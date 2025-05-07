Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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К выходным собрали свежую подборку фильмов, где найдете новую работу студии A24 и режиссера «Падения империи» Алекса Гарленда, драму с Дженной Ортегой, вестерн с Алеком Болдуином и другие новинки, которые уже есть в сети.

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Содержание

Раст
Под огнём
Зима, весна, лето или осень
Корни
Верный друг

Раст / Rust



Страна: США
Жанр: вестерн
Рейтинг IMDb: 4,8
Режиссер: Джоэл Соуса
В ролях: Алек Болдуин, Джош Хопкинс, Патрик Скотт Макдермотт, Фрэнсис Фишер и другие

1880-е. Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена награда. Раст отправляется в Канзас, чтобы спасти своего тринадцатилетнего внука Лукаса от смертной казни за случайное убийство местного владельца ранчо. Вместе два беглеца вынуждены скрываться от легендарного маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона «Проповедника» Лэнга.


Под огнём / Warfare



Страна: США, Великобритания
Жанр: военный, драма, история
Рейтинг IMDb: 7,8
Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другие

Ирак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали.

Зима, весна, лето или осень / Winter Spring Summer or Fall



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Тиффани Полсен
В ролях: Дженна Ортега, Перси Хайнс Уайт, Адам Родригес, Марисоль Николс, Коринн Тредуэлл и другие

Двое встречаются случайно в холодный зимний день, они и представить не могли, как четыре времени года изменят их жизнь. Он — замкнут. Она — мечтательна. Оба ищут свое место в жизни. Вместе они договариваются встречаться всего по одному дню в каждом сезоне. Всего четыре дня, чтобы узнать друг друга... или расстаться навсегда.


Корни / Frewaka



Страна: Ирландия
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Эйслинн Кларк
В ролях: Клэр Моннелли, Бридь Ни Няхьтинь, Александра Быстржицкая, Клер Баррет, Шарлотта Брэдли и другие

После самоубийства матери Шу нанимается сиделкой у пожилой женщины в сельской местности. Та живет в большом доме поодаль от деревни, постоянно твердит, что за ней могут прийти «они». Из-за ее тревог Шу приходится соблюдать множество нелепых правил. Но вскоре девушке начинает понимать, что ее подопечная вовсе не сумасшедшая и вокруг на самом деле происходит нечто странное.

Верный друг / The Friend



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссеры: Скотт Макгихи, Дэвид Сигел
В ролях: Билл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоя Шофлер, Сьюзэн Уондс, Сьюзэн Линскей и другие

Писательница Айрис спокойно живет в Нью-Йорке, пока на ее голову не сваливается внезапное наследство — огромный пес по кличке Аполлон. Благородное, но невоспитанное животное крушит все вокруг, и даже чуть не становится причиной выселения женщины. Со временем Айрис понимает, как они важны друг для друга, ведь каждый понес невосполнимую утрату.
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Комментарии

–15
План Банан
А ссылку вернуться к содержанию под каждым фильмом не? Нафиг надо? Сидите колесико крутите?
Сегодня в 12:54
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–15
План Банан
P.s.
Какой же вы ежедневно мусор публикуете. Не буду рекламировать соседей, но у них с контентом все отлично. Обзоры, новости, новинки. Вы же только про такси кино и отключения интернета пишете. Развития 0
Сегодня в 12:56
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Mers
+5360
Mers План Банан
Поделитесь названием, может там действительно неплохой контент.
3 минуты назад
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