Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Новорождённый / Newborn

На качелях / Rollin

Супергёрл / Supergirl

В этой подборке вы найдёте: блокбастер «Супергёрл»; триллер на выживание для фанатов «Игры в кальмара»; кровавый трип на яхте, а также другие новинки, которые уже появились в сети.Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу « новинки ».СШАтриллер, драма5,4Нэйт ПаркерЭйден Стокс, Мэтью Майлреа, Барри Пеппер, Дэвид Ойелово, Рукия Бернард и другиеПроведя семь лет в одиночной камере, Крис Ньюборн пытается начать жизнь заново и вернуться к семье. Однако он быстро понимает, что свобода стала для него страшной психологической ловушкой, где каждый шаг — битва с самим собой.СШАтриллер, комедиянет данныхРоберт ДеБуше, Итан СпоттсКора Клири, Вон Суитт, Джастин Пауэлл, Мэнни Лиотта, Рэймонд Дюрант и другие.Трудяга автомеханик Элис и ее подруг-оторва Вив решают выяснить отношения со своим арендодателем на его роскошной яхте. Напряженный разговор из-за квартплаты случайно заканчивается убийством. Осознав масштаб безумия, девушки пускаются в бега ради выживания.СШАприключения, боевик6,1Крэйг ГиллеспиМилли Олкок, Маттиас Шонартс, Джейсон Момоа, Ив Ридли, Дэвид Крамхолц и др.История Кары Зор-Эл — кузины Супермена, обладающей неуязвимостью, сверхчеловеческой силой и скоростью. В отличие от брата, окружённого заботой, детство Кары — боль и утраты. До 14 лет она прожила на осколке планеты Криптон и наблюдала, как умирают её близкие. Утратив смысл жизни, девушка находит его в единственной цели — отомстить тем, кто разрушил её мир. Вместе с Крипто и молодой инопланетянкой Рути Супергерл вступает в противостояние со злодеем, известным как Крем с Жёлтых холмов.

Что посмотреть в августе 2026: мировые и российские премьеры фильмов

Игра в кальмара: Перезагрузка / Exit

Петрушка

Заклятие монахини: Реинкарнация зла / Accursed

Тайландтриллер5,0Уильям Генри АхернВачиравит Пайсарнкулвонг, Нгок Лан Ви, Ворранит Тхаворнвонг, Рапхипохнг Тхапсуван, Пимсатйи Чайясай и другие.13 студентов-блогеров мечтают обрести славу и отправляются на квест-карнавал. На месте запирают в шатре с таинственным мимом, который заставляет их выполнять задания, а каждая ошибка карается смертью.Россиякомедия7,5Павел ВоронинАлександр Метёлкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Гарик Харламов, Виктор Логинов и другие.Талантливый, но трусливый повар Петя всю жизнь страдает от своей неуверенности. В детстве он пообещал бабушке попасть на кухню престижного ресторана. И вот он здесь, но мечта омрачилась одним горьким событием: его лучший друг Рома готов на всё ради звёздного статуса. Петя понимает, что не справится, но ему на помощь приходит... ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость обнажает правду и помогает Пете стать смелее. В погоне за мечтой и любовью, Петя должен найти в себе силы, чтобы выполнить детское обещание и обрести самого себя.СШАужасы8,6Умберто Роза, Брайан Франк ВисцильяДэнни Трехо, Пэрис Дилан, Габриэль Соуза, Филипп А. Хаддад, Кира Кэхилл и другие.День рождения Эммы на озере оборачивается кошмаром: мрачная тайна мёртвой монахини всплывает на поверхность, пока загадочная секта готовит ритуал, который может разбудить древнее зло.