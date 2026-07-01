Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: самый успешный хоррор года «Обсессия»; переосмысление баллады о Робине Гуде с Хью Джекманом; комедийный экшен с Расселом Кроу и Аароном Полом, и другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Смерть Робин Гуда
• Меченая
• Коммерсант
• Обсессия
• Ночной бизнес
• Обитель зла: мутация
Смерть Робин Гуда / The Death of Robin Hood
• Страна: США
• Жанр: приключения, драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Майкл Сарноски
• В ролях: Хью Джекман, Джоди Комер, Мюррей Бартлетт, Билл Скарсгард, Ноа Джуп и другие
Мрачное переосмысление классической истории о герое средневековых английских баллад. О нём слагали легенды как о доблестном герое, но все они оказались ложью. Робин Гуд — воин-одиночка, чья жизнь полна убийств и преступлений, ранен в бою. Его подбирает загадочная женщина, благодаря которой разбойник получает шанс на спасение.
Меченая / La desconocida / The Marked Woman
• Страна: Испания, Аргентина
• Жанр: детектив, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Габе Ибаньес
• В ролях: Кира Миро, Кандела Пенья, Ана Рухас, Маноло Соло, Поль Лопес и другие
По мотивам одноименного романа Розы Монтеро и Оливье Трюка. В порту Барселоны в транспортном контейнере находят женщину без сознания: у неё травма головы, ожоги и полная потеря памяти — она даже не знает, на каком языке говорит. Едва героиня приходит в себя, как на неё совершается покушение. Теперь двум детективам предстоит понять, кто она и почему за ней охотятся. Расследование выходит на торговлю людьми и запутанный клубок чужих тайн, где каждый шаг может стать последним.
Коммерсант
• Страна: Россия
• Жанр: криминал, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
• Режиссёр: Федор Кравчук, Никита Кравчук
• В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Хаски и другие.
Москва, 1996 год. У молодого и перспективного банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма, маленький ребенок и больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они подставляются под масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
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Обсессия / Obsession
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 8,1
• Режиссер: Карри Баркер
• В ролях: Майкл Джонстон, Инди Наварретти, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер и другие
Наивный и романтичный Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Согласно инструкции, если ее сломать, исполнится любое твое желание. Теперь Ники просто без ума от него, но счастью быстро сменяется тревогой — она буквально им одержима, а её знаки внимания все больше приобретают зловещий характер. Оказывается, желание парня исполнилось, но не совсем так, как он хотел.
Ночной бизнес / Bear Country
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Деррик Борте
• В ролях: Рассел Кроу, Тереза Палмер, Аарон Пол, Нина Добрев, Люк Эванс и другие.
Манко Капак планировал начать спокойную, размеренную жизнь: продать свой ночной клуб и выйти на пенсию, проводить время с любимой женщиной. Но всё ломается с появлением грабителя в маске и людей из картеля, которые явились в городок купить заведение Манко. Так мечта о заслуженном отдыхе сменяется жёстким противостоянием.
Обитель зла: Мутация / The Cure
• Страна: США
• Жанр: триллер, фантастика
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Нэнси Леопарди
• В ролях: Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Давид Дастмалчян, Эшли Грин, Тайлер Лоуренс Грэй и другие
10 лет назад Элли удочерили пара биотехнологических миллионеров. Спустя годы, девушка отмечает 16-й день рождения в роскошном особняке, но радости ей это не приносит — у неё тяжёлое аутоиммунное заболевание и нет друзей. Тайком от родителей Элли убегает на пляж, где знакомится с ровестницей Брук. Они все больше проводят время вместе, и вскоре подруга начинает подозревать, что родители Элли что-то скрывают.