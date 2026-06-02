Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Пропеллер: ночной рейс в один конец / Propeller One-Way Night Coach

Опасные отношения / Over Your Dead Body

Отец

В этой подборке вы найдёте: экшен от создателей «Никто» с Самарой Уивинг и Тимоти Олифантом; режиссёрский дебют Джона Траволты; фантастический хоррор по мотивам популярной видеоигры Iron Lung, а также другие новинки, которые уже появились в сети.Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу « новинки ».• Пропеллер: ночной рейс в один конец• Опасные отношения• Отец• Гуру• Кое-что настоящее• Железное лёгкое: США: приключения, драма: 5,7: Джон Траволта: Келли Б. Эвистон, Ольга Хоффман, Майлз МакМахон, Кларк Шотуэлл, Элла Блю Траволта и другие.Юный фанат авиации Джефф вместе с матерью отправляются в путешествие на самолёте через всю страну. Красивые стюардессы, ужин на борту, интересные пассажиры и великолепные виды из иллюминатора дарят мальчику незабываемые впечатления, определяя будущее и превращая полёт в нечто большее, чем просто поездка.: США: боевик, триллер: 6,5: Йорма Такконе: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл и другие.Семейная пара приезжает на выходные в коттедж у озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, паре нужно не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.: Россия: военный, драма: 7,9: Павел Иванов: Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова и другие.Великая Отечественная война. Фронт растянулся на четыре тысячи километров — от Мурманска до Таганрога. Сибирский охотник Гавриил Собинов уверен, что его пропавший без вести сын жив. Он вступает в ряды добровольцев и начинает бесконечные поиски на охваченных войной просторах. Охотничий опыт приводит его в отряд будущих снайперов, где он становится не только наставником, но и отцом для своих юных подопечных.

Гуру / Gourou / Guru

Кое-что настоящее / Midagi toelist / Something Real

Железное лёгкое / Iron Lung

: Франция, Бельгия: триллер: 6,3: Ян Гозлан: Пьер Нини, Марион Барбо, Энтони Бажон, Кристоф Монтенес, Джонатан Тернбулл и другие.Матье Вассер — стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Его успех одновременно вдохновляет и вызывает беспокойство у общественности. Но он не подозревает, что враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь.: Эстония, Латвия: триллер: 6,7: Эвар Анвельт: Джордж Бэрон, Джессика Картер, Джош Крофт, Сара Де Ла Хайя, Андреас Райтер и другие.Лео живёт в пригороде с женой Дианой и двумя детьми. Чувства в браке охладели, и в поисках человеческой близости и тепла Лео знакомится с женщиной в онлайне. Однако тайная встреча оборачивается катастрофой: Лео попадает в жёсткую и тщательно спланированную схему шантажа, которую организовал Карл — незнакомец с криминальным прошлым.: США: ужасы, фантастика: 6,3: Марк Фишбах: Марк Фишбах, Кэролайн Каплан, Трой Бэйкер, Элси Лавлок, Эль Ламонт и другие.После исчезновения небесных тел выживают лишь те, кто находится на орбитальных станциях и кораблях. Спустя десятилетия хаоса на мёртвой луне обнаруживают море из крови, куда спешно отправляют экспедицию в поисках жизненно важных ресурсов. Для исследования глубин создают субмарину и запирают в ней осуждённого преступника, который получит шанс на свободу, если достигнет успеха. Но из-за давления и сложных условий ему приходится двигаться вслепую, не зная, что таится в бездне. Это уже тринадцатая попытка разгадать тайну багровых вод, прежние экспедиции так и не вышли на связь.

