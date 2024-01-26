Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

На носу выходные и мы вновь собрали несколько новинок кино, которые можно найти с хорошим качеством и достойным переводом для домашнего просмотра. Выбираем, гуглим, смотрим.
Догмен / Dogman
Жанр: криминал, драма
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Джоджо Т. Гиббс, Кристофер Денэм, Клеменс Шик, Джон Чарльз Агилар и другие
Странный мужчина-собачник в инвалидной коляске попадает под пристальный взгляд полицейских. На месте его проживания обнаруживают несколько трупов, а подозреваемый отправляется к психиатору-криминалисту. Он рассказывает о своем трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась невероятная эмоциональная связь с животными и теперь собаки выполняют все его приказы.
Внимание! В сети есть две версии фильма, различающиеся по продолжительности: 01:50 — цензурированная в соответствии с законодательством РФ и дубляжем от Мосфильм-Мастер, 01:54 — без цензуры, вырезанные сцены не переведены и сопровождаются субтитрами.
Феррари / Ferrari
Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Майкл Манн
В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне и другие.
В основу ленты легла биографическая история бывшего гонщика Энцо Феррари, который переживает утрату сына. Его знаменитая итальянская команда на грани банкротства. Исправить положение может победа в знаковой гонке на выносливость Mille Miglia.
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Аквамен и потерянное царство / Aquaman and the Lost Kingdom
Жанр: фэнтези, боевик
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Джеймс Ван
В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон и другие.
Атлантиде грозит опасность — злодей Черная Манта, одержимый стремлением отомстить за своего отца, овладел разрушительной мощью Черного трезубца и теперь не остановится ни перед чем. Ради спасения королевства и близких людей, Аквамену придётся объединить силы со своим сводным братом, Ормом — свергнутым королём Атлантиды, заключенным в тюрьму и забыть обо всех разногласиях, которые были между ними.
Вонка / Wonka
Жанр: фэнтези, комедия
Рейтинг: 7,3
Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Хью Грант и другие.
Сюжет фильма развивается задолго до событий «Чарли и шоколадная фабрика». Вилли Вонка молодой фантазер, изобретатель, волшебник и непревзойденный мастер в создании шоколада знакомится с главой племени пигмеев умпа-лумпа. Он узнает о существовании удивительной страны Лумпаландии, полной опасностей и самых экзотических вкусов. Вдохновленный Вонка начинает создавать величайшую в мире шоколадную фабрику, равных которой нет и не будет.
Большая гонка. Ауди против Лянчи / Race for Glory: Audi vs. Lancia
Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Стефано Мордини
В ролях: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель и другие.
История знаменитого противостояния двух концернов итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди», каждый из которых наделен своей философией. Лучшие в мире пилоты, 20 трасс, 12 стран мира и жесткие погодные условия. Но соперники не думают уступать друг другу. Победитель гонки получает все.