Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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Пять утомительных рабочих дней позади, а значит пора познакомиться с новинками кино на заслуженных выходных. Все фильмы уже есть в сети с хорошим качеством и без рекламы.

Недруг / Враг / Foe

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Жанр: фантастика, драма, триллер
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Сирша Ронан, Пол Мескал, Аарон Пьер, Джордан Ходциснер, Уилл Фриман и другие.

Семейная идиллия супружеской пары идет под откос, когда к ним приходит незнакомец и сообщает мужу, что его отправляют на космическую станцию, а его жену оставляют в компании двойника.



Неудержимые 4 / Expend4bles

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Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 5.0
Режиссер: Скотт Во
В ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа и другие.

Неудержимые несут потери: Барни Росс и Ли Кристмас больше не участвуют в операциях. Команда пополняется новыми лицами, но новички быстро попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен освободить команду, а заодно предотвратить глобальную катастрофу. Только Неудержимые вернут былую славу.



Судная ночь. Джекпот / Твой счастливый день / Your Lucky Day

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Жанр: триллер, криминал
Рейтинг: 5,8
Режиссер: Дэн Браун
В ролях: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон и другие.

В канун Рождества случайный покупатель приобретает лотерейный билет и выигрывает 156 миллионов долларов. Счастливчик быстро привлекает внимание уличного грабителя, который не против забрать куш себе. Спор перерастает в смертельную ситуацию с заложниками, в которой свидетелям нужно решить, готовы ли они стать соучастниками преступления за столь привлекательную сумму. 


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Грохот сквозь тьму / Rumble Through the Dark

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Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6.0
Режиссер: Грэм Филлипс, Паркер Филлипс
В ролях: Белла Торн, Ричи Костер, Аарон Экхарт, Тим Тэннер, Марианн Жан-Батист и другие.

В мрачном Миссисипи борец в клетке пытается расплатиться с долгами в последней, отчаянной попытке спасти семейный очаг своей умирающей приемной матери.




В плену / The Girl in the Backseat

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Жанр: детектив
Рейтинг IMDb: 7.1
Режиссер: Ник Лоран
В ролях: Кика Магалхэс, Кристофер Маррон, Хелен Дэй, Трэвис Квентин, Л. Джеффри Мур.

София случайно становится заложницей незнакомца по имени Райаню Ее похищают и увозят в неизвестном направлении. Она связана на заднем сиденье его авто, и шансов на спасение почти нет. Оказавшись лицом к лицу со смертью, София пытается всеми силами выжить.



В смятении / Fuzzy Head

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Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Венди МакКольм
В ролях: Алисия Уитт, Ричард Рили, Фред Меламед, Рэйн Феникс, Венди МакКольм и другие.

После смерти матери Марла не находит себе места и вообще чувствует полную дезориентацию в пространстве и времени. Что хуже того, у девушки возникли провалы в памяти. Например, она не может вспомнить детали последней встречи с родительницей. Муки совести заставляют Марлу подозревать, что это именно она отправила на тот свет женщину, которая никогда не проявляла к ней родственной теплоты. Героиня мечется, находя временное пристанище то в публичном доме, то в квартире приятеля-наркомана, пытаясь сбежать не столько от полиции, сколько от себя самой.

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Комментарии

kardigan
+3259
kardigan
Ну и где эти новиночки нам можно посмотреть? Можно озвучить?
Сегодня в 14:49
#
st00p1dm0nkey
+4111
st00p1dm0nkey kardigan
Если есть андройд тв, то kinotrend хорошее приложение для новинок, там без экранок, только норм качство. К нему torrserve ещё понадобиться.
Сегодня в 14:52
#
kardigan
+3259
kardigan st00p1dm0nkey
Мне не повезло :старая плазма ещё хорошо пашет, а приставка apple tv.. печаль
Сегодня в 15:09
#
st00p1dm0nkey
+4111
st00p1dm0nkey kardigan
Vokino, про это почитайте, там правда 100₽ аб.плата, но вроде можно онлайн смотреть (filmix, hdrezka).
Ну и xiaomi mi stick 4k или mi box (последний) могут спасти. В принципе не так затратно, но эффективно, если вам только фильмы смотреть.
Есть конечно много каких ещё стиков и боксов, но я ими не пользовался, а с сяоми проблем нет (есть стик и бокс)
2 часа назад в 15:17
#
tellurian
+4735
tellurian kardigan
Кинопаб или другие сервисы.
На appletv люди поднимают тор сервер и через инфьюз смотрят торенты. Или лампу подключают.
Почитайте тему на 4пда.
час назад в 16:12
#
st00p1dm0nkey
+4111
st00p1dm0nkey
Странно, что среди «Неудержимых» нет Курицына (Невским сибя кличет), так как фильм его уровня 🤷‍♂️
Сегодня в 14:55
#
tellurian
+4735
tellurian st00p1dm0nkey
Фильм так себе, судя по трейлеру.
Я не стал смотреть. Он уже пару недель как есть.
час назад в 16:12
#
st00p1dm0nkey
+4111
st00p1dm0nkey tellurian
И не стоит его смотреть, только зря время потратите.
Я упорно смотрел, но на 20/30-ой минуте, начала ругаться супруга, что кровь из моих глаз забрызгала всю комнату, пришлось выключить ;)
час назад в 16:36
#
tellurian
+4735
tellurian
Все фильмы так себе. Имхо
Даже из рейтинг говорит об этом.
час назад в 16:13
#
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