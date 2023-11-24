Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Пять утомительных рабочих дней позади, а значит пора познакомиться с новинками кино на заслуженных выходных. Все фильмы уже есть в сети с хорошим качеством и без рекламы.
Недруг / Враг / Foe
Жанр: фантастика, драма, триллер
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Сирша Ронан, Пол Мескал, Аарон Пьер, Джордан Ходциснер, Уилл Фриман и другие.
Семейная идиллия супружеской пары идет под откос, когда к ним приходит незнакомец и сообщает мужу, что его отправляют на космическую станцию, а его жену оставляют в компании двойника.
Неудержимые 4 / Expend4bles
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 5.0
Режиссер: Скотт Во
В ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа и другие.
Неудержимые несут потери: Барни Росс и Ли Кристмас больше не участвуют в операциях. Команда пополняется новыми лицами, но новички быстро попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен освободить команду, а заодно предотвратить глобальную катастрофу. Только Неудержимые вернут былую славу.
Судная ночь. Джекпот / Твой счастливый день / Your Lucky Day
Жанр: триллер, криминал
Рейтинг: 5,8
Режиссер: Дэн Браун
В ролях: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон и другие.
В канун Рождества случайный покупатель приобретает лотерейный билет и выигрывает 156 миллионов долларов. Счастливчик быстро привлекает внимание уличного грабителя, который не против забрать куш себе. Спор перерастает в смертельную ситуацию с заложниками, в которой свидетелям нужно решить, готовы ли они стать соучастниками преступления за столь привлекательную сумму.
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Грохот сквозь тьму / Rumble Through the Dark
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6.0
Режиссер: Грэм Филлипс, Паркер Филлипс
В ролях: Белла Торн, Ричи Костер, Аарон Экхарт, Тим Тэннер, Марианн Жан-Батист и другие.
В мрачном Миссисипи борец в клетке пытается расплатиться с долгами в последней, отчаянной попытке спасти семейный очаг своей умирающей приемной матери.
В плену / The Girl in the Backseat
Жанр: детектив
Рейтинг IMDb: 7.1
Режиссер: Ник Лоран
В ролях: Кика Магалхэс, Кристофер Маррон, Хелен Дэй, Трэвис Квентин, Л. Джеффри Мур.
София случайно становится заложницей незнакомца по имени Райаню Ее похищают и увозят в неизвестном направлении. Она связана на заднем сиденье его авто, и шансов на спасение почти нет. Оказавшись лицом к лицу со смертью, София пытается всеми силами выжить.
В смятении / Fuzzy Head
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Венди МакКольм
В ролях: Алисия Уитт, Ричард Рили, Фред Меламед, Рэйн Феникс, Венди МакКольм и другие.
После смерти матери Марла не находит себе места и вообще чувствует полную дезориентацию в пространстве и времени. Что хуже того, у девушки возникли провалы в памяти. Например, она не может вспомнить детали последней встречи с родительницей. Муки совести заставляют Марлу подозревать, что это именно она отправила на тот свет женщину, которая никогда не проявляла к ней родственной теплоты. Героиня мечется, находя временное пристанище то в публичном доме, то в квартире приятеля-наркомана, пытаясь сбежать не столько от полиции, сколько от себя самой.