Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: жуткий зомби-хоррор «Колония»; новый триллер от режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна; новую комедию с Беном Стиллером и Эдом Харрисом, а также другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Динк
• Коллектор
• Ее личный ад
• План Си
• Пропасть
• Колония
Динк / Dink
• Страна: США
• Жанр: Комедия
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Джош Гринбаум
• В ролях: Уэйн Уилдерсон, Эд Харрис, Бен Стиллер, Пэттон Освальт, Джейк Джонсон и другие
Дасти «Молот» Бойду — уходящая звезда профессионального тенниса. Долги по загородному клубу и отцовское разочарование не дают ему покоя. В надежде вернуть уважени он нарушает священную клятву и совершает немыслимое — начинает играть в стариканский пиклбол.
Коллектор / Khon Dueat Thuang Khaen / The Debt Collector
• Страна: Индонезия
• Жанр: криминал, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссёр: Сурапонг Пленсанг
• В ролях: Надеч Кугимия, Тау Питтая Сэчуа, Чаиват Сонгсаенг, Чайват Тхонгсэнг, Патрикс Рокчана и другие
Из-за смертельного диагноза нелегальный коллектор Нум отчаянно желает искупить вину за своё кровавое прошлое. Он встает на защиту простых людей, попавших в долговое рабство к безжалостным «чёрным» кредиторам. Однако его благие намерения оборачиваются кровавой бойней: он переходит дорогу жестокому отпрыску босса мафии. Так развязывается уличная война, в которой Нуму уже нечего терять...
Ее личный ад / Her Private Hell
• Страна: США, Дания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Николас Виндинг Рефн
• В ролях: Софи Тэтчер, Диего Кальва, Чарльз Мелтон, Дюгрей Скотт, Гавана Роуз Лю и другие
Однажды на на центр футуристического мегаполиса опускается странный туман, вместе с которым на свободу вырывается смертельно опасная и практически неуловимая сущность. В поисках своего отца молодая девушка встречается с американским солдатом, который также пытается спасти свою дочь из этого кошмара.
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План Си / Plan C
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Скотт Энтони Кавалеэйро
• В ролях: Клэр Кавалейро, Дэниэл ДеСанто, Джейми Спильчук, Вивика А. Фокс, Кристен Холден-Рид и другие
Дэнни Аккарди умирает. У него рак, и всего несколько часов до отправки в могилу. Старшая сестра Клэр всеми силами пытается спасти брата, но первые два плана проваливаются. Теперь у неё остаётся только план С — самый немыслимый и отчаянный. Клэр врывается в частную клинику пластической хирургии и, угрожая оружием, требует от персонала провести сложнейшую операцию по пересадке кишечника.
Пропасть
• Страна: Россия
• Жанр: Триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
• Режиссёр: Алексей Ионов
• В ролях: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких и другие
Даша и Саша только что связали себя узами брака. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но у судьбы свои планы на молодых. Пилотом оказывается Артём — бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, троица чудом остается в живых, свисая над горной пропастью среди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с которыми ее связывает настоящее и прошлое.
Колония / Colony
• Страна: Корея
• Жанр: боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Ту Сан-хо
• В ролях: Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Щин Хен-бин, Ким Щин-нок, Чи Чхан-ук и другие
Выдающийся биотехнолог по имени Се-джон посещает научную конференцию. Во время мероприятия происходит вспышка неизвестного вируса. Инфекция мутирует и расходится с невероятной скоростью. Заражённые теряют контроль и рассудок, и масштаб угрозы растёт с каждой минутой. Чтобы локализовать очаг, власти принимают жёсткое решение — изолировать зону заражения и закрыть всех, кто мог пострадать от вируса. Запертые понимают, что помощи не будет, а единственный способ выжить — взглянуть в глаза смертельной опасности.