данных
• Режиссёр: Хо Суйцян
• В ролях: У Юэ, Бао Бэйэр, Тань Кай, Руй Сю, Даниэлла Ван, Лян Сунцин и другие.
1999 год. Бывший чемпион саньды Чжэн Мин присоединяется к группе фальшивомонетчиков, пытаясь спасти свою тяжело больную дочь. Вскоре подделки, которые служили для погашения долгов, утягивают его на самое дно преступного мира, где за спиной — лишь пристальное внимание копов и конкурирующих синдикатов.
Легенда о человеке и драконе / The Legend of Man and Loong / Ren Long Chuan Shuo Zhi Jiu Long Bi
• Страна: Китай
• Жанр: фэнтези, боевик
• Рейтинг IMDb: 8,7
• Режиссёр: Коди Лян
• В ролях: Ю Шаоцюнь, Чжао Жуюй, Го Цзюнь, Шэнь Баопин, Ван Юмань и другие.
Генерал Дун Вэнь Гуань из клана Хуаньлун разругался с кланом драконов из-за недопонимания и в гневе объявил войну, запечатав Короля Девяти Драконов. Теперь его сын Дун Имин и девушка-дракон Цзы Яо должны выяснить, что случилось на самом деле, и вызволить повелителя из заточения.
Я записала его для тебя / Hey, I Made This for You
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Жаклин Филлипс
• В ролях: Джордж Бэрон, Джессика Картер, Джош Крофт, Сара Де Ла Хайя, Андреас Райтер и другие.
Шон и Джесс закончили школу двадцать лет назад. Они случайно встретились на сходке выпускников и провели вместе всю ночь, вспоминая с ностальгией школьные годы и размышляя о жизни.
Они поджидают во тьме / They Wait in Shadows
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Сэм Мэйсон Бэлл
• В ролях: Саймон Берри, Джессика Хант, Чарли Бентли, Меган Адара, Хелен Оклей и другие.
Две сестры возвращаются в родной дом после смерти матери — и сталкиваются с чудовищами, которых сами же вызвали в детстве, играя со спиритической доской.