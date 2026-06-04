Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новый боевик с Джилленхолом и Кавиллом от автора «Джентльменов» Гая Ричи; жуткий хоррор со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Люблю, скучаю
• Грязные деньги
• Приключения Жёлтого чемоданчика
• Игра убийцы
• Хокум
Люблю, скучаю / Miss You, Love You
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Джим Рэш
• В ролях: Эллисон Дженни, Эндрю Рэннеллс, Бонни Хант, Оскар Нуньес, Сьюзи Накамура и другие.
Дайан вынуждена планировать похороны мужа в одиночку. Родной сын отказывается участвовать в панихиде, но отправляет вместо себя личного помощника. Неожиданному тандему предстоит хорошо узнать друг друга, поговорить по душам и провести достойные похороны.
Грязные деньги / In the Grey
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Гай Ричи
• В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс и другие.
Безжалостный магнат Саласар прикарманил миллиард долларов. Вернуть крупную сумму отправляют отряд элитных агентов во главе с проницательной Рэйчел. Сид, Бронко с напарниками строят план, как раскусить афериста, а затем отправляются на его остров, где пускают всю огневую мощь. Но внезапно ситуация выходит из-под контроля.
Приключения Жёлтого чемоданчика
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
• Режиссёр: Денис Гуляр
• В ролях: Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов и другие.
Содержимое жёлтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Мальчик Петя не любит гулять, общаться с ровесниками и вообще сторонится социума. Родители решают обратиться за волшебным лекарством к Доктору, но его жёлтый саквояж похищают. С этого момента начинается череда приключений.
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Игра убийцы / Stvury / All the Good Deeds
• Страна: Чешская Республика
• Жанр: криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Ян Тешител
• В ролях: Кристина Малерова, Криштоф Гадек, Станислав Майер, Альжбета Мала, Вацлав Вашак и другие.
Когда следствие по делу о зверском убийстве Анны Питтнеровой заходит в тупик, детективы Лаура и Адам обнаруживают, что город скрывает нечто более страшное.
Хокум / Hokum
• Страна: США, Ирландия, ОАЭ
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссёр: Дэмиен Маккарти
• В ролях: Адам Скотт, Питер Кунан, Дэвид Уилмот, Флоренс Ордеш, Уилл О’Коннелл и другие.
Писатель хорроров Ом Бауман приезжает в Ирландию, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в стенах гостиницы, по слухам, обитает ведьма. С наступлением темноты он видит необъяснимые явления, окутанные тайнами прошлого. Со временем постепенно зловещее естество все больше являет себя этому миру.