Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: «Служебный роман» с Дженнифер Лопес; хитовый байопик о Майкле Джексоне, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
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Содержание• Служебный роман
• Майкл
• Твое сердце будет разбито
• Клинок мясника
• Семь снайперов
Служебный роман / Office Romance
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Ол Паркер
• В ролях: Дженнифер Лопес, Бретт Голдстин, Лиза Гилрой, Джеки Сэндлер, Бетти Гилпин и другие.
Джеки — жесткая глава компании, которая контролирует каждый шаг своих сотрудников. Ее кредо — не смешивать личное с работой. Но все меняется с приходом нового юриста. Его уверенность быстро выводят Джеки из привычного равновесия и чем чаще они пересекаются по рабочим вопросам, тем сложнее становится соблюдать правила. Ситуация обостряется, когда их взаимодействие начинает влиять не только на решения внутри компании, но и на репутацию Джеки как руководителя.
Майкл / Michael
• Страна: США
• Жанр: биография, драма
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Антуа Фукуа
• В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и другие
Фильм «Майкл» покзывает захватывающий и честный портрет гениального, но противоречивого короля поп-музыки. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста. Зрители увидят, как никогда прежде открытый внутренний мир одного из самых влиятельных и новаторских музыкантов в истории.
Твое сердце будет разбито
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
• Режиссёр: Михаил Вайнберг
• В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза и другие
Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и заключает сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. Игра переростает в настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.
Клинок мясника / Shou zhe tian
• Страна: Китай
• Жанр: криминал, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёр: Лю Вэньпу
• В ролях: Лю Фэнчао, Чуньюй Шаньшань, Юань Фуфу и другие.
Констебль низкого ранга становится козлом отпущения в деле о краже. Приследуемый властями он заручается помощью своего учителя. Теперь ему предстоит сделать выбор: служить коррумпированным чиновникам или бороться за свободу и кроваво отомстить обидчикам.
Семь снайперов / Seven Snipers
• Страна: Австралия
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Саманта Скиберрас
• В ролях: Рада Митчелл, Чарльз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Холли, Райан Квантен и другие
Бывшая элитная снайперша Крис Хендрикс оставляет опасную профессию и скрывается в глуши на австралийском ранчо вместе со своей 15-летней дочерью Аней. Однако спокойная жизнь рушится, когда её выслеживает мстительный и жестокий военачальник по прозвищу Дракон, который жаждет забрать то, что Крис скрывает. Ситуация осложняется тем, что за голову Крис назначена награда в 10 миллионов долларов. Чтобы защитить дочь и дать отпор наемникам Дракона, Крис вынуждена воссоединить свою старую команду профессиональных киллеров.