Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: криминальный триллер о яростной мести выжившей жертвы; смертельный отпуск в подводных пещерах; воспоминания лётчиков за минуту до смертельной катастрофы, а также другие новинки, которые появились в сети.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание• Идеальный шторм
• Курок тигра
• Кэппс-Кроссинг: По ту сторону смерти
• Одно на двоих
• Холодная месть
• Пасть дьявола
Идеальный шторм / Balandrau, vent salvatge / Balandrau: Where the Fierce Wind Blew
• Страна: Испания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Фернандо Треллолс
• В ролях: Корин Немек, Вэйд Уильямс, Бенжамин Бернард, Давид Велес, Коди Бобай и другие
Группа друзей отправляется покорять вершину горы Баландрау. Плановое восхождение прерывает свирепая буря. Ледяной ветер и сильный снегопад запирают альпинистов в ловушке, где им предстоит бороться за каждую секунду жизни.
Курок Тигра / Tiger’s Trigger
• Страна: Корея
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Пэк Джун Ким
• В ролях: Пак Джи Хи, Вон Джин, Ван Хо, Квон Джин и другие
Уход за больной матерью превратил жизнь юной героини в бесконечный кошмар. Доведённая до отчаяния девушка уже готова пойти на самый страшный шаг, но в последний момент встречает старика, который в корне меняет её судьбу.
Кэппс-Кроссинг: По ту сторону смерти / Capps Crossing: Wrong Side of Dead
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссёр: Майкл Стал
• В ролях: Беверли Д’Анджело, Сабина Гадеки, Гаррет С. Филлипс, Сара Элизабет Уайзерс, Гэри Куни и другие
Студентка, изучающая поведенческую психологию, берётся за расследование серии убийств в Кэппс-Кроссинг. Но поиск истины оборачивается ловушкой: девушка оказывается втянута в запутанную паутину лжи, в центре которой — местный рейнджер и его сын.
Что посмотреть: 20 лучших комедий 2026 года, которые вы могли пропустить
Одно на двоих
• Страна: Беларусь
• Жанр: биография, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Иван Павлов
• В ролях: Святослав Астрамович, Виктор Рыбчинский, Ольга Доронина, Алексей Качан, Егор Чубаков и другие
Военный самолёт Як-130 Лидской штурмовой авиационной базы терпит крушение в Барановичах. Экипаж принимает решение приземлиться на пустырь между многоквартирными и частными домами. С момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. За эту минуту два лётчика вспоминают прожитую жизнь, каждый свою, наполненную радостными и грустными моментами, любовью и разочарованием, событиями, которые способствовали становлению их характеров.
Холодная месть / In a Cold Vein
• Страна: США
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёр: Эрик Оуэн
• В ролях: Стив Брудняк, Мор Коэн, Клифф Дин, Гриффон Этридж, Эван Гэмбл и другие
После неудачного покушения на свою жизнь Дин приходит в себя в кузове движущегося грузовика. Помутнённый рассудок напоминает выжившему, что его 9-летний сын похищен. Дин начинает безжалостную охоту на тех, кто пытался его убить и забрал ребёнка.
Пасть дьявола / The Devil’s Mouth
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Джефф Уодлоу
• В ролях: Кэтрин Ньютон, Гэвин Касаленьо, Лана Кондор, Томми Роуз, Нико Хирага и другие
Пятеро друзей отправляются на побережье Таиланда, чтобы провести незабываемый отпуск в «Пасти дьявола» — запутанной системе подводных пещер. Но безобидное приключение превращается в смертельную ловушку, когда они оказываются заперты один на один с кровожадным хищником. Запасы кислорода тают, паника нарастает, а единственный шанс выжить — сохранить самообладание и выбраться из смертельно опасного лабиринта раньше, чем их настигнет сущность из темноты.