Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новый экшен с Джоном Траволтой; сюрреалистичную и философскую прогулку по чистилищу; хоррор о гигантских рептилиях, а также другие новинки, которые появились в сети.
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Содержание• Сшитый
• Сэведж
• Нагасаки: в тени взрыва
• Сорвать банк 3: вор-джентльмен
• Фейерверки днём
• Анаконды
Сшитый / Stitched
• Страна: США
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг IMDb: 9,1
• Режиссёр: Зак Гудвин
• В ролях: Денис Госсетт, Брайан Миттельштадт, Оливия Товар, Филлип-Чарли Дэниелл, КэриЭнн Рэндол и другие
После нападения бывший фальшивомонетчик Теодор Тергер приходит в себя в сюрреалистическом чистилище. Там он вынужден заново пережить свою жизнь сквозь призму разговоров, которые когда-либо вели за его спиной близкие. Мужчина становится свидетелем семейных откровений, сталкиваясь со своим истинным наследием и ошибками прошлого.
Сэведж / Savage
• Страна: США
• Жанр: криминал, боевик
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Рэндолл Эмметт
• В ролях: Корин Немек, Вэйд Уильямс, Бенжамин Бернард, Давид Велес, Коди Бобай и другие
Закалённый в боях бывший солдат Фрэнк идёт на отчаянный шаг ради оплаты лечения тяжелобольной дочки. Вояка идёт на ограбление банка вместе со своим старым армейским другом. Во время налёта всё идёт наперекосяк, и продуманный план обращается хаосом. Теперь Фрэнк оказывается перед сложным моральным выбором: сохранить дружбу или жизнь беззащитной заложницы.
Нагасаки: в тени взрыва / Nagasaki: In the Shadow of the Flash
• Страна: Япония
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Дзюнпэй Мацумото
• В ролях: Сюити Икэда, Аска Каватоко, Хинако Кикути, Акихиро Мива, Карин Оно и другие
Три студентки-медсестры — Суми, Ацуко и Мисао — возвращаются в Нагасаки после закрытия школы из-за воздушной тревоги. После атомного удара 9 августа 1945 года родной город становится адом на Земле. Юные и неопытные девушки пытаются выполнять свой долг, спасая жизни и сталкиваясь с бесчисленными трудностями.
Сорвать банк 3: Вор-джентльмен / The Gentleman Thief
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Рэндолл Эмметт
• В ролях: Джон Траволта, Лукас Хаас, Тим Ситарц, Натали Юра, Сэм Асгари и другие
Бывший вор-виртуоз вынужден спасать своего импульсивного брата от катастрофы, когда ограбление яхты на 100 миллионов долларов оборачивается смертельной паутиной обмана. На кону всё, старые враги возвращаются, и, чтобы выжить, ему придётся вспомнить все свои прежние трюки.
Фейерверки днём
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
• Режиссёр: Нина Волова
• В ролях: Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева и другие
Три сестры живут в шикарном особняке, окружённые дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнёр из Китая. Когда отец решает отдать за долги родовое гнездо, сёстры объявляют войну.
Анаконды / The Anacondas
• Страна: США
• Жанр: боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Марсель Вальц
• В ролях: Доминик Китинг, Даниэль Титус, Ханна Хьюстон, Александра Роуз Кригер, Морин Кедес и другие
Глубоко в мексиканских руинах археологи обнаруживают древнюю культуру, поклонявшуюся змеям. Их воодушевление сменяется ужасом, когда они случайно пробуждают древнюю, прожорливую анаконду. Очнувшись спустя шесть столетий, змея не просто жива — она голодна и продолжает расти. Теперь команда должна сразиться с гигантской рептилией, которая столетиями обходилась без человеческой плоти.