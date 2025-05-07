Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

К выходным собрали свежую подборку фильмов, где найдете новую работу студии A24 и режиссера «Падения империи» Алекса Гарленда, драму с Дженной Ортегой, вестерн с Алеком Болдуином и другие новинки, которые уже есть в сети.
Содержание• Раст
• Под огнём
• Зима, весна, лето или осень
• Корни
• Верный друг
Раст / Rust
• Страна: США
• Жанр: вестерн
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Джоэл Соуса
• В ролях: Алек Болдуин, Джош Хопкинс, Патрик Скотт Макдермотт, Фрэнсис Фишер и другие
1880-е. Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена награда. Раст отправляется в Канзас, чтобы спасти своего тринадцатилетнего внука Лукаса от смертной казни за случайное убийство местного владельца ранчо. Вместе два беглеца вынуждены скрываться от легендарного маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона «Проповедника» Лэнга.
Под огнём / Warfare
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: военный, драма, история
• Рейтинг IMDb: 7,8
• Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
• В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другие
Ирак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали.
Зима, весна, лето или осень / Winter Spring Summer or Fall
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Тиффани Полсен
• В ролях: Дженна Ортега, Перси Хайнс Уайт, Адам Родригес, Марисоль Николс, Коринн Тредуэлл и другие
Двое встречаются случайно в холодный зимний день, они и представить не могли, как четыре времени года изменят их жизнь. Он — замкнут. Она — мечтательна. Оба ищут свое место в жизни. Вместе они договариваются встречаться всего по одному дню в каждом сезоне. Всего четыре дня, чтобы узнать друг друга... или расстаться навсегда.
Корни / Frewaka
• Страна: Ирландия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Эйслинн Кларк
• В ролях: Клэр Моннелли, Бридь Ни Няхьтинь, Александра Быстржицкая, Клер Баррет, Шарлотта Брэдли и другие
После самоубийства матери Шу нанимается сиделкой у пожилой женщины в сельской местности. Та живет в большом доме поодаль от деревни, постоянно твердит, что за ней могут прийти «они». Из-за ее тревог Шу приходится соблюдать множество нелепых правил. Но вскоре девушке начинает понимать, что ее подопечная вовсе не сумасшедшая и вокруг на самом деле происходит нечто странное.
Верный друг / The Friend
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссеры: Скотт Макгихи, Дэвид Сигел
• В ролях: Билл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоя Шофлер, Сьюзэн Уондс, Сьюзэн Линскей и другие
Писательница Айрис спокойно живет в Нью-Йорке, пока на ее голову не сваливается внезапное наследство — огромный пес по кличке Аполлон. Благородное, но невоспитанное животное крушит все вокруг, и даже чуть не становится причиной выселения женщины. Со временем Айрис понимает, как они важны друг для друга, ведь каждый понес невосполнимую утрату.