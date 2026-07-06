Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: жесткий экшен о битве со смертоносным вирусом; жуткий хоррор с пассажиром из глубин ада; возвращение к традиционным ценностям в «Истории Игрушек 5» и другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание
• Куда уходят души
• Высшая миссия
• Тайна адмирала Ушакова
• Клеймо убийцы
• История игрушек 5
• Пассажир
Куда уходят души / Où vont les âmes? / Where Souls Go
• Страна: Канада
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Бриджит Пупар
• В ролях: Сара Монпети, Моня Шокри, Джулианна Коте, Жан Маршан, Сильви Тестю и другие
Юная Анна, страдающая неизлечимой болезнью, обращается за медицинской помощью для проведения эвтаназии. У нее есть всего 15 дней до назначенной даты, чтобы исполнить свое последнее желание воссоединиться со сводными сёстрами, с которыми ее разделила семейная трагедия. Эта встреча заставит каждую из них заново ответить на вопрос, что значит быть семьёй.
Высшая миссия / Ultimate Mission
• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Кенни Це
• В ролях: Фрэнсис Нг, Энди Он, Рима Цзэйдань, Линн Хун, Сэмюэль Кей и другие
Эпидемия смертоносного вируса стремительно убивает жителей небольшого острова Ассель. Страна была изолирована, но ее глава заявляет, что имеет на руках образцы заразы и теперь угрожает распылить его по всему миру, чтобы тот разделил их участь. На остров в срочном порядке засылается отряд из трех опытных бойцов, которые должны разведать обстановку и устранить причину угрозы.
Тайна адмирала Ушакова
• Страна: Россия
• Жанр: история, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
• Режиссёр: Дмитрий Коробин
• В ролях: Юрий Беляев, Михаил Боярский, Станислав Дужников, Иван Трушин, Ирина Крючкова и другие.
Российская империя, 1812 год. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу адмирала Фёдора Ушакова проникает французский шпион. Великий флотоводец вновь готов вступить в бой, а его оружием самое святое — вера и любовь к отчизне.
Клеймо убийцы / La coda del diavolo
• Страна: Италия
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Доменико Эмануэле де Феодис
• В ролях: Лука Арджентеро, Кристиана Делль’Анна, Франческо Аквароли, Рино Диана, Джузеппе Бой и другие
Санте Морас, отставной коп, а ныне тюремный охранник, обвиняется в жестоком убийстве девушки, которого не совершал. Преследуемый комиссаром Томмазо Лаго, он понимает, что единственный способ избежать тюрьмы — самому найти разгадку. В этом ему на помощь приходит журналистка Фабиане Лаи, которая находит целый список шокирующих фактов по делу об убийстве.
История игрушек 5 / Toy Story 5
• Страна: Великобритания
• Жанр: анимация, фэнтези, семейный
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссёры: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон
• В ролях: Киану Ривз, Том Хэнкс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Алан Камминг и другие
Бонни уже восемь лет. В её жизни появляется умный планшет Лилипад, который быстро становится для девочки главным развлечением. Интернет, мультфильмы, беседы в онлайне, чего там только нет. Вуди, Базз и Джесси напряглись: если раньше им приходилось делить внимание ребёнка с другими игрушками, то теперь главные конкуренты — модные гаджеты. Джесси особенно остро переживает эту ситуацию: она видит, как Бонни отдаляется, и пытается вернуть её к живому общению и воображаемым играм.
Пассажир / Passenger
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Андре Эвредал
• В ролях: Мелисса Лео, Лу Льобелл, Джейкоб Скипио, Давиэль Джонсон, Бонни Диконе и другие
Через несколько недель после начала жизни в доме на колёсах молодая пара становится свидетелями страшной аварии, в которой погибает водитель. Вскоре их начинает преследовать демоническая сущность, от которой невозможно уйти — куда бы они ни отправились, она следует за ними.