Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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На носу выходные и мы вновь собрали несколько новинок кино, которые можно найти с хорошим качеством и достойным переводом для домашнего просмотра. Выбираем, гуглим, смотрим. 

Догмен / Dogman 

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Жанр: криминал, драма
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Джоджо Т. Гиббс, Кристофер Денэм, Клеменс Шик, Джон Чарльз Агилар и другие

Странный мужчина-собачник в инвалидной коляске попадает под пристальный взгляд полицейских. На месте его проживания обнаруживают несколько трупов, а подозреваемый отправляется к психиатору-криминалисту. Он рассказывает о своем трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась невероятная эмоциональная связь с животными и теперь собаки выполняют все его приказы.

Внимание! В сети есть две версии фильма, различающиеся по продолжительности: 01:50 — цензурированная в соответствии с законодательством РФ и дубляжем от Мосфильм-Мастер, 01:54 — без цензуры, вырезанные сцены не переведены и сопровождаются субтитрами.



Феррари / Ferrari

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Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Майкл Манн
В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне и другие.

В основу ленты легла биографическая история бывшего гонщика Энцо Феррари, который переживает утрату сына. Его знаменитая итальянская команда на грани банкротства. Исправить положение может победа в знаковой гонке на выносливость Mille Miglia.


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Аквамен и потерянное царство / Aquaman and the Lost Kingdom

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Жанр: фэнтези, боевик
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Джеймс Ван
В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон и другие.

Атлантиде грозит опасность — злодей Черная Манта, одержимый стремлением отомстить за своего отца, овладел разрушительной мощью Черного трезубца и теперь не остановится ни перед чем. Ради спасения королевства и близких людей, Аквамену придётся объединить силы со своим сводным братом, Ормом — свергнутым королём Атлантиды, заключенным в тюрьму и забыть обо всех разногласиях, которые были между ними.



Вонка / Wonka

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Жанр: фэнтези, комедия
Рейтинг: 7,3
Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Хью Грант и другие.

Сюжет фильма развивается задолго до событий «Чарли и шоколадная фабрика». Вилли Вонка молодой фантазер, изобретатель, волшебник и непревзойденный мастер в создании шоколада знакомится с главой племени пигмеев умпа-лумпа. Он узнает о существовании удивительной страны Лумпаландии, полной опасностей и самых экзотических вкусов. Вдохновленный Вонка начинает создавать величайшую в мире шоколадную фабрику, равных которой нет и не будет.



Большая гонка. Ауди против Лянчи / Race for Glory: Audi vs. Lancia

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Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Стефано Мордини
В ролях: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель и другие.

История знаменитого противостояния двух концернов итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди», каждый из которых наделен своей философией. Лучшие в мире пилоты, 20 трасс, 12 стран мира и жесткие погодные условия. Но соперники не думают уступать друг другу. Победитель гонки получает все.

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Комментарии

+816
Paspartu
Столько фильмов проходят незамеченными, если их не пиарить из всех щелей
2 часа назад в 16:32
#
tellurian
+2842
tellurian
Вока не верно написано.
2 часа назад в 16:35
#
+247
Voreland
Феррари стоит смотреть ?
час назад в 17:31
#
tozen
+557
tozen Voreland
Начал смотреть. Опишусь.
час назад в 17:36
#
tozen
+557
tozen Voreland
Половину просмотрел:
• биография;
• семейные дела;
• опера;
• нудные диалоги;
• весь фильм — подготовка к одной гонке.
Унылое варево.
6 минут назад
#
Aspard
+557
Aspard
Форд против Феррари, Феррари, Ауди против Лянчи. Что происходит вообще, война с китайским автопромом?
57 минут назад
#
tozen
+557
tozen Aspard
Забыл ещё Ламборгини. Какой там чинкопром бро?!! Им срать и срать своими тележками до классики))
30 минут назад
#
tozen
+557
tozen tozen
*со своими
30 минут назад
#
tozen
+557
tozen
Как вообще можно сравнивать китайскую хуету с Феррари или Ламборгини вообще?!! 😂
29 минут назад
#