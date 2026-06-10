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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: «Служебный роман» с Дженнифер Лопес; хитовый байопик о Майкле Джексоне, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Служебный роман
Майкл
Твое сердце будет разбито
Клинок мясника
Семь снайперов

Служебный роман / Office Romance



Страна: США
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссёр: Ол Паркер
В ролях: Дженнифер Лопес, Бретт Голдстин, Лиза Гилрой, Джеки Сэндлер, Бетти Гилпин и другие.

Джеки — жесткая глава компании, которая контролирует каждый шаг своих сотрудников. Ее кредо — не смешивать личное с работой. Но все меняется с приходом нового юриста. Его уверенность быстро выводят Джеки из привычного равновесия и чем чаще они пересекаются по рабочим вопросам, тем сложнее становится соблюдать правила. Ситуация обостряется, когда их взаимодействие начинает влиять не только на решения внутри компании, но и на репутацию Джеки как руководителя. 

Майкл / Michael



Страна: США
Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 7,6
Режиссер: Антуа Фукуа
В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и другие

Фильм «Майкл» покзывает захватывающий и честный портрет гениального, но противоречивого короля поп-музыки. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста. Зрители увидят, как никогда прежде открытый внутренний мир одного из самых влиятельных и новаторских музыкантов в истории.

Твое сердце будет разбито



Страна: Россия
Жанр: драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
Режиссёр: Михаил Вайнберг
В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза и другие

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и заключает сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. Игра переростает в настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых. 

Клинок мясника / Shou zhe tian



Страна: Китай
Жанр: криминал, боевик
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссёр: Лю Вэньпу
В ролях: Лю Фэнчао, Чуньюй Шаньшань, Юань Фуфу и другие.

Констебль низкого ранга становится козлом отпущения в деле о краже. Приследуемый властями он заручается помощью своего учителя. Теперь ему предстоит сделать выбор: служить коррумпированным чиновникам или бороться за свободу и кроваво отомстить обидчикам.

Семь снайперов / Seven Snipers



Страна: Австралия
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 4,5
Режиссёр: Саманта Скиберрас
В ролях: Рада Митчелл, Чарльз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Холли, Райан Квантен и другие

Бывшая элитная снайперша Крис Хендрикс оставляет опасную профессию и скрывается в глуши на австралийском ранчо вместе со своей 15-летней дочерью Аней. Однако спокойная жизнь рушится, когда её выслеживает мстительный и жестокий военачальник по прозвищу Дракон, который жаждет забрать то, что Крис скрывает. Ситуация осложняется тем, что за голову Крис назначена награда в 10 миллионов долларов. Чтобы защитить дочь и дать отпор наемникам Дракона, Крис вынуждена воссоединить свою старую команду профессиональных киллеров.
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Комментарии (1)

Lord
+674
Lord
Клинок мясника — сила конечно.
22 минуты назад
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