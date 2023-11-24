Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Недруг / Враг / Foe

Неудержимые 4 / Expend4bles

Судная ночь. Джекпот / Твой счастливый день / Your Lucky Day



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Грохот сквозь тьму / Rumble Through the Dark

В плену / The Girl in the Backseat

В смятении / Fuzzy Head

Пять утомительных рабочих дней позади, а значит пора познакомиться с новинками кино на заслуженных выходных. Все фильмы уже есть в сети с хорошим качеством и без рекламы.: фантастика, драма, триллер: 5,3Гарт Дэвис: Сирша Ронан, Пол Мескал, Аарон Пьер, Джордан Ходциснер, Уилл Фриман и другие.Семейная идиллия супружеской пары идет под откос, когда к ним приходит незнакомец и сообщает мужу, что его отправляют на космическую станцию, а его жену оставляют в компании двойника.боевик5.0Скотт ВоДжейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа и другие.Неудержимые несут потери: Барни Росс и Ли Кристмас больше не участвуют в операциях. Команда пополняется новыми лицами, но новички быстро попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен освободить команду, а заодно предотвратить глобальную катастрофу. Только Неудержимые вернут былую славу.триллер, криминал5,8Дэн БраунАнгус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон и другие.В канун Рождества случайный покупатель приобретает лотерейный билет и выигрывает 156 миллионов долларов. Счастливчик быстро привлекает внимание уличного грабителя, который не против забрать куш себе. Спор перерастает в смертельную ситуацию с заложниками, в которой свидетелям нужно решить, готовы ли они стать соучастниками преступления за столь привлекательную сумму.триллер6.0Грэм Филлипс, Паркер ФиллипсБелла Торн, Ричи Костер, Аарон Экхарт, Тим Тэннер, Марианн Жан-Батист и другие.В мрачном Миссисипи борец в клетке пытается расплатиться с долгами в последней, отчаянной попытке спасти семейный очаг своей умирающей приемной матери.детектив: 7.1: Ник Лоран: Кика Магалхэс, Кристофер Маррон, Хелен Дэй, Трэвис Квентин, Л. Джеффри Мур.София случайно становится заложницей незнакомца по имени Райаню Ее похищают и увозят в неизвестном направлении. Она связана на заднем сиденье его авто, и шансов на спасение почти нет. Оказавшись лицом к лицу со смертью, София пытается всеми силами выжить.триллер6,2Венди МакКольмАлисия Уитт, Ричард Рили, Фред Меламед, Рэйн Феникс, Венди МакКольм и другие.После смерти матери Марла не находит себе места и вообще чувствует полную дезориентацию в пространстве и времени. Что хуже того, у девушки возникли провалы в памяти. Например, она не может вспомнить детали последней встречи с родительницей. Муки совести заставляют Марлу подозревать, что это именно она отправила на тот свет женщину, которая никогда не проявляла к ней родственной теплоты. Героиня мечется, находя временное пристанище то в публичном доме, то в квартире приятеля-наркомана, пытаясь сбежать не столько от полиции, сколько от себя самой.