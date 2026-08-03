Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Содержание

Идеальный шторм / Balandrau, vent salvatge / Balandrau: Where the Fierce Wind Blew

Курок Тигра / Tiger’s Trigger

Кэппс-Кроссинг: По ту сторону смерти / Capps Crossing: Wrong Side of Dead

В этой подборке вы найдёте: криминальный триллер о яростной мести выжившей жертвы; смертельный отпуск в подводных пещерах; воспоминания лётчиков за минуту до смертельной катастрофы, а также другие новинки, которые появились в сети.Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу « новинки ».Испаниябоевик, триллер6,7Фернандо ТреллолсКорин Немек, Вэйд Уильямс, Бенжамин Бернард, Давид Велес, Коди Бобай и другиеГруппа друзей отправляется покорять вершину горы Баландрау. Плановое восхождение прерывает свирепая буря. Ледяной ветер и сильный снегопад запирают альпинистов в ловушке, где им предстоит бороться за каждую секунду жизни.Кореябоевик, драма4,7Пэк Джун КимПак Джи Хи, Вон Джин, Ван Хо, Квон Джин и другиеУход за больной матерью превратил жизнь юной героини в бесконечный кошмар. Доведённая до отчаяния девушка уже готова пойти на самый страшный шаг, но в последний момент встречает старика, который в корне меняет её судьбу.СШАтриллер5,1Майкл СталБеверли Д’Анджело, Сабина Гадеки, Гаррет С. Филлипс, Сара Элизабет Уайзерс, Гэри Куни и другиеСтудентка, изучающая поведенческую психологию, берётся за расследование серии убийств в Кэппс-Кроссинг. Но поиск истины оборачивается ловушкой: девушка оказывается втянута в запутанную паутину лжи, в центре которой — местный рейнджер и его сын.

Что посмотреть: 20 лучших комедий 2026 года, которые вы могли пропустить

Одно на двоих

Холодная месть / In a Cold Vein

Пасть дьявола / The Devil’s Mouth

Беларусьбиография, драманет данныхИван ПавловСвятослав Астрамович, Виктор Рыбчинский, Ольга Доронина, Алексей Качан, Егор Чубаков и другиеВоенный самолёт Як-130 Лидской штурмовой авиационной базы терпит крушение в Барановичах. Экипаж принимает решение приземлиться на пустырь между многоквартирными и частными домами. С момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. За эту минуту два лётчика вспоминают прожитую жизнь, каждый свою, наполненную радостными и грустными моментами, любовью и разочарованием, событиями, которые способствовали становлению их характеров.СШАтриллер, криминал5,9Эрик ОуэнСтив Брудняк, Мор Коэн, Клифф Дин, Гриффон Этридж, Эван Гэмбл и другиеПосле неудачного покушения на свою жизнь Дин приходит в себя в кузове движущегося грузовика. Помутнённый рассудок напоминает выжившему, что его 9-летний сын похищен. Дин начинает безжалостную охоту на тех, кто пытался его убить и забрал ребёнка.СШАужасы, триллер4,7Джефф УодлоуКэтрин Ньютон, Гэвин Касаленьо, Лана Кондор, Томми Роуз, Нико Хирага и другиеПятеро друзей отправляются на побережье Таиланда, чтобы провести незабываемый отпуск в «Пасти дьявола» — запутанной системе подводных пещер. Но безобидное приключение превращается в смертельную ловушку, когда они оказываются заперты один на один с кровожадным хищником. Запасы кислорода тают, паника нарастает, а единственный шанс выжить — сохранить самообладание и выбраться из смертельно опасного лабиринта раньше, чем их настигнет сущность из темноты.