Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Содержание:

Дело «Мальдорор» / Maldoror / Le Dossier Maldoror

Малышка Джо / Joe Baby

Дожить до рассвета / Until Dawn

Шаман

Как стать миллионером / The Luckiest Man in America

Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швециятриллер, драма, криминал7,0Фабрис Дю ВельцАнтони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес и другие1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока журналисты распространяют слухи, детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Молодой специалист считает привычные методы поиска устаревшими и вопреки приказам начальства начинает охоту на маньяка в одиночку.СШАбоевик, триллер7,2Стивен БрендДичен Лакмэн, Уилла Фицджералд, Рон Перлман, Харви Кейтель, Келли Ху и другиеМалышка Джо очень любит деньги. Она работает коллектором, выбивая долги по заказу частного детектива. Однажды ее нанимают вернуть сомнительные 10 миллионов долларов, на фоне которых всплывает дело о гибели наемного убийцы Уолтера Бэби — ее отца. Следствие ведет агент ФБР со специфичным подходом к работе. Переплетение двух дел погружает Джо в опасную игру, в которой для выживания придется противостоять своему жестокому прошлому.СШАужасы6,0Дэвид Ф. СандбергЭлла Рубин, Одесса Эзайон, Майкл Чимино, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели и другиеКловер в компании друзей отправляется на поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах сестры. В заброшенном центре они попадают во временную петлю и вынуждены переживать свою смерь снова и снова от рук маньяка в маске. Разорвать порочный круг можно лишь дожив до рассвета.Россияужасы6,9Михаил МерзликинЮрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и другиеСтарик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали лишь исполнения желаний — глупых, грязных, злых. Смысл жизни и происхождение духов никого не интересовали. Так шаман разочаровался в людях. Он устал и мечтает о покое. Но за свою алчность, похоть, жадность людям придется платить. Ровно, как и шаману, что стал проводником между миром живых и мертвых.США, Колумбия, Канада, Чилитриллер6,2Самер ОливеросПол Уолтер Хаузер, Уолтон Гоггинс, Шамир Андерсон, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан Джерати и другиеМай 1984 года. Майкл Ларсон, безработный торговец мороженым, попадает на телевикторину, где одерживает самую длинную серию побед в истории передачи. Организаторы шоу собираются выяснить, в чем причина: везение или хитрость.