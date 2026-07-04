Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: продолжение детективного экшена с Генри Кавилом и звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун; безбашенную комедию с Джоном Синой и комиком Эриком Андре; жесткую сатиру на элитарное общество Англии 18 века и другие новинки, которые появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Момо
Братик
Аэропорт
Энола Холмс 3
Дом Сэвиджей
Брошенные

Момо / Momo



Страна: Германия
Жанр: фэнтези, семейный
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Кристиан Дитер 
В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Клас Банг, Лора Хэддок и другие

Девушка по имени Момо — сирота. Но у нее есть удивительный дар — вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды в её городе появились странные «серые господа», которые учат продуктивности. Вот только в погоне за новым смыслом, люди постепенно становились всё более несчастными, когда понимали, что растрачивают жизнь в пустую.

Братик / Little Brother



Страна: США
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Мэттью Спайсер
В ролях: Джон Сина, Эрик Андре, Мишель Монахэн, Кристофер Мелони, Шерри Кола и другие

У известного агента по недвижимости жизнь расписана буквально по минутам. Но всё летит к чертям, когда неожиданно появляется его сумасбродный и эксцентричный младший брат. 

Аэропорт



Страна: Россия
Жанр: детектив, триллер
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3
Режиссёр: Иван Кульнев
В ролях: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Диана Милютина и другие.

Пассажиры рейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд — неудачное стечение обстоятельств. Но опытный трукраймер Владимир уверен, что это вовсе не совпадение. 

Энола Холмс 3 / Enola Holmes 3



Страна: США
Жанр: детектив, боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Филип Барантини
В ролях: Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Луи Патридж, Химеш Патель и другие

Энола Холмс, сестра знаменитого детектива, отправляется на Мальту передотвратить международный заговор, который угрожает всему миру. Её путешествие наполнено приключениями, интригами и опасностями. В то же время юная девушка завязывает романтические отношения с лордом Тьюксбери. Но, когда ей сообщают о похищении Шерлока, влюбленность сменяется решимостью спасти брата любой ценой. 

Дом Сэвиджей / Savage House 



Страна: Великобритания
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссёр: Питер Гланц
В ролях: Ричард Э. Грант, Клэр Фой, Себастьян Арместо, Роджер Эштон-Гриффитс, Эрин Баттл и другие

Англия, XVIII век. В стране бушуют эпидемия оспы и уличные восстания. Сэр Чонси Сэвидж и его супруга слепо и одержимо стремится сохранить высокий статус, роскошь и влияние любой ценой. Закрывшись в своем поместье от ужасов внешнего мира, Сэвиджи погрязли в интригах, дуэлях, абсурдных ситуациях и кровопролитии. Фильм представляет собой острую, мрачную сатиру на тему классового неравенства, жадности, лицемерия и борьбы за власть.

Брошенные / Jacked



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 7,3
Режиссер: Джон Фучиле 
В ролях: Марла Робисон, Том Кох, Энтони Чиприани, Винн Райхерт, Кэм Перес и другие

1987 год. Линдси и Джей, решают устроить романтический отдых на озере. Все проходит идеально, но когда приходит пора возвращаться, они замечают поломку машины. Следом влюбленные сталкиваются с опасным незнакомцем, который преследует их. Оказавшись в ловушке, пара вынуждена вступить в отчаянную борьбу за собственные жизни.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино и сериалов, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Сергей Иванов
+15
Сергей Иванов
"опытный трукраймер" ------------ *рукалицо*
Сегодня в 13:42
#

Читайте также