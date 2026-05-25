Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: экшен о бывшем бойце, вставшем на скользкую дорожку криминала; исторический боевик с Беном Кингсли; инди-хоррор о затаившемся на десятилетия зле, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Повелитель пустыни / Desert Warrior



Страна: Саудовская Аравия
Жанр: боевик, драма, история
Рейтинг IMDb: 3,9
Режиссёр: Руперт Уайатт
В ролях: Энтони Маки, Аийша Харт, Бен Кингсли, Шарлто Копли, Геза Рёриг и другие.

Аравия, VII век. Арабская принцесса Хинд отказывается стать наложницей безжалостного императора, и разгорается масштабный конфликт. Девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого складывают легенды.

Выбросить всё / Alt Skal Bort / Everything Must Go Away



Страна: Норвегия
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссёр: Ариль Остин Оммундсен
В ролях: Силджи Саломонсен, Томас Альф Ларсен, Торбьорн Эриксен, Лив Бернхофт Оса, Билли Эсти и другие.

После смерти известного композитора его дети собираются в доме, чтобы собрать вещи и подготовить дом к продаже. Но каждая коробка с письмами, кассетами и старыми поделками возвращает их к воспоминаниям, о которых никто давно не говорил вслух. Постепенно предметы из прошлого поднимают болезненные темы, старые обиды, погасшие мечты и вопрос: что делать с наследием отца.

Фальшивые деньги / Великое ограбление / The Counterfeit



Страна: Китай
Жанр: боевик, криминал
Рейтинг: нет данных
Режиссёр: Хо Суйцян
В ролях: У Юэ, Бао Бэйэр, Тань Кай, Руй Сю, Даниэлла Ван, Лян Сунцин и другие.

1999 год. Бывший чемпион саньды Чжэн Мин присоединяется к группе фальшивомонетчиков, пытаясь спасти свою тяжело больную дочь. Вскоре подделки, которые служили для погашения долгов, утягивают его на самое дно преступного мира, где за спиной — лишь пристальное внимание копов и конкурирующих синдикатов.

Легенда о человеке и драконе / The Legend of Man and Loong / Ren Long Chuan Shuo Zhi Jiu Long Bi



Страна: Китай
Жанр: фэнтези, боевик
Рейтинг IMDb: 8,7
Режиссёр: Коди Лян
В ролях: Ю Шаоцюнь, Чжао Жуюй, Го Цзюнь, Шэнь Баопин, Ван Юмань и другие.

Генерал Дун Вэнь Гуань из клана Хуаньлун разругался с кланом драконов из-за недопонимания и в гневе объявил войну, запечатав Короля Девяти Драконов. Теперь его сын Дун Имин и девушка-дракон Цзы Яо должны выяснить, что случилось на самом деле, и вызволить повелителя из заточения.

Я записала его для тебя / Hey, I Made This for You



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссёр: Жаклин Филлипс
В ролях: Джордж Бэрон, Джессика Картер, Джош Крофт, Сара Де Ла Хайя, Андреас Райтер и другие.

Шон и Джесс закончили школу двадцать лет назад. Они случайно встретились на сходке выпускников и провели вместе всю ночь, вспоминая с ностальгией школьные годы и размышляя о жизни.

Они поджидают во тьме / They Wait in Shadows



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссёр: Сэм Мэйсон Бэлл
В ролях: Саймон Берри, Джессика Хант, Чарли Бентли, Меган Адара, Хелен Оклей и другие.

Две сестры возвращаются в родной дом после смерти матери — и сталкиваются с чудовищами, которых сами же вызвали в детстве, играя со спиритической доской.
