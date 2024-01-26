Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Догмен / Dogman

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Феррари / Ferrari

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Аквамен и потерянное царство / Aquaman and the Lost Kingdom

Вонка / Wonka

Большая гонка. Ауди против Лянчи / Race for Glory: Audi vs. Lancia

На носу выходные и мы вновь собрали несколько новинок кино, которые можно найти с хорошим качеством и достойным переводом для домашнего просмотра. Выбираем, гуглим, смотрим.криминал, драма: 6,8Люк Бессон: Калеб Лэндри Джонс, Джоджо Т. Гиббс, Кристофер Денэм, Клеменс Шик, Джон Чарльз Агилар и другиеСтранный мужчина-собачник в инвалидной коляске попадает под пристальный взгляд полицейских. На месте его проживания обнаруживают несколько трупов, а подозреваемый отправляется к психиатору-криминалисту. Он рассказывает о своем трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась невероятная эмоциональная связь с животными и теперь собаки выполняют все его приказы.биография, драма6,7Майкл МаннАдам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне и другие.В основу ленты легла биографическая история бывшего гонщика Энцо Феррари, который переживает утрату сына. Его знаменитая итальянская команда на грани банкротства. Исправить положение может победа в знаковой гонке на выносливость Mille Miglia.фэнтези, боевик5,8Джеймс ВанДжейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон и другие.Атлантиде грозит опасность — злодей Черная Манта, одержимый стремлением отомстить за своего отца, овладел разрушительной мощью Черного трезубца и теперь не остановится ни перед чем. Ради спасения королевства и близких людей, Аквамену придётся объединить силы со своим сводным братом, Ормом — свергнутым королём Атлантиды, заключенным в тюрьму и забыть обо всех разногласиях, которые были между ними.фэнтези, комедия7,3Пол КингТимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Хью Грант и другие.Сюжет фильма развивается задолго до событий «Чарли и шоколадная фабрика». Вилли Вонка молодой фантазер, изобретатель, волшебник и непревзойденный мастер в создании шоколада знакомится с главой племени пигмеев умпа-лумпа. Он узнает о существовании удивительной страны Лумпаландии, полной опасностей и самых экзотических вкусов. Вдохновленный Вонка начинает создавать величайшую в мире шоколадную фабрику, равных которой нет и не будет.биография, драма5,7Стефано МординиДаниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель и другие.История знаменитого противостояния двух концернов итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди», каждый из которых наделен своей философией. Лучшие в мире пилоты, 20 трасс, 12 стран мира и жесткие погодные условия. Но соперники не думают уступать друг другу. Победитель гонки получает все.