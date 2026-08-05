Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новая часть культового хоррора «Зловещие мертвецы»; конспирологический триллер о семье и разорванной реальности; драму о роковой ошибке, которая меняет всё, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
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Содержание• Искатели истины
• Река крови
• Зловещие мертвецы: Пекло
• Малыш-каратист
• Жёлтые письма
• Ночь розыгрышей
Искатели истины / Верующие / Те, кто говорит правду / Los creyentes / The Truthers
• Страна: Испания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссёр: Рохель Гуаль
• В ролях: Фанни Готье, Хосе Коронадо, Стефани Маньен Велла, Селин Фортенбахер, Мэйбл дель Позо и другие
Рут возвращается в родные края после загадочной смерти матери. Её отчуждённый отец-пенсионер, становится одержим конспирологическими теориями. Его странное поведение заставляет Рут подозревать, что тот может быть причастен к смерти своей жены.
Река крови / Rio de Sangue
• Страна: Бразилия
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Густаво Бонафе
• В ролях: Равел Андради, Джованна Антонелли, Равель Кебрал, Антониу Каллони, Руй Рикардо Диас и другие
После неудачной операции в Сан-Паулу детектив полиции Патрисия отправляется на север Бразилии к своей дочери Луизе. Та работает врачом в одной из деревень коренных жителей Амазонки. Внезапно Луизу похищают золотодобытчики, под гнётом которых живёт весь регион. Теперь Патрисия выходит на тропу войны с местной мафией ради спасения дочери.
Зловещие мертвецы: Пекло / Evil Dead Burn
• Страна: США, Новая Зеландия, Канада
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёры: Себастьян Ваничек
• В ролях: Хантер Духэн, Люсиан Бьюкенен, Сухейла Якуб, Эролл Шанд, Тэнди Райт и другие.
Молодая женщина тяжело переживает гибель мужа в автокатастрофе. В поисках покоя и поддержки она переезжает к пожилым родственникам. Однако очень скоро жизнь в старом доме превращается в настоящий кошмар, а вместо родных людей ее окружают злобные сущности.
Малыш-каратист
• Страна: Россия
• Жанр: боевик, спорт, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6
• Режиссёр: Алексей Алфёров
• В ролях: Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов и другие
Юный Саша вынужден переехать из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители уехали в командировку в Африку. Местные дети, травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой школьной жизни. Когда во время наводнения родители пропадают, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, укрепить характер и обрести внутреннюю силу.
Жёлтые письма / Gelbe Briefe / Yellow Letters / Sarı Zarflar
• Страна: Германия, Франция, Турция
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Илькер Чатак
• В ролях: Озгю Намаль, Тансу Бичер, Лейла Смирна Кабаш, Азиз Чапкурт, Юсуф Акгюн и другие
Творческая пара — Дерья и Азиз — ведут счастливую жизнь в Анкаре со своей юной дочерью Эзги. Но инцидент на премьере их новой пьесы меняет всё. В одночасье они теряют дом, работу и попадают под надзор властей. Перемены приводят их в Стамбул, к матери Азиза. Пока тот перебивается случайными заработками ради своих убеждений, Дерья ищет способ обрести финансовую независимость. Между ними и дочерью всё больше возникает отчуждение, пока они не оказываются вынуждены сделать выбор между своими ценностями и общим будущим семьи.
Ночь розыгрышей / Prank Night
• Страна: Канада
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Р. Тревор Гриффитс
• В ролях: Кэтрин Эванс, Чад Рук, Кэтрин Изабель, Хейли Фосс, Зои Марлетт и другие
Тихий вечер семьи Боуэн неожиданно оборачивается сущим кошмаром, когда в дом врывается кровожадная банда грабителей. В результате нападения супруги получают тяжелейшие ранения. Тем временем их дочь Лекс возвращается домой с вечеринки и сталкивается с ужасными последствиями трагедии. Девушка решает во что бы то ни стало отомстить обидчикам.