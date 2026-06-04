Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Что посмотреть в июне 2026: мировые и российские премьеры фильмов

Хокум / Hokum

: Чешская Республика: криминал, триллер: 7,3: Ян Тешител: Кристина Малерова, Криштоф Гадек, Станислав Майер, Альжбета Мала, Вацлав Вашак и другие.Когда следствие по делу о зверском убийстве Анны Питтнеровой заходит в тупик, детективы Лаура и Адам обнаруживают, что город скрывает нечто более страшное.: США, Ирландия, ОАЭ: ужасы: 7,1: Дэмиен Маккарти: Адам Скотт, Питер Кунан, Дэвид Уилмот, Флоренс Ордеш, Уилл О’Коннелл и другие.Писатель хорроров Ом Бауман приезжает в Ирландию, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в стенах гостиницы, по слухам, обитает ведьма. С наступлением темноты он видит необъяснимые явления, окутанные тайнами прошлого. Со временем постепенно зловещее естество все больше являет себя этому миру.