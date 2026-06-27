Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: громкое возвращение культовой пародии «Очень страшное кино»; дерзкий триллер в духе «Бонни и Клайда» с Самарой Уивинг; мистический хоррор о «Доме ада», а также другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Клинки хранителей: ветер пустыни
• Гражданин-мститель
• Семь верст до рассвета
• Очень страшное кино
• Каролина Кэролайн
• Дом ада. Спуск к дьяволу
Клинки хранителей: Ветер пустыни / Biao ren: feng qi da mo / Blades of the Guardians
• Страна: Китай
• Жанр: фэнтези, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Юэнь У-Пин
• В ролях: Джеки У, Николас Це, Юй, Ши, Сунь Ичжоу и другие
Мечник Дао Ма, второй самый разыскиваемый преступник в стране, получает поручение от своего покровителя: сопровождать важный груз — первого, самого опасного преступника в стране.
Гражданин-мститель / Citizen Vigilante
• Страна: Германия, Хорватия
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Уве Болл
• В ролях: Арми Хаммер, Костас Мэндилор, Дезире Джорджетти, Штеффен Меннекес, Неб Чупин и другие
Сандерс — мститель, который ведет охоту на преступников и совершает самосуд. Кровавые подвиги сделали его интернет-звездой. Но теперь на него самого охотится офицер Интерпола Генри, видя в нем угрозу для общества.
Семь верст до рассвета
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
• Режиссёр: Александр Андреев
• В ролях: Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Тимофей Кочнев, Артём Быстров и другие.
Зима 1942 года, деревня Куракино. В оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл красноармейцев, старик подчиняется и всю ночь ведет немцев в ловушку.
Очень страшное кино / Scary Movie
• Страна: США
• Жанр: комедия, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Майкл Тиддес
• В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уайанс, Крис Эллиотт, Дэймон Уайанс-мл. и другие
Синди Кэмпбелл, Рэй Уилкинс, Бренда и Шорти Микс воссоединяются спустя много лет после кровавых событий прошлых лет. Они давно не виделись, и годы их заметно потрепали. Теперь героям вновь предстоит столкнуться с Призрачным лицом — маньяком в маске, который в Хэллоуин открывает охоту на молодых студентов, среди которых оказывается и дочь Синди. Объединившись, этой компании придётся вычислить серийного убийцу, который не остановится ни перед чем, пока не убьёт их всех.
Каролина Кэролайн / Carolina Caroline
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Адам Рэмер
• В ролях: Самара Уивинг, Кайл Галлнер, Кира Седжвик, Джон Грайз, Томми Дж. Кендрик и другие
Скромная девушка Кэролайн мечтает покинуть опостылевший Техас. Случайная встреча с харизматичным и очаровательным мошенником дает ей шанс. Он обучает её криминальному ремеслу, и пара отправляется в бега через южные штаты. Мелкие аферы быстро перерастают в дерзкие вооруженные ограбления. Постепенно Кэролайн так сильно погружается в этот опасный мир, что от ее прежней личности не остается и следа.
Дом ада. Спуск к дьяволу / Hell House LLC: Lineage
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссёр: Стивен Коньетти
• В ролях: Элизабет Вермилиея, Сирра Савка, Майкл Саттон, Джо Бенделли, Кайла Береджикян и другие.
Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Абаддон» — проклятый отель, известный в округе как дом ада. К ней обращается журналист, который видит связь между отелем и цепочкой смертей, что длятся десятилетиями. Со временем Ванесса понимает, что трагедия из прошлого пробудила древнее зло, и теперь адский дом требует крови.