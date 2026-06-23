Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новые приключения Мандолорца и крошки Грогу; экранизацию культовой классики космо-фантастики «Властелины вселенной»; военную драму с Бренданом Фрейзером, а также другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Глубокие воды
• Властелины вселенной
• Литвяк
• Мандалорец и Грогу
• Давление
• Шурале
Глубокие воды / Deep Water
• Страна: США, Испания, Новая Зеландия
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Ренни Харлин
• В ролях: Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Энгус Сэмпсон, Люси Барретт, Молли Райт и другие
В результате взрыва на борту самолёт рейса Лос-Анджелес — Шанхай совершает экстренную посадку в кишащих акулами водах. Пассажирам приходится объединить усилия и преодолеть разногласия, чтобы пережить крушение авиалайнера и нападения кровожадных тварей.
Властелины Вселенной / Masters of the Universe
• Страна: США, Австралия, Канада
• Жанр: фэнтези, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Трэвис Найт
• В ролях: Николас Галицин, Камила Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон и другие
10-летний принц Адам с планеты Этерния после катастрофы на космическом корабле попадает на Землю. Спустя 15 лет он отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнётом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит узнать тайны прошлого, собрать союзников и стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной.
Литвяк
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
• Режиссёр: Андрей Шальпоа
• В ролях: Полина Чернышова, Евгений Ткачук, Андрей Некрасов, Иван Бровин, Пётр Рыков и другие и другие.
Биографический фильм о советском летчике Лидии Литвяк. Будучи пилотом-истребителя, командир авиационного звена, младший лейтенант гвардии и Герой Советского Союза сражалась за Родину и погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом. 21-летняя Лидия служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Её боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации.
Мандалорец и Грогу / The Mandalorian & Grogu
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Джон Фавро
• В ролях: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Стивен Блум, Сигурни Уивер, Брендан Уэйн и другие
Империя пала, но её военачальники всё ещё держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
Давление / Pressure
• Страна: США, Великобритания, Франция
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Энтони Марс
• В ролях: Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Эндрю Скотт, Дэмиэн Льюис, Генри Эштон и другие
Июнь 1944 года, высадка в Нормандии. Любой неверный шаг может обернуться провалом крупнейшей военно-морской операции. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.
Шурале
• Страна: Россия
• Жанр: фэнтези, ужасы
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4
• Режиссёр: Алина Нассибулина
• В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Рузиль Минекаев, Хаски и другие
Юная Айша готовится к свадьбе, но внезапная новость о пропаже её брата Тимура рушит все планы молодой пары. Девушке приходится оставить жениха и вернуться в деревню, где прошло её детство. В этом тихом поселении, Айше предстоит не только встретиться с давно забытыми страхами, но и раскрыть мрачную тайну, спрятанную в глубине векового леса.