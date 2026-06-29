Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: Аль Пачино, Джерарда Батлера, Джейсона Мамоа и других звезды первой величины в поисках рукописи Данте Алигьери; семейный детектив с Хью Джекманом и стадом овец; криминальный триллер с Дастином Хоффманом, а также другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Настройщик
• Кодекс Данте
• Дом, в котором люди не живут
• Сообщения для Изабель
• Следствие ведут овечки
• Плоть
Настройщик / Tuner
• Страна: США, Канада
• Жанр: триллер, криминал, драма
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссер: Дэниел Роэр
• В ролях: Лео Вудалл, Дастин Хоффман, Гавана Роуз Лю, Лиор Раз, Това Фелдшух и другие
Ники — талантливый настройщик фортепиано, страдающий расстройством слуха. Но однажды, его гиперчувствительность к звуку переворачивает жизнь с ног голову. Он понимает, недуг можно применять для взлома сейфов. Когда его наставник и партнер Гарри попадает в больницу, парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Кодекс Данте / In the Hand of Dante
• Страна: Великобритания, Италия, Чили, США
• Жанр: детектив, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Джулиан Шнабель
• В ролях: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа и другие
21 век. Ник, писатель из Нью-Йорка, берется за кражу оригинала «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери, по поручению босса мафии. XIV век. Данте ищет вдохновение для создания своего величайшего творения. Сквозь время каждого из мужчин неосознанно связывает проведения: одержимость, любовь, красота и нечто божественное.
Дом, в котором люди не живут
• Страна: Россия
• Жанр: триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,5
• Режиссёр: Вячеслав Руденко
• В ролях: Таша Цветкова, Сергей Городничий, Семен Авралёв, Антон Колесов, Дианна Дезмари и другие.
Журналистка Кристина снимает документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.
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Сообщения для Изабель / Voicemails for Isabelle
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Леа Маккендрик
• В ролях: Ник Офферман, Зои Дойч, Лукас Гейдж, Ник Робинсон, Тоби Сандеман и другие
Девушка отправляет забавные и искренние голосовые сообщения своей сестре, не подозревая, что той уже нет в живых. На том конце провода послания получает совершенно незнакомый человек, который и влюбляется в неё на расстоянии.
Следствие ведут овечки / The Sheep Detectives
• Страна: Ирландия, Великобритания, США
• Жанр: комедия, детектив, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Кайл Балда
• В ролях: Хью Джекман, Бретт Голдстин, Патрик Стюарт, Реджина Холл, Белла Рэмзи и другие
Джордж Харди — жизнерадостный пастух. Каждый день он читает детективные истории своим овцам полагая, что те не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мёртвым, и тогда кудрявые следователи, проникшееся детективными сюжетами, решают припереть преступника рогами к стенке.
Плоть / A Propria Carne / The Flesh Itself
• Страна: Бразилия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Иан SBF
• В ролях: Пиерри Байтелли, Камилло Боргес, Эбер Инасио, Саума, Фредерико Васкес и другие.
Трое дезертиров, сбежавших из пекла Парагвайской войны, находят укрытие в ветхой хижине на краю деревни. Загадочный фермер и молодая женщина радостно принимают внезапных гостей, но с наступлением ночи спокойствие сменяется тревогой. Скрипящие сами по себе двери, странный запах металла и мясо с непривычным вкусом заставляют усомниться в безопасности этого места. Хозяин знает о чужаках слишком много, а просьба не покидать дом до рассвета звучит скорее как предупреждение. Но что ждёт за порогом с первыми лучами солнца — спасение или смерть?