Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: блокбастер «Супергёрл»; триллер на выживание для фанатов «Игры в кальмара»; кровавый трип на яхте, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Новорожденный
• На качелях
• Супергерл
• Игра в кальмара: перезагрузка
• Петрушка
• Заклятие монахини: реинкарнация зла
Новорождённый / Newborn
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссёр: Нэйт Паркер
• В ролях: Эйден Стокс, Мэтью Майлреа, Барри Пеппер, Дэвид Ойелово, Рукия Бернард и другие
Проведя семь лет в одиночной камере, Крис Ньюборн пытается начать жизнь заново и вернуться к семье. Однако он быстро понимает, что свобода стала для него страшной психологической ловушкой, где каждый шаг — битва с самим собой.
На качелях / Rollin
• Страна: США
• Жанр: триллер, комедия
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёры: Роберт ДеБуше, Итан Споттс
• В ролях: Кора Клири, Вон Суитт, Джастин Пауэлл, Мэнни Лиотта, Рэймонд Дюрант и другие.
Трудяга автомеханик Элис и ее подруг-оторва Вив решают выяснить отношения со своим арендодателем на его роскошной яхте. Напряженный разговор из-за квартплаты случайно заканчивается убийством. Осознав масштаб безумия, девушки пускаются в бега ради выживания.
Супергёрл / Supergirl
• Страна: США
• Жанр: приключения, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
• В ролях: Милли Олкок, Маттиас Шонартс, Джейсон Момоа, Ив Ридли, Дэвид Крамхолц и др.
История Кары Зор-Эл — кузины Супермена, обладающей неуязвимостью, сверхчеловеческой силой и скоростью. В отличие от брата, окружённого заботой, детство Кары — боль и утраты. До 14 лет она прожила на осколке планеты Криптон и наблюдала, как умирают её близкие. Утратив смысл жизни, девушка находит его в единственной цели — отомстить тем, кто разрушил её мир. Вместе с Крипто и молодой инопланетянкой Рути Супергерл вступает в противостояние со злодеем, известным как Крем с Жёлтых холмов.
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Игра в кальмара: Перезагрузка / Exit
• Страна: Тайланд
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,0
• Режиссёр: Уильям Генри Ахерн
• В ролях: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Нгок Лан Ви, Ворранит Тхаворнвонг, Рапхипохнг Тхапсуван, Пимсатйи Чайясай и другие.
13 студентов-блогеров мечтают обрести славу и отправляются на квест-карнавал. На месте запирают в шатре с таинственным мимом, который заставляет их выполнять задания, а каждая ошибка карается смертью.
Петрушка
• Страна: Россия
• Жанр: комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
• Режиссёр: Павел Воронин
• В ролях: Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Гарик Харламов, Виктор Логинов и другие.
Талантливый, но трусливый повар Петя всю жизнь страдает от своей неуверенности. В детстве он пообещал бабушке попасть на кухню престижного ресторана. И вот он здесь, но мечта омрачилась одним горьким событием: его лучший друг Рома готов на всё ради звёздного статуса. Петя понимает, что не справится, но ему на помощь приходит... ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость обнажает правду и помогает Пете стать смелее. В погоне за мечтой и любовью, Петя должен найти в себе силы, чтобы выполнить детское обещание и обрести самого себя.
Заклятие монахини: Реинкарнация зла / Accursed
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 8,6
• Режиссёры: Умберто Роза, Брайан Франк Висцилья
• В ролях: Дэнни Трехо, Пэрис Дилан, Габриэль Соуза, Филипп А. Хаддад, Кира Кэхилл и другие.
День рождения Эммы на озере оборачивается кошмаром: мрачная тайна мёртвой монахини всплывает на поверхность, пока загадочная секта готовит ритуал, который может разбудить древнее зло.