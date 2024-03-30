Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Не знаете что посмотреть на выходных? Мы собрали несколько новинок, которые уже появились с достойными картинкой и переводом. На выбор продолжение «Трех мушкетеров», бойцовский дуэт Джилленхола и Макгрегора, участник премии «Санденс» драма о детских травмах и другие ленты, которые можно найти, вбив название в Google.
Ты никогда меня не найдёшь / You’ll Never Find Me
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,6;
Режиссер: Джосиа Аллен, Индианна Белл;
В ролях: Брендан Рок, Джордан Кауэн, Елена Карапетис, Анджела Корнг, Люсиа Тримболи и другие.\
Странный и одинокий Патрик живет в своем доме на колесах посреди автопарка. Во время жуткого шторма он встречает на пороге загадочную молодую женщину, которая ищет ночлега. Но чем больше девушка узнает о Патрике, тем сложнее становится покинуть фургон. Вскоре она начинает сомневаться в намерениях Патрика, а Патрик начинает терять связь с реальностью.
В огне / On Fire
Жанр: триллер, драма, детектив;
Рейтинг IMDb: 6,2;
Режиссер: Питер Фачинелли;
В ролях: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Эшер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр и другие.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Фермер, живущий в лесу вместе с сыном и беременной женой, окациваются в центре бушующего пожара. Герои начинают бороться за свои жизни с безжалостной стихией огня.
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Три Мушкетера: Миледи / Les Trois Mousquetaires: Milady
Жанр: приключения, драма;
Рейтинг IMDb: 6,7;
Режиссер: Мартен Бурбулон;
В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин и другие.
На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока его верные друзья Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, мушкетер вынужден объединиться с таинственной Миледи, чтобы выйти на след похитителей. Но тени прошлого способны разрушить и новые союзы, и старую дружбу.
Дом у дороги / Road House
Жанр: боевик, криминал, драма;
Рейтинг: 6,6;
Режиссер: Даг Лайман;
В ролях: Джейк Джилленхол, Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Конор Макгрегор и другие.
Бывший боец UFC Элвуд Далтон вынужден жить в машине и перебиваться заработками с подпольных боев. Хозяйка местячкового бара «Дом у дороги» предлагает ему работу вышибалы, чтобы отвадить местных бандитов устраивать погромы в заведении.
Она растаяла / Het smelt
Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 7,4;
Режиссер: Верле Батенс;
В ролях: Шарлотта Де Брёйне, Себастиен Девале, Спенсер Богерт, Наоми Вилльсарио и другие.
Молодая Ева замкнута и молчалива. Однажды вечером она получает приглашение на вечеринку в честь погибшего друга детства. Несмотря на травмы, оставленные в душе местом в котором она выросла, Ева соглашается вернуться. Но на этот раз, ей будет что ответить обидчикам.