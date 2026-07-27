Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Динк / Dink

Коллектор / Khon Dueat Thuang Khaen / The Debt Collector

Ее личный ад / Her Private Hell

В этой подборке вы найдёте: жуткий зомби-хоррор «Колония»; новый триллер от режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна; новую комедию с Беном Стиллером и Эдом Харрисом, а также другие новинки, которые появились в сети.Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу « новинки ».СШАКомедия6,2Джош ГринбаумУэйн Уилдерсон, Эд Харрис, Бен Стиллер, Пэттон Освальт, Джейк Джонсон и другиеДасти «Молот» Бойду — уходящая звезда профессионального тенниса. Долги по загородному клубу и отцовское разочарование не дают ему покоя. В надежде вернуть уважени он нарушает священную клятву и совершает немыслимое — начинает играть в стариканский пиклбол.Индонезиякриминал, боевик5,6Сурапонг ПленсангНадеч Кугимия, Тау Питтая Сэчуа, Чаиват Сонгсаенг, Чайват Тхонгсэнг, Патрикс Рокчана и другиеИз-за смертельного диагноза нелегальный коллектор Нум отчаянно желает искупить вину за своё кровавое прошлое. Он встает на защиту простых людей, попавших в долговое рабство к безжалостным «чёрным» кредиторам. Однако его благие намерения оборачиваются кровавой бойней: он переходит дорогу жестокому отпрыску босса мафии. Так развязывается уличная война, в которой Нуму уже нечего терять...США, Даниятриллер, драма4,9Николас Виндинг РефнСофи Тэтчер, Диего Кальва, Чарльз Мелтон, Дюгрей Скотт, Гавана Роуз Лю и другиеОднажды на на центр футуристического мегаполиса опускается странный туман, вместе с которым на свободу вырывается смертельно опасная и практически неуловимая сущность. В поисках своего отца молодая девушка встречается с американским солдатом, который также пытается спасти свою дочь из этого кошмара.

Что посмотреть в августе 2026: мировые и российские премьеры фильмов

План Си / Plan C

Пропасть

Колония / Colony

СШАтриллер, драма7,2Скотт Энтони КавалеэйроКлэр Кавалейро, Дэниэл ДеСанто, Джейми Спильчук, Вивика А. Фокс, Кристен Холден-Рид и другиеДэнни Аккарди умирает. У него рак, и всего несколько часов до отправки в могилу. Старшая сестра Клэр всеми силами пытается спасти брата, но первые два плана проваливаются. Теперь у неё остаётся только план С — самый немыслимый и отчаянный. Клэр врывается в частную клинику пластической хирургии и, угрожая оружием, требует от персонала провести сложнейшую операцию по пересадке кишечника.РоссияТриллер7,0Алексей ИоновМарк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких и другиеДаша и Саша только что связали себя узами брака. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но у судьбы свои планы на молодых. Пилотом оказывается Артём — бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, троица чудом остается в живых, свисая над горной пропастью среди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с которыми ее связывает настоящее и прошлое.Кореябоевик, ужасы6,7Ту Сан-хоЧон Джи-хен, Ку Ге-хван, Щин Хен-бин, Ким Щин-нок, Чи Чхан-ук и другиеВыдающийся биотехнолог по имени Се-джон посещает научную конференцию. Во время мероприятия происходит вспышка неизвестного вируса. Инфекция мутирует и расходится с невероятной скоростью. Заражённые теряют контроль и рассудок, и масштаб угрозы растёт с каждой минутой. Чтобы локализовать очаг, власти принимают жёсткое решение — изолировать зону заражения и закрыть всех, кто мог пострадать от вируса. Запертые понимают, что помощи не будет, а единственный способ выжить — взглянуть в глаза смертельной опасности.