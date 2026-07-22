Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: хитовый фантастический детектив Стивена Спилберга «День разоблачения»; новые странствия Ип Мана, учителя Брюса Ли; мрачный мультфильм для взрослых от режиссера «Бердбой: забытые дети», а также другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Мрачная расплата
• Ип Ман: битва кланов
• Добро пожаловать в Декорадо
• День разоблачения
• Истязание плоти
Мрачная расплата / Dark Reckoning
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,9
• Режиссер: С. Дж. Креаццо
• В ролях: Кристанна Локен, Мартин Кове, Габриэль Каломирис, Кортни Уорнер, Джесси Коув и другие
Страшная авиакатастрофа запирает талантливого вирусолога в ловушке, среди горных хребтов. Ежесекундная борба за жизнь и полная изоляция приводит девушку к галлюцинациям: она начинает видеть своего умершего отца, который вновь заставляет вспомнить моменты, похороненные в чертогах памяти.
Ип Ман: Битва кланов / Zong shi ye wen 2 / Ip Man: Kung Fu Legend
• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Ли Лимин
• В ролях: Дэннис То, Филип Кондрон, Стивен Дасс, Марко Ли, Янь Янь Лун и другие
Гонконг, 1950-е. Британские торговцы и китайские триады объединяют силы для расширения своей территории. Они сносят фабрики, не считаясь с местными жителями. Великий мастер Ип Ман, будущий учитель Брюса Ли, оказывается между двумя воинствующими кланами. Он намерен восстановить справедливость и собирает боевую команду, чтобы дать отпор беспредельщикам.
Добро пожаловать в Декорадо / Decorado
• Страна: Португалия, Испания
• Жанр: анимация, ужасы, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёры: Стефани Ше, Альберто Васкес
• В ролях: Асьер Ормаса, Айнцане Гамис, Кандидо Уранга, Микель Гармендия, Дж. Ф. Аузменди и другие
Лента от режиссера «Бердбоя» (у нас «Психонавты: забытые дети») основана на одноименной короткометражке 2016 года. Мышь Арнольд живет в идеальном мире, но начинает подозревать, что все вокруг — всего лишь иллюзия реальности, простая декорация, за которой скрывается могущественная корпорация, контролирующая город. Чтобы вырваться из безумного спектакля, ему нужно бросить вызов системе.
День разоблачения / Disclosure Day
• Страна: США, Канада, Новая Зеландия, Япония
• Жанр: фантастика, детектив, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Стивен Спилберг
• В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и другие
Человечество оказывается на пороге сенсации: признаки внеземного присутствия на нашей планете указывают на то, что мы во Вселенной всё-таки не одни. Одной из первых, кто вступает в контакт с пришельцем, становится ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Но готова ли она поделиться правдой со всем миром?
Истязание плоти / Torture the Flesh
• Страна: США
• Жанр: триллер, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Дерек Брааш
• В ролях: Джо ДеБартоло, Дэрин Боуман, Майлз Валентайн, Бобби Бозек, Линн Лоури и другие
Серия кровавых убийств повергает в шок маленький городок. Двое детективов берутся за поимку маньяка, но вскоре понимают: убийца может быть ближе, чем кажется... Или нет?