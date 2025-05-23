Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В свежей подборке вы найдете экранизацию видеоигры «Дожить до рассвета», российский хоррор про алчных людей и древних духов, а также другие новинки, которые уже есть в сети.
Содержание:• Дело «Мальдорор»
• Малышка Джо
• Дожить до рассвета
• Шаман
• Как стать миллионером
Дело «Мальдорор» / Maldoror / Le Dossier Maldoror
• Страна: Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Фабрис Дю Вельц
• В ролях: Антони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес и другие
1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока журналисты распространяют слухи, детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Молодой специалист считает привычные методы поиска устаревшими и вопреки приказам начальства начинает охоту на маньяка в одиночку.
Малышка Джо / Joe Baby
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Стивен Бренд
• В ролях: Дичен Лакмэн, Уилла Фицджералд, Рон Перлман, Харви Кейтель, Келли Ху и другие
Малышка Джо очень любит деньги. Она работает коллектором, выбивая долги по заказу частного детектива. Однажды ее нанимают вернуть сомнительные 10 миллионов долларов, на фоне которых всплывает дело о гибели наемного убийцы Уолтера Бэби — ее отца. Следствие ведет агент ФБР со специфичным подходом к работе. Переплетение двух дел погружает Джо в опасную игру, в которой для выживания придется противостоять своему жестокому прошлому.
Дожить до рассвета / Until Dawn
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг
• В ролях: Элла Рубин, Одесса Эзайон, Майкл Чимино, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели и другие
Кловер в компании друзей отправляется на поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах сестры. В заброшенном центре они попадают во временную петлю и вынуждены переживать свою смерь снова и снова от рук маньяка в маске. Разорвать порочный круг можно лишь дожив до рассвета.
Шаман
• Страна: Россия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссер: Михаил Мерзликин
• В ролях: Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и другие
Старик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали лишь исполнения желаний — глупых, грязных, злых. Смысл жизни и происхождение духов никого не интересовали. Так шаман разочаровался в людях. Он устал и мечтает о покое. Но за свою алчность, похоть, жадность людям придется платить. Ровно, как и шаману, что стал проводником между миром живых и мертвых.
Как стать миллионером / The Luckiest Man in America
• Страна: США, Колумбия, Канада, Чили
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Самер Оливерос
• В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Уолтон Гоггинс, Шамир Андерсон, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан Джерати и другие
Май 1984 года. Майкл Ларсон, безработный торговец мороженым, попадает на телевикторину, где одерживает самую длинную серию побед в истории передачи. Организаторы шоу собираются выяснить, в чем причина: везение или хитрость.