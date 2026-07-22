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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: хитовый фантастический детектив Стивена Спилберга «День разоблачения»; новые странствия Ип Мана, учителя Брюса Ли; мрачный мультфильм для взрослых от режиссера «Бердбой: забытые дети», а также другие новинки, которые появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Мрачная расплата
Ип Ман: битва кланов
Добро пожаловать в Декорадо
День разоблачения
Истязание плоти

Мрачная расплата / Dark Reckoning



• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,9
• Режиссер: С. Дж. Креаццо
• В ролях: Кристанна Локен, Мартин Кове, Габриэль Каломирис, Кортни Уорнер, Джесси Коув и другие

Страшная авиакатастрофа запирает талантливого вирусолога в ловушке, среди горных хребтов. Ежесекундная борба за жизнь и полная изоляция приводит девушку к галлюцинациям: она начинает видеть своего умершего отца, который вновь заставляет вспомнить моменты, похороненные в чертогах памяти.

Ип Ман: Битва кланов / Zong shi ye wen 2 / Ip Man: Kung Fu Legend 



• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Ли Лимин
• В ролях: Дэннис То, Филип Кондрон, Стивен Дасс, Марко Ли, Янь Янь Лун и другие

Гонконг, 1950-е. Британские торговцы и китайские триады объединяют силы для расширения своей территории. Они сносят фабрики, не считаясь с местными жителями. Великий мастер Ип Ман, будущий учитель Брюса Ли, оказывается между двумя воинствующими кланами. Он намерен восстановить справедливость и собирает боевую команду, чтобы дать отпор беспредельщикам. 

Добро пожаловать в Декорадо / Decorado



• Страна: Португалия, Испания
• Жанр: анимация, ужасы, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёры: Стефани Ше, Альберто Васкес 
• В ролях: Асьер Ормаса, Айнцане Гамис, Кандидо Уранга, Микель Гармендия, Дж. Ф. Аузменди и другие 

Лента от режиссера «Бердбоя» (у нас «Психонавты: забытые дети») основана на одноименной короткометражке 2016 года. Мышь Арнольд живет в идеальном мире, но начинает подозревать, что все вокруг — всего лишь иллюзия реальности, простая декорация, за которой скрывается могущественная корпорация, контролирующая город. Чтобы вырваться из безумного спектакля, ему нужно бросить вызов системе. 

День разоблачения / Disclosure Day 



• Страна: США, Канада, Новая Зеландия, Япония 
• Жанр: фантастика, детектив, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Стивен Спилберг
• В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и другие

Человечество оказывается на пороге сенсации: признаки внеземного присутствия на нашей планете указывают на то, что мы во Вселенной всё-таки не одни. Одной из первых, кто вступает в контакт с пришельцем, становится ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Но готова ли она поделиться правдой со всем миром? 

Истязание плоти / Torture the Flesh



• Страна: США
• Жанр: триллер, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Дерек Брааш
• В ролях: Джо ДеБартоло, Дэрин Боуман, Майлз Валентайн, Бобби Бозек, Линн Лоури и другие

Серия кровавых убийств повергает в шок маленький городок. Двое детективов берутся за поимку маньяка, но вскоре понимают: убийца может быть ближе, чем кажется... Или нет?
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Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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