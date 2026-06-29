Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Настройщик / Tuner

Кодекс Данте / In the Hand of Dante

Дом, в котором люди не живут

В этой подборке вы найдёте: Аль Пачино, Джерарда Батлера, Джейсона Мамоа и других звезды первой величины в поисках рукописи Данте Алигьери; семейный детектив с Хью Джекманом и стадом овец; криминальный триллер с Дастином Хоффманом, а также другие новинки, которые появились в сети.Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу « новинки ».• Настройщик• Кодекс Данте• Дом, в котором люди не живут• Сообщения для Изабель• Следствие ведут овечки• ПлотьСША, Канадатриллер, криминал, драма7,3Дэниел РоэрЛео Вудалл, Дастин Хоффман, Гавана Роуз Лю, Лиор Раз, Това Фелдшух и другиеНики — талантливый настройщик фортепиано, страдающий расстройством слуха. Но однажды, его гиперчувствительность к звуку переворачивает жизнь с ног голову. Он понимает, недуг можно применять для взлома сейфов. Когда его наставник и партнер Гарри попадает в больницу, парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.Великобритания, Италия, Чили, СШАдетектив, триллер, криминал4,7Джулиан ШнабельОскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа и другие21 век. Ник, писатель из Нью-Йорка, берется за кражу оригинала «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери, по поручению босса мафии. XIV век. Данте ищет вдохновение для создания своего величайшего творения. Сквозь время каждого из мужчин неосознанно связывает проведения: одержимость, любовь, красота и нечто божественное.Россиятриллер5,5Вячеслав РуденкоТаша Цветкова, Сергей Городничий, Семен Авралёв, Антон Колесов, Дианна Дезмари и другие.Журналистка Кристина снимает документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.

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Сообщения для Изабель / Voicemails for Isabelle

Следствие ведут овечки / The Sheep Detectives

Плоть / A Propria Carne / The Flesh Itself

СШАдрама7,4Леа МаккендрикНик Офферман, Зои Дойч, Лукас Гейдж, Ник Робинсон, Тоби Сандеман и другиеДевушка отправляет забавные и искренние голосовые сообщения своей сестре, не подозревая, что той уже нет в живых. На том конце провода послания получает совершенно незнакомый человек, который и влюбляется в неё на расстоянии.Ирландия, Великобритания, СШАкомедия, детектив, фэнтези7,4Кайл БалдаХью Джекман, Бретт Голдстин, Патрик Стюарт, Реджина Холл, Белла Рэмзи и другиеДжордж Харди — жизнерадостный пастух. Каждый день он читает детективные истории своим овцам полагая, что те не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мёртвым, и тогда кудрявые следователи, проникшееся детективными сюжетами, решают припереть преступника рогами к стенке.Бразилияужасы6,4Иан SBFПиерри Байтелли, Камилло Боргес, Эбер Инасио, Саума, Фредерико Васкес и другие.Трое дезертиров, сбежавших из пекла Парагвайской войны, находят укрытие в ветхой хижине на краю деревни. Загадочный фермер и молодая женщина радостно принимают внезапных гостей, но с наступлением ночи спокойствие сменяется тревогой. Скрипящие сами по себе двери, странный запах металла и мясо с непривычным вкусом заставляют усомниться в безопасности этого места. Хозяин знает о чужаках слишком много, а просьба не покидать дом до рассвета звучит скорее как предупреждение. Но что ждёт за порогом с первыми лучами солнца — спасение или смерть?