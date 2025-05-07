Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве





К выходным собрали свежую подборку фильмов, где найдете новую работу студии A24 и режиссера «Падения империи» Алекса Гарленда, драму с Дженной Ортегой, вестерн с Алеком Болдуином и другие новинки, которые уже есть в сети. К выходным собрали свежую подборку фильмов, где найдете новую работу студии A24 и режиссера «Падения империи» Алекса Гарленда, драму с Дженной Ортегой, вестерн с Алеком Болдуином и другие новинки, которые уже есть в сети. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Раст / Rust

Под огнём / Warfare

Зима, весна, лето или осень / Winter Spring Summer or Fall

Корни / Frewaka

Верный друг / The Friend

СШАвестерн4,8Джоэл Соуса: Алек Болдуин, Джош Хопкинс, Патрик Скотт Макдермотт, Фрэнсис Фишер и другие1880-е. Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена награда. Раст отправляется в Канзас, чтобы спасти своего тринадцатилетнего внука Лукаса от смертной казни за случайное убийство местного владельца ранчо. Вместе два беглеца вынуждены скрываться от легендарного маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона «Проповедника» Лэнга.США, Великобританиявоенный, драма, история: 7,8Алекс Гарленд, Рэй Мендоса: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другиеИрак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали.СШАдрама6,1Тиффани Полсен: Дженна Ортега, Перси Хайнс Уайт, Адам Родригес, Марисоль Николс, Коринн Тредуэлл и другиеДвое встречаются случайно в холодный зимний день, они и представить не могли, как четыре времени года изменят их жизнь. Он — замкнут. Она — мечтательна. Оба ищут свое место в жизни. Вместе они договариваются встречаться всего по одному дню в каждом сезоне. Всего четыре дня, чтобы узнать друг друга... или расстаться навсегда.Ирландияужасы: 6,2Эйслинн КларкКлэр Моннелли, Бридь Ни Няхьтинь, Александра Быстржицкая, Клер Баррет, Шарлотта Брэдли и другиеПосле самоубийства матери Шу нанимается сиделкой у пожилой женщины в сельской местности. Та живет в большом доме поодаль от деревни, постоянно твердит, что за ней могут прийти «они». Из-за ее тревог Шу приходится соблюдать множество нелепых правил. Но вскоре девушке начинает понимать, что ее подопечная вовсе не сумасшедшая и вокруг на самом деле происходит нечто странное.СШАдрама: 6,5Скотт Макгихи, Дэвид СигелБилл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоя Шофлер, Сьюзэн Уондс, Сьюзэн Линскей и другиеПисательница Айрис спокойно живет в Нью-Йорке, пока на ее голову не сваливается внезапное наследство — огромный пес по кличке Аполлон. Благородное, но невоспитанное животное крушит все вокруг, и даже чуть не становится причиной выселения женщины. Со временем Айрис понимает, как они важны друг для друга, ведь каждый понес невосполнимую утрату.