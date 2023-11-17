Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Близятся два дня долгожданных выходных и мы представляем подборку остросюжетных фильмов для «домашнего просмотра». Новинки уже можно найти с хорошим переводом и достойной картинкой в сети. Некоторые из них только начали показывать в кинотеатрах.
Изгоняющий Дьявола: Верующий / The Exorcist: Believer
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4.9
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
В ролях: Лесли Одом мл., Лидия Джюэтт, Оливия О’Нилл, Энн Дауд, Норберт Лео Бац и другие.
Две 13-летние подружки отправляются в лес вызывать дух погибшей матери и бесследно исчезают. Полиция прочесывает каждый угол, всюду расклеиваются листовки и через три дня девочек находят в сарае вдали от дома. Родители счастливы до тех пор, пока дети не начинают вести себя крайне агрессивно.
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Красные комнаты / Red Rooms / Les chambres rouges
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 7,4
Режиссер: Паскаль Планте
В ролях: Джульетт Гарипье, Лори Бабин, Элизабет Локас, Максвелл МакКейб-Локос, Натали Танос и другие.
Идет рассмотрение громкого дела серийного убийцы Людовика Шевалье. Молодая женщина Келли-Энн ночует у здания суда, чтобы не пропустить заседание. Она болезненно одержима личностью убийцы и хочет разгадать тайну видео, на котором запечатлено убийство 13-летней девочки, похожей на нее как две капли воды.
Убийца / The Killer
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6.9
Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли и другие.
Фильм основан на одноименном французском графическом романе автора Алексис Нолан под псевдонимом Мац и художника Люка ЖакамонаПрофессиональный киллер, склонный к мизантропическим рассуждениям и философствованию, выслеживает жертву в Париже. Когда все планы рушатся, он сам невольно превращается в мишень и отправляется разбираться к тем, кто его нанял.
Призраки в Венеции / A Haunting in Venice
Жанр: детектив
Рейтинг IMDb: 6.6
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кеннет Брана, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей и другие.
Экранизация романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно отправляется наблюдать за спиритическим сеансом, во время которого удоного из гостей убивают. Бывший детектив берется за расследование.
Дом тысячи дверей / Woman in the Maze
Жанр: триллер, ужасы
Рейтинг IMDb: 5.1
Режиссер: Митеш Кумар Патель
В ролях: Джэми Бернадетт, Анджелина Даниэль Кама, Харли Уоллен, Кетти Уоллен, Эрика Хоувленд и другие.
Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Габби арендует дом на время командировки. Здание оказывается проклятым, а девушка попадает в смертельный лабиринт. Чтобы выбраться оттуда, Габби предстоит снять проклятье или навсегда остаться в доме из тысячи дверей.
Границы безумия / Upon Entry
Жанр: драма, триллер
Рейтинг IMDb: 7.1
Режиссер: Алехандро Рохас, Хуан Себастьян Васкес
В ролях: Альберто Амман, Бруна Кузи, Бен Темпле, Лаура Гомез, Дэвид Комри и другие.
Диего и Елена — молодая пара, мечтающие начать новую жизнь в Соединенных Штатах Америки. Он — урбанист из Винесуэллы, она — талантливая танцовщица из Барселоны. Их цель — карьерный рост и создание семьи в «стране возможностей».