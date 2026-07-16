Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: хитовый хоррор от студии A24 «Закулисье реальности»; фантастический детектив о знаках из глубин космоса; возвращение культовой комедии с Софи Марсо и другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Суфлер
• Золотое божество: Нападение на тюрьму Абасири
• Внешняя угроза
• LOL 2.0: лучшее время Анны
• Звездный сигнал
• Закулисье реальности
Суфлёр / The Souffleur
• Страна: Австрия, Аргентина
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссёр: Гастон Сонтики
• В ролях: Уиллем Дефо, Стефани Алгерих, Камилла Клер, Лилли Линднер, Клаус Филипп и другие
Вена. Люциус Гланц, опытный менеджер отеля, пытается спасти любимое заведение от коварного плана риелтора снести его, что приводит к конфликту интересов, который затрагивает даже знаменитый рецепт приготовления суфле в отеле.
Золотое божество: Нападение на тюрьму Абасири / Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison
• Страна: Япония
• Жанр: боевик, вестерн, история
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Кэндзи Катагири
• В ролях: Кэнто Ямадзаки, Анна Ямада, Гордон Маэда, Юма Ямото, Асука Кудо и др.
Ветеран русско-японской войны Саити Сугимото по прозвищу «Бессмертный» и юная девушка-айну Асирпа, держат путь к неприступной тюрьме. Их цель — найти загадочного заключенного Ноппэра-бо, который знает где спрятаны сокровища и может быть отцом Асирпы. На пути к истине им предстоит очутится между двух яростных огней: беглыми смертниками и безжалостной 7-й дивизией императорской армии под командованием лейтенанта Цуруми.
Внешняя угроза / The Outer Threat
• Страна: США, Канада
• Жанр: триллер, фантастика
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссер: Уильям Вудс
• В ролях: Констанс Ву, Марк О’Брайен, Уильям Фихтнер, Каллиста Кроу, Айзек Смелсер-Чжан и другие
Астрофизик Дэниел совершает сенсационное открытие, подтверждающее существование внеземных цивилизаций. Оповестив свою команду, он сталкивается с неожиданной опасностью: на его семью открывает охоту неуловимый и крайне опасный преследователь. Вместе они вынуждены пустится в бега, скрываясь от реальной космической угрозы и нарастающей паранойи.
LOL 2.0: Лучшее время Анны / LOL 2.0
• Страна: Франция
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Лиза Азуэлос
• В ролях: Софи Марсо, Таис Алессандрен, Венсан Эльбаз, Александр Астье, Франсуаза Фабиан и др.
После болезненного расставания Луиза возвращается в дом матери и пытается заново собрать свою жизнь. На новом месте голова идет кругом: мама боится стареть, брат готовится стать отцом, друзья путаются в любви, сексе и взрослых решениях. Каждый из них хочет начать все заново, но для этого придётся разобраться с бывшими, семьёй и самим собой.
Звёздный сигнал / Signal One
• Страна: Канада
• Жанр: фантастика, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Джонатан Собол
• В ролях: Изабель Фурман, Деннис Куэйд, Дэвид Тьюлис, Джош Хатчерсон, Рауль Банеджа и другие
Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и, внезапно, получают ответ. Последствия непредсказуемы: человечеству предстоит встреча с расой, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.
Закулисье реальности / Backrooms
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Кейн Парсонс
• В ролях: Финн Беннетт, Эван Джогиа, Лукита Максвелл, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и другие
Хоррор основан на популярной крипипасте о лиминальных пространствах Backrooms. Продавец мебели Кларк находит в своём магазине портал в скрытое за пределами реальности пространство. Герой попадает в лабиринт однотипных жёлтых комнат, где принципы пространства и времени не поддаются привычной логике. Безлюдные коридоры тянутся бесконечно, а ощущение чужого присутствия не покидает ни на секунду. Одержимый находкой Кларк начинает тщательно изучать место, но однажды бесследно исчезает. На его поиски отправляется личный психотерапевт, доктор Мэри Клайн. Чтобы спасти своего пациента, женщине предстоит увидеть то, что способно свести с ума любого.