Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: продолжение детективного экшена с Генри Кавилом и звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун; безбашенную комедию с Джоном Синой и комиком Эриком Андре; жесткую сатиру на элитарное общество Англии 18 века и другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Момо
• Братик
• Аэропорт
• Энола Холмс 3
• Дом Сэвиджей
• Брошенные
Момо / Momo
• Страна: Германия
• Жанр: фэнтези, семейный
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Кристиан Дитер
• В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Клас Банг, Лора Хэддок и другие
Девушка по имени Момо — сирота. Но у нее есть удивительный дар — вдохновлять людей и пробуждать в них всё самое лучшее. Однажды в её городе появились странные «серые господа», которые учат продуктивности. Вот только в погоне за новым смыслом, люди постепенно становились всё более несчастными, когда понимали, что растрачивают жизнь в пустую.
Братик / Little Brother
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Мэттью Спайсер
• В ролях: Джон Сина, Эрик Андре, Мишель Монахэн, Кристофер Мелони, Шерри Кола и другие
У известного агента по недвижимости жизнь расписана буквально по минутам. Но всё летит к чертям, когда неожиданно появляется его сумасбродный и эксцентричный младший брат.
Аэропорт
• Страна: Россия
• Жанр: детектив, триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3
• Режиссёр: Иван Кульнев
• В ролях: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Диана Милютина и другие.
Пассажиры рейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд — неудачное стечение обстоятельств. Но опытный трукраймер Владимир уверен, что это вовсе не совпадение.
Энола Холмс 3 / Enola Holmes 3
• Страна: США
• Жанр: детектив, боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Филип Барантини
• В ролях: Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Луи Патридж, Химеш Патель и другие
Энола Холмс, сестра знаменитого детектива, отправляется на Мальту передотвратить международный заговор, который угрожает всему миру. Её путешествие наполнено приключениями, интригами и опасностями. В то же время юная девушка завязывает романтические отношения с лордом Тьюксбери. Но, когда ей сообщают о похищении Шерлока, влюбленность сменяется решимостью спасти брата любой ценой.
Дом Сэвиджей / Savage House
• Страна: Великобритания
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Питер Гланц
• В ролях: Ричард Э. Грант, Клэр Фой, Себастьян Арместо, Роджер Эштон-Гриффитс, Эрин Баттл и другие
Англия, XVIII век. В стране бушуют эпидемия оспы и уличные восстания. Сэр Чонси Сэвидж и его супруга слепо и одержимо стремится сохранить высокий статус, роскошь и влияние любой ценой. Закрывшись в своем поместье от ужасов внешнего мира, Сэвиджи погрязли в интригах, дуэлях, абсурдных ситуациях и кровопролитии. Фильм представляет собой острую, мрачную сатиру на тему классового неравенства, жадности, лицемерия и борьбы за власть.
Брошенные / Jacked
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссер: Джон Фучиле
• В ролях: Марла Робисон, Том Кох, Энтони Чиприани, Винн Райхерт, Кэм Перес и другие
1987 год. Линдси и Джей, решают устроить романтический отдых на озере. Все проходит идеально, но когда приходит пора возвращаться, они замечают поломку машины. Следом влюбленные сталкиваются с опасным незнакомцем, который преследует их. Оказавшись в ловушке, пара вынуждена вступить в отчаянную борьбу за собственные жизни.