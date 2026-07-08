Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: лучший экшен десятилетия «Живая ярость»; режиссерский дебют Джеймса Макэвоя; жуткий хоррор на высоте 10 000 метров и другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Берт
• Живая ярость
• Калифорнийская афера
• Рейс 298
• Мой друг, кот и Пушкин
• Зеркала. Пожиратели душ
Берт / Burt
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 8,3
• Режиссёр: Джо Бурк
• В ролях: Кэтлин Адамс, Бертон Бергер, Оливер Купер, Майк Декаро, Джон Карна и другие
Уличный музыкант по имени Берт, страдает от болезни Паркинсона. Однажды судьба сводит его с незнакомцем, который заявляет, что тот его сын. Вместе они проводят выходные, которые в корне меняют все представления о семейных ценностях и отношениях.
Живая ярость / The Furious / Huo zhe yan
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,8
• Режиссёр: Кенджи Танигаки
• В ролях: Сахаджак Бунсанакит, Джои Иванага, Брайан Лэ, Манатсанун Фанлердвонгсакул и другие
Бывший коп Ван Вэй теряет надежду вернуть дочь, когда сталкивается с безразличием и коррупцией местных властей. Забыв про закон, он идет в самое пекло криминального мира. К нему присоединяется журналист Навин, супруга которого также бесследно пропала. Только общая ярость и жажда справедливости может противостоять беспределу могущественной организации.
Калифорнийская афера /California Schemin’
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: драма, биография, музыка
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Джеймс Макэвой
• В ролях: Шеймус Маклин Росс, Сэмюэл Боттомли, Джеймс МакЭвой, Романи Шоу, Джеймс Корден и другие
Два шотландских парня из Данди обвели вокруг пальца музыкальную индустрию, выдавая себя за известных рэперов из Калифорнии. Аферисты добились своего: заключили контракт с крупным лейблом и засветились на MTV, но каждому обману, рано или поздно, приходит конец.
Рейс 298 / Black Box
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Стивен Куэйл
• В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Кайя Чань, Вероника Розати, Хеннеки Талбот и другие
На борту рейса 298 возникает вспышка неизвестного вируса, который стремительно перекидывается на пассажиров, вызывая пугающие симтомы. На фоне всеобщей паники, самолет окружают странные огни, электроника начинает барахлить, а связь с пилотами пропадает. В иллюминаторах видны жуткие существа, и они хотят проникнуть внутрь. Оказавшись взаперти на высоте 10 000 метров, воздушные пленники должны найти способ выжить.
Мой друг, кот и Пушкин
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Алена Михайлова
• В ролях: Алиса Конашенкова, Елизавета Боярская, Евгения Добровольская, Михаил Евланов, Евгения Синицкая и другие.
12-летняя школьница Милана пишет стихи, но жутко боится выступать перед публикой. Девочка мечтает стать первой во Всероссийском конкурсе рэп-баттлов по роману «Евгений Онегин», чтобы мама поверила в нее и отказалась ехать в Китай на заработки. Для победы Милане нужно одолеть страх сцены и коварную соперницу. В этом юной рэперше поможет черный кот с душой хулигана Саши Пушкина.
Зеркала. Пожиратели душ / Sukma
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Баим Вон
• В ролях: Луна Мая, Кристин Хаким, Феди Нурил, Ока Антара, Анна Джоблинг и другие
Молодая семья переезжает в тихий провинциальный городок, чтобы начать все заново. Но надежды на спокойную жизнь рушатся, когда в скрытой кладовке старого дома они находят старинное зеркало, которое связано с потусторонней сущностью. Чтобы спасти себя и близких, молодой матери придется разгадать тайну прежних владельцев дома, пока её собственная жизнь не стала лишь отражением в холодном стекле, а тело — сосудом для древнего зла.