Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Ты никогда меня не найдёшь / You’ll Never Find Me

В огне / On Fire

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Три Мушкетера: Миледи / Les Trois Mousquetaires: Milady

Дом у дороги / Road House

Она растаяла / Het smelt

Не знаете что посмотреть на выходных? Мы собрали несколько новинок, которые уже появились с достойными картинкой и переводом. На выбор продолжение «Трех мушкетеров», бойцовский дуэт Джилленхола и Макгрегора, участник премии «Санденс» драма о детских травмах и другие ленты, которые можно найти, вбив название в Google.ужасы;6,6;Джосиа Аллен, Индианна Белл;Брендан Рок, Джордан Кауэн, Елена Карапетис, Анджела Корнг, Люсиа Тримболи и другие.\Странный и одинокий Патрик живет в своем доме на колесах посреди автопарка. Во время жуткого шторма он встречает на пороге загадочную молодую женщину, которая ищет ночлега. Но чем больше девушка узнает о Патрике, тем сложнее становится покинуть фургон. Вскоре она начинает сомневаться в намерениях Патрика, а Патрик начинает терять связь с реальностью.триллер, драма, детектив;6,2;Питер Фачинелли;: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Эшер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр и другие.Сюжет фильма основан на реальных событиях. Фермер, живущий в лесу вместе с сыном и беременной женой, окациваются в центре бушующего пожара. Герои начинают бороться за свои жизни с безжалостной стихией огня.приключения, драма;: 6,7;Мартен Бурбулон;Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин и другие.На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока его верные друзья Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, мушкетер вынужден объединиться с таинственной Миледи, чтобы выйти на след похитителей. Но тени прошлого способны разрушить и новые союзы, и старую дружбу.боевик, криминал, драма;6,6;Даг Лайман;Джейк Джилленхол, Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Конор Макгрегор и другие.Бывший боец UFC Элвуд Далтон вынужден жить в машине и перебиваться заработками с подпольных боев. Хозяйка местячкового бара «Дом у дороги» предлагает ему работу вышибалы, чтобы отвадить местных бандитов устраивать погромы в заведении.драма;7,4;Верле Батенс;Шарлотта Де Брёйне, Себастиен Девале, Спенсер Богерт, Наоми Вилльсарио и другие.Молодая Ева замкнута и молчалива. Однажды вечером она получает приглашение на вечеринку в честь погибшего друга детства. Несмотря на травмы, оставленные в душе местом в котором она выросла, Ева соглашается вернуться. Но на этот раз, ей будет что ответить обидчикам.