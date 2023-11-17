Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Изгоняющий Дьявола: Верующий / The Exorcist: Believer

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Красные комнаты / Red Rooms / Les chambres rouges

Убийца / The Killer

Призраки в Венеции / A Haunting in Venice

Дом тысячи дверей / Woman in the Maze

Границы безумия / Upon Entry

Близятся два дня долгожданных выходных и мы представляем подборку остросюжетных фильмов для «домашнего просмотра». Новинки уже можно найти с хорошим переводом и достойной картинкой в сети. Некоторые из них только начали показывать в кинотеатрах.ужасы4.9Дэвид Гордон Грин: Лесли Одом мл., Лидия Джюэтт, Оливия О’Нилл, Энн Дауд, Норберт Лео Бац и другие.Две 13-летние подружки отправляются в лес вызывать дух погибшей матери и бесследно исчезают. Полиция прочесывает каждый угол, всюду расклеиваются листовки и через три дня девочек находят в сарае вдали от дома. Родители счастливы до тех пор, пока дети не начинают вести себя крайне агрессивно.триллер7,4Паскаль ПлантеДжульетт Гарипье, Лори Бабин, Элизабет Локас, Максвелл МакКейб-Локос, Натали Танос и другие.Идет рассмотрение громкого дела серийного убийцы Людовика Шевалье. Молодая женщина Келли-Энн ночует у здания суда, чтобы не пропустить заседание. Она болезненно одержима личностью убийцы и хочет разгадать тайну видео, на котором запечатлено убийство 13-летней девочки, похожей на нее как две капли воды.боевик, триллер6.9Дэвид ФинчерМайкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли и другие.Фильм основан на одноименном французском графическом романе автора Алексис Нолан под псевдонимом Мац и художника Люка ЖакамонаПрофессиональный киллер, склонный к мизантропическим рассуждениям и философствованию, выслеживает жертву в Париже. Когда все планы рушатся, он сам невольно превращается в мишень и отправляется разбираться к тем, кто его нанял.детектив6.6Кеннет БранаКеннет Брана, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей и другие.Экранизация романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно отправляется наблюдать за спиритическим сеансом, во время которого удоного из гостей убивают. Бывший детектив берется за расследование.триллер, ужасы5.1Митеш Кумар ПательДжэми Бернадетт, Анджелина Даниэль Кама, Харли Уоллен, Кетти Уоллен, Эрика Хоувленд и другие.Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Габби арендует дом на время командировки. Здание оказывается проклятым, а девушка попадает в смертельный лабиринт. Чтобы выбраться оттуда, Габби предстоит снять проклятье или навсегда остаться в доме из тысячи дверей.драма, триллер7.1Алехандро Рохас, Хуан Себастьян ВаскесАльберто Амман, Бруна Кузи, Бен Темпле, Лаура Гомез, Дэвид Комри и другие.Диего и Елена — молодая пара, мечтающие начать новую жизнь в Соединенных Штатах Америки. Он — урбанист из Винесуэллы, она — талантливая танцовщица из Барселоны. Их цель — карьерный рост и создание семьи в «стране возможностей».